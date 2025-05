Hráčem sezony byl zvolen Šulc. Dvě ceny má Diouf, nejlepším koučem je Trpišovský

Loni druhý, letos už první.

„Mám z toho samozřejmě radost. Vážím si každého hlasu, který jsem dostal od trenérů, hráčů nebo i novinářů,“ řekl čtyřiadvacetiletý reprezentant.

Šulc zároveň vyhrál i dílčí část ankety o nejlepšího záložníka ligy. Zatímco v minulé sezoně oslovily hlasující především jeho branky, letos k třinácti trefám přidal i devět asistencí.

Hráč sezony 1. Pavel Šulc (Plzeň) 138 bodů

2. Jan Kliment (Olomouc) 76

3. Lukáš Provod (Slavia) 67

„Myslím si, že letos to jsou ode mě víc komplexní výkony. Nejen gól, ale tvořím hru, připravuji šance pro spoluhráče. Ještě více jsem se také ukázal v evropských soutěžích,“ přemítal Šulc.

Když si v roce 2022 odešel na hostování do Jablonce, věřil si, že to může být odrazový můstek k tak rychlému vzestupu?

„Popravdě, když jsem před třemi lety šel na hostování do Jabloncem, myslel jsem si, že už nikdy nebudu hrát za Viktorku. Ale jsem rád, že se to podařilo zlomit a nyní tady stojím a přebírám ceny pro nejlepší hráče ligy,“ poznamenal s úsměvem.

„Nejsilnější moment sezony? Gól proti Spartě v nadstavbě, který jsem mohl věnovat nemocnému fanouškovi Mírovi do nemocnice.“

Výsledky ankety byly vyhlášeny ještě před závěrečným kolem ligy, kdy Plzni jde o udržení druhé příčky před Ostravou, která má stejně bodů. Viktoria hostí Jablonec a Baník hraje na Slavii.

Trenér sezony 1. Jindřich Trpišovský (Slavia) 147 bodů

2. Miroslav Koubek (Plzeň) 101

3. Pavel Hapal (Ostrava) 45

Slavia dostane trofej za titul, její trenér Jindřich Trpišovský už převzal cenu pro nejlepšího trenéra sezony. Logicky. Už čtyři kola před koncem bylo jasno, tak velký měla Slavia náskok.

Trpišovský získal se Slavií, kde působí od ledna 2018, čtvrtý titul a také počtvrté ovládl anketu LFA. Mimochodem, v 257 ligových zápasech má 188 vítězství.

Trpišovský v anketě zvítězil před zkušeným koučem Miroslavem Koubkem z Plzně a Pavlem Hapalem z Baníku. Pořadí trenérů tak kopíruje tabulku. Bude se ta po závěrečném kole měnit?

Slavia má vítěze i v dalších dvou kategoriích, obě ovládl dvacetiletý senegalský krajní hráč El Hadji Malick Diouf. Je nejlepším cizincem a vyhrál cenu i Objev roku.

Cizinec sezony 1. El Hadji Malick Diouf (Slavia) 106 bodů

2. Ewerton (Ostrava) 85

3. Lukáš Haraslín (Sparta) 56

Do Prahy přišel loni v lednu z Tromsö, během jara 2024 do ligy jen nakoukl, letos na sebe výrazně upozornil. Jako levý obránce či záložník naskočil do 27 ligových zápasů, ve kterých vstřelil sedm branek a na další tři přihrál. Řekl si také o nominaci do senegalské reprezentace.

Zástupce afrického kontinentu si cenu pro Cizince roku odnesl po jedenácti letech, kdy vyhrál sparťan Costa Nhamoinesu ze Zimbabwe.

Objev sezony 1. El Hadji Malick Diouf (Slavia) 110 bodů

2. Matyáš Vojta (Ml. Boleslav) 72

3. Karel Spáčil (Hradec Kr.) 33

V kategorii Objev sezony triumfoval Diouf před mladoboleslavským útočníkem Matyášem Vojtou, který se parádně předvedl střelecky, dal deset branek. Třetí místo obsadil hradecký stoper Karel Spáčil, který v létě zamíří do Plzně.

V kategorii Osobnost sezony obhájil prvenství a celkově cenu vyhrál potřetí třiačtyřicetiletý záložník Marek Matějovský z Mladé Boleslavi. Druhý byl o rok starší Josef Jindřišek z Bohemians. Oba s vrcholovou kariérou letos končí. Třetí byl slávista Jan Bořil.

Osobnost sezony 1. Marek Matějovský (Ml. Boleslav) 101 bodů

2. Josef Jindřišek (Bohemians) 80

3. Jan Bořil (Slavia) 37

Matějovský odehrál v lize dvaadvacátou sezonou. Nikdo z aktivně hrajících hráčů jich neodkroutil více, někdejší záložník Slovácka Milan Petržela má na svém kontě o ročník méně, Jindřišek naskočil do dvacáté ligové sezony.

Matějovský letos zasáhl do patnácti zápasů, vstřelil čtyři branky a zapsal jednu asistenci. Hattrickem v utkání na půdě Českých Budějovic dvanáct dní před svými třiačtyřicátými narozeniny se stal historicky nejstarším autorem hattricku v samostatné lize.

Olomoucký útočník Jan Kliment, nejlepší střelec soutěže s osmnácti brankami a vítěz dílčí ankety o nejlepšího útočníka sezony, získal rovněž i cenu fanoušků, který hlasovali o nejlepšího hráče ročníku.