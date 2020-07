Generace 2000: ve fotbalové lize přibývají talentovaní mladíci

, aktualizováno

Byla to jedna z nejkrásnějších přihrávek fotbalového roku v Česku. Navíc v jednom z nejdůležitějších zápasů. „To je celý Bery. Dělá, co umí, instinktivně, a dělá to výborně,“ pousmál se nad nedávnou vzpomínkou liberecký trenér Pavel Hoftych. Bery je přezdívka, kterou nosí Michal Beran, drobný blonďatý záložník, kterému bude dvacet let až za měsíc.