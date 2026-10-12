Hopi, zázračné dítě teplického fotbalu s balkánskou krví: Kdyby to šlo, jen útočím

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
„Těsně před střídáním se mě trenér zeptal, jestli bych nechtěl jít na levé křídlo, a já mu odpověděl, že klidně. A vyšlo to krásně,“ pochvaloval si útočník a blahořečil za centr dalšího žolíka Matyáše Kozáka, s nímž zařídil remízu 1:1.
I díky tomu, že se při náběhu o 12 centimetrů vyhnul ofsajdu. „Čekání na VAR bylo dlouhé, ale já byl v klidu, věřil jsem, že gól uzná.“
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Do ligové krásy vykvetl letos v květnu: hned po podpisu profesionální smlouvy první start, první střela na branku, první gól proti Dukle. Pak hned další v Mladé Boleslavi. Nesmrtelnou se stala jeho hláška, když se měl teplickým fanouškům představit: „Jsem Idris Hopi, jsem útočník a dávám hodně gólů.“
Pohádka neskončila, v ligovém kádru už zůstal a teď dal o sobě znovu vědět. Čekání se protáhlo do 10. kola i kvůli zranění.
„V prvním zápase proti Bohemians jsem si natáhl vazy v kotníku. Všichni z realizačního týmu mi pomohli k co nejrychlejšímu návratu,“ poděkoval. „Prožíval jsem to hodně, když jsem nemohl hrát. Díval jsem se na kluky a chtěl jsem být s nimi. Pak jsem se vracel do formy, pomalinku se do toho dostávám a snad budu dávat víc gólů.“
Střílel je vždy, je dvojnásobným králem kanonýrů druhé dorostenecké ligy: v postupovém ročníku vstřelil 28 branek v 26 zápasech, v předminulém 26 zásahů v 32 utkáních. Teď se dokázal trefit i za reprezentaci U19 proti Německu; jeho rodiče se do Česka přistěhovali a on už se tady narodil.
„Kvalita devatenáctky je jiná než mužský fotbal, víc na pohodu, klid, balon víc u nohy. Liga je těžká, každý napadá a je hned u mě,“ poznal druhý nejmladší ligový střelec teplických sklářů po Martinu Feninovi.
Jednou by se rád dostal i do áčkového nároďáku, inspiruje ho spoluhráč Matěj Radosta, který v nynějším reprezentačním okně debutoval a vyběhl i ve Wembley proti Anglii. „Gratulace Matějovi, jsme za něj všichni šťastní. Zeptám se ho na hodně otázek, zajímá mě, jaké to tam bylo, v jakém tempu se hraje,“ bude vyzdívat.
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Oba kvitují, že Teplice svoji hru přes léto zkrášlily. Zápas s Olomoucí přinesl 46 střel, diváci se bavili. „Chceme hrát ofenzivnější fotbal, já rád útočím, takže mě to těší,“ cítí se Hopajs, jak se mladíkovi říká, jako ryba ve vodě. „Kdybych měl možnost, jen útočím, ale musím pomáhat i do obrany.“
Ke zlepšování mu pomáhá i konkurence, která na Stínadlech panuje. „Motivuje mě to, abych makal, dostal se do základní sestavy a dal gól.“ A ne jeden, hodně!