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Chance Liga 2026/2027

Hopi, zázračné dítě teplického fotbalu s balkánskou krví: Kdyby to šlo, jen útočím

Petr Bílek
  16:15
Idris Hopi hopsnul na hřiště a už za 48 sekund slavil gól. Další zázrak zázračného dítěte teplického fotbalu. Osmnáctiletý junák skóroval proti Olomouci poprvé v nové ligové sezoně a navázal na superfiniš té minulé.

Chance Liga 2026/27

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„Těsně před střídáním se mě trenér zeptal, jestli bych nechtěl jít na levé křídlo, a já mu odpověděl, že klidně. A vyšlo to krásně,“ pochvaloval si útočník a blahořečil za centr dalšího žolíka Matyáše Kozáka, s nímž zařídil remízu 1:1.

I díky tomu, že se při náběhu o 12 centimetrů vyhnul ofsajdu. „Čekání na VAR bylo dlouhé, ale já byl v klidu, věřil jsem, že gól uzná.“

Rychlonohý kudrnáč s balkánskou krví je objevem sklářů, odchovancem, miláčkem teenagerů, synem chorvatských rodičů a mládežnickým reprezentantem Česka.

46 střel za zápas. Frťala: Těší nás, že to je zábava. A odchod Radosty? Kéž by

Do ligové krásy vykvetl letos v květnu: hned po podpisu profesionální smlouvy první start, první střela na branku, první gól proti Dukle. Pak hned další v Mladé Boleslavi. Nesmrtelnou se stala jeho hláška, když se měl teplickým fanouškům představit: „Jsem Idris Hopi, jsem útočník a dávám hodně gólů.“

Pohádka neskončila, v ligovém kádru už zůstal a teď dal o sobě znovu vědět. Čekání se protáhlo do 10. kola i kvůli zranění.

„V prvním zápase proti Bohemians jsem si natáhl vazy v kotníku. Všichni z realizačního týmu mi pomohli k co nejrychlejšímu návratu,“ poděkoval. „Prožíval jsem to hodně, když jsem nemohl hrát. Díval jsem se na kluky a chtěl jsem být s nimi. Pak jsem se vracel do formy, pomalinku se do toho dostávám a snad budu dávat víc gólů.“

fkteplice

EXKLUZIVNÍ ZÁBĚRY z trenérské kanceláře po vyrovnávacím gólu Idrise Hopiho, který přišel jen pár vteřin po jeho střídání.

#FKTeplice #AlorsOnDanse #Stromae #ChanceLiga

11. října 2026 v 17:10, příspěvek archivován: 12. října 2026 v 14:42
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Střílel je vždy, je dvojnásobným králem kanonýrů druhé dorostenecké ligy: v postupovém ročníku vstřelil 28 branek v 26 zápasech, v předminulém 26 zásahů v 32 utkáních. Teď se dokázal trefit i za reprezentaci U19 proti Německu; jeho rodiče se do Česka přistěhovali a on už se tady narodil.

„Kvalita devatenáctky je jiná než mužský fotbal, víc na pohodu, klid, balon víc u nohy. Liga je těžká, každý napadá a je hned u mě,“ poznal druhý nejmladší ligový střelec teplických sklářů po Martinu Feninovi.

Jednou by se rád dostal i do áčkového nároďáku, inspiruje ho spoluhráč Matěj Radosta, který v nynějším reprezentačním okně debutoval a vyběhl i ve Wembley proti Anglii. „Gratulace Matějovi, jsme za něj všichni šťastní. Zeptám se ho na hodně otázek, zajímá mě, jaké to tam bylo, v jakém tempu se hraje,“ bude vyzdívat.

Z Teplic mezi hvězdy? Sen každého kluka, líčil Radosta po Anglii. Jeho příběh baví

Oba kvitují, že Teplice svoji hru přes léto zkrášlily. Zápas s Olomoucí přinesl 46 střel, diváci se bavili. „Chceme hrát ofenzivnější fotbal, já rád útočím, takže mě to těší,“ cítí se Hopajs, jak se mladíkovi říká, jako ryba ve vodě. „Kdybych měl možnost, jen útočím, ale musím pomáhat i do obrany.“

Ke zlepšování mu pomáhá i konkurence, která na Stínadlech panuje. „Motivuje mě to, abych makal, dostal se do základní sestavy a dal gól.“ A ne jeden, hodně!

Trenér Sigmy Pavel Hapal během zápasu s Teplicemi.
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu Idrise Hopiho.
Olomoucký útočník Václav Sejk s míčem před Daliborem Večerkou z Teplic.
Teplický brankář Matouš Trmal inkasuje gól.
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 3 3 3 10:11 12
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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