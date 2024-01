Hráč jako Červ by se nahrazoval těžko, ví liberecký trenér Kozel

Osmý tým ligové tabulky zatím zůstává pohromadě, a to včetně trenéra Luboše Kozla. V minulých týdnech se přitom objevily informace, že budoucí majitel klubu Ondřej Kania se sešel pardubickým koučem Radoslavem Kováčem, jenž by údajně mohl Kozla U Nisy nahradit.

Jak vypadá plán liberecké přípravy?

Prvních čtrnáct dnů budeme tady v Liberci, 21. ledna pak vyrazíme na herní soustředění do Turecka, kde zůstaneme do 1. února. A poté už se budeme znovu v domácích podmínkách připravovat na první mistrovské utkání.

Jaké představy máte o jarním libereckém kádru?

Zatím nám nikdo neodešel, což tady v Liberci nebývá úplně tradiční. Jsem rád, že podzimní kádr zůstal pohromadě. Během ledna se ještě nějaké věci můžou změnit, ale věřím, že to nebude nic zásadního. Samozřejmě se rozhlížíme i po některých posilách.

Tou jedinou je zatím slovenský útočník Lukáš Letenay. Co si od něj slibujete?

Je to gólový hrotový útočník do šestnáctky. Pamatuju si ho ještě ze slovenské mládežnické reprezentace, přechod do dospělého fotbalu mu trochu trval, ale kvalitu ve finální fázi určitě má. Adaptace mu může nějakou dobu zabrat, zatím hrál druhou slovenskou ligu, ale dostane čas a myslím, že může být do budoucna pro Liberec zajímavým hráčem.



Na hostování ze švédského Malmö zůstane i na jaře v Liberci stoper Chaluš. Udělala vám tahle zpráva radost?

Samozřejmě. U něj i u Honzy Žambůrka hrozilo, že jim mateřské kluby můžou hostování ukončit. Tihle dva ale pro jaro na sto procent zůstávají v Liberci a to je pro nás jen dobře.

Jak vypadá situace kolem obránce Fukaly, kterého láká Baník?

Pokud vím, v Liberci dostal návrh smlouvy. Teď už je to spíš na něm.

Skoro celý podzim jste se museli obejít bez zraněného obránce Plechatého. Kdy se vrátí do hry?

Dominik už běhá a máme takovou představu, že na přelomu února a března by už mohl být stoprocentní.

Počítáte pro jaro i se záložníkem Červem, kolem kterého je dost rušno?

Vím, že situace je zamotaná, ale byl bych rád, kdyby u nás pokračoval. Pokud by to tak nebylo, budeme chtít hledat nějakou náhradu. Myslím, že i pro něj by bylo dobře v Liberci pokračovat, protože už má v týmu pozici, hraje každý zápas a při kroku nahoru hrozí, že by se na hřiště nemusel dostat. Jeho cena pro nás je i v tom, že je lídrem, na hřišti mluví, stmeluje tým, a takový hráč by se nahrazoval těžko.

Během zimní přestávky se objevily zprávy o změně majitele libereckého klubu. Jak jste je vnímal?

Nějaké informace jsem měl, jiné jsem se dozvěděl z tisku. Realizačního týmu se zatím plánované změny výrazněji nedotýkají a nic se nemění.

Jak jste se cítil, když médii proběhlo, že by vás mohl vystřídat Radoslav Kováč?

Byl jsem zrovna na dovolené, když mi na lanovce nad sjezdovkou zazvonil telefon s touhle zprávou, takže mi to tu dovolenou trošku zkazilo. I tohle ale fotbal přináší a člověk se s tím musí naučit žít.

S jakými cíli půjdete s Libercem do jara?

Samozřejmě chceme hrát co nejvýš. Vloni jsme byli sedmí, během podzimu to bylo nejdřív dolů, pak nahoru. Dostali jsme se do blízkosti příček, které bychom chtěli atakovat. Nemáme daleko ani k pátému místu, které za určitých okolností může znamenat postup do evropských pohárů, navíc jsme ve čtvrtfinále domácího poháru, kde je šance taky. K tomu se upínáme, chceme mít o co hrát.