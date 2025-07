Fotbal se valí na Hradec: Jsme natěšení na plný Malšák, říká Vácha

Fotbalisté Hradce Králové slaví vyrovnávající gól do sítě Slavie. | foto: Jan Zátorský , MAFRA

Na první pohled možná s ne tak atraktivním soupeřem, ale svoji přitažlivost zápas rozhodně má. Hned ze tří, možná čtyř důvodů. Prvním je skvělý start hradeckého týmu do nové sezony, z něhož v neděli vytěžil bod na stadionu pražské Slavie. Druhým je fakt, že dnes budou mít fanoušci první možnost v sezoně vidět hradecké fotbalisty v Malšovické aréně. Tím třetím možnost, že mezi nimi bude hned několik posil, které vedení klubu v létě přivedlo. A čtvrtým pak skutečnost, že Karviná hraje pod trenérem Hyským hezký fotbal a je nebezpečná pro každého soupeře.

ONLINE: Hradec – Karviná podrobná reportáž od 17:00

„Jsme natěšeni na to, že přijdou lidé, kteří nás chtějí podpořit a že bude plný Malšák,“ říká oprávněně Lukáš Vácha, jeden z asistentů hradeckého kouče Horejše.

Hradečtí dnešním zápasem chtějí potvrdit, že si od nového ligového ročníku dost slibují. „Chceme se dalším krůčkem posunout trochu vpřed,“ nechal se slyšet Jiří Sabou, sportovní ředitel hradeckého klubu.

Jím vedený úsek pro to udělal opravdu dost. Ve zmíněném nedělním remízovém zápase v Edenu (2:2) se uvedlo hned pět nových hráčů. Darida, van Buren, Uhrinčať a Sojka nastoupili v základní jedenáctce, Hodek se k nim přidal v závěru zápasu a byl to právě on, kdo nádhernou střelou vyrovnal na konečných 2:2.

I to hradeckým fanouškům slibuje bohatou sezonu, v níž už nyní figurují dvě zajímavé události.

8. září se do hradecké Malšovické arény vrátí český národní tým. Jeho soupeřem tentokrát bude Saudská Arábie, mužstvo, které na posledním mistrovství světa porazilo Argentinu.

Nově si fanoušci fotbalu ve východních Čechách mohou zaškrtnout také datum 13. května, kdy se v Hradci bude hrát finále MOL Cupu.

„Chceme, aby byl pohár ještě atraktivnější, a k tomu by všechny úpravy rozpisu soutěže včetně pořádání finále na neutrálním stadionu měly přispět. Nový ročník se sice ještě nerozběhl, ale už teď se na finále v Hradci Králové moc těším. Bude se hrát na krásném stadionu, který přispěje ke slavnostní atmosféře kolem celého utkání,“ sdělil předseda FAČR David Trunda.

Generální manažer královéhradeckého klubu Richard Jukl označil možnost pořádat pohárové finále za velkou čest: „Své zápasy už tady hrají reprezentační výběry a to, že se opakovaně vrací, svědčí o tom, že se Malšovická aréna na velká utkání perfektně hodí.“

Šanci zahrát si finále poháru na svém stadionu samozřejmě má i hradecký tým, i když to nebude mít jednoduché, přestože jako vítěz jarního play off první ligy o sedmé místo vstoupí do MOL Cupu až ve 3. kole.