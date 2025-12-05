Ocenění za stoprocentní listopad. Kováč je trenérem měsíce, mezi hráči zvítězil Chorý

Třicetiletý Chorý ve čtyřech listopadových zápasech nejvyšší soutěže zaznamenal stejný počet branek, neskóroval pouze v jednom utkání. Při výhře 5:3 v Plzni, odkud do Edenu loni v červenci přišel, se zapsal mezi střelce dvakrát.
Po jednom gólu přidal v domácích duelech s Bohemians 1905 a Slováckem. V páteční předehrávce 18. kola v Teplicích může natáhnout gólovou sérii v lize na čtyři zápasy.
Český reprezentant se v tabulce kanonýrů dělí o třetí místo, na vedoucího Daniela Vašulína z Olomouce ztrácí dvě branky. Obhájce titulu Slavia i s jeho přispěním všechny čtyři listopadové zápasy vyhrála a tabulku vede o pět bodů před městským rivalem Spartou.
Stoprocentní úspěšností v listopadu se pyšní i Liberec. Ambiciózní Slovan pod Kováčovým vedením naplno bodoval ve všech čtyřech utkáních při celkovém skóre 14:0.
Domácí výhrou 6:0 nad Karvinou vyrovnal svůj nejvyšší triumf v samostatné lize. Severočeši se díky povedené šňůře vyšvihli na čtvrté místo, o tři body před nimi je jejich regionální rival Jablonec.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií.