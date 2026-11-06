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Chance Liga 2026/2027

Hráčem měsíce za říjen je ve fotbalové lize olomoucký Sejk, trenérům vládne Veselý

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  13:35
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Olomoucký útočník Václav Sejk slaví vstřelený gól. | foto: ČTK

Hráčem měsíce října v první fotbalové lize se stal útočník Václav Sejk z Olomouce. Mezi trenéry zvítězil Jaroslav Veselý z Bohemians Praha 1905. Výsledky v tiskové zprávě zveřejnila Ligová fotbalová asociace (LFA), která tradiční anketu pořádá.

Sejk ve čtyřech říjnových zápasech první ligy zaznamenal tři branky a jednu asistenci a v tabulce kanonýrů mu s šesti góly patří druhé místo za mladoboleslavským Martinem Šubertem. Ten nezvykle ovládl anketu v obou úvodních měsících nové sezony - za srpen i září.

Sejkovi zároveň patří také druhá příčka v produktivitě celé soutěže za plzeňským Amarem Memičem. Čtyřiadvacetiletý útočník předčil v hlasování za říjen dvojici hráčů Bohemians 1905 - záložníka Aleše Čermáka a brankáře Tomáše Frühwalda.

Pražané za hodnocené období ve čtyřech ligových zápasech neprohráli, což vyneslo ocenění jejich trenérovi Veselému. Devětačtyřicetiletý kouč v hlasování předčil olomouckého Pavla Hapala a plzeňského Radoslava Kováče.

V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.

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Témata: Martin Šubert

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 5 5 3 15:14 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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