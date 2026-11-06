Sejk ve čtyřech říjnových zápasech první ligy zaznamenal tři branky a jednu asistenci a v tabulce kanonýrů mu s šesti góly patří druhé místo za mladoboleslavským Martinem Šubertem. Ten nezvykle ovládl anketu v obou úvodních měsících nové sezony - za srpen i září.
Sejkovi zároveň patří také druhá příčka v produktivitě celé soutěže za plzeňským Amarem Memičem. Čtyřiadvacetiletý útočník předčil v hlasování za říjen dvojici hráčů Bohemians 1905 - záložníka Aleše Čermáka a brankáře Tomáše Frühwalda.
Pražané za hodnocené období ve čtyřech ligových zápasech neprohráli, což vyneslo ocenění jejich trenérovi Veselému. Devětačtyřicetiletý kouč v hlasování předčil olomouckého Pavla Hapala a plzeňského Radoslava Kováče.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.