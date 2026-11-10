„Je to inspirace a motivace pro další ligové hráče, kteří vnímají, jak teď trenéři národního týmu přistupují k nominacím,“ oceňuje Deniův nový směr teplický kouč Zdenko Frťala.
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Povolání Hopiho na zápasy Ligy národů se Španělskem a Chorvatskem mnohé překvapilo. „Pro Idrise je to ocenění jeho pozitivních stránek. Nikoho se nezalekne, je přímočarý. Je na začátku kariéry v dospělém fotbalu, určitě to pro něj bude povzbuzení,“ je přesvědčený kouč.
Opomenutí záložníka Radosty, který na předchozím srazu zaujal třeba dravým výkonem proti Anglii, komentovat nechtěl. „To je otázka pro trenéra nároďáku, už to vysvětloval, proč Hopi ano a Rady ne. Pro nás je především čest a pocta, když si trenéři národního týmu všimnou i hráče v Teplicích.“
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Nepochybně k tomu přispívá i letošní vzestup sklářů, kteří se po změně herního stylu vyšvihli do širší ligové špičky. V elitní šestce se udrželi i přes nedělní domácí porážku 1:4 s Pardubicemi.
„Mrzí mě to, mohli jsme být bodově na polštáři. Jen to dokazuje, jak je naše liga je nesmírně vyrovnaná. Nemůžeme vůbec pomýšlet na to, že máme dostatek bodů a lehčí spaní. Ani náhodou!“ varuje Frťala.
I když se Teplice drží vysoko, doma se jim nedaří dlouhodobě. Na Stínadlech nevyhrály čtyřikrát v řadě. „To jsou statistiky. Mrzí nás to kvůli fanouškům, ale to je prostě fotbal. Naštěstí se povedlo přivést body z venkovních utkání.“
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Poslední domácí ztráta s Pardubicemi Frťalu štvala hlavně kvůli tomu, že z týmu cítil uspokojení.
„Byl bych nerad, aby nás nějak zmátl pohled na tabulku, že už je hotovo. Možná nás trochu uspokojilo předchozí vítězství na Slovácku, začali jsme si myslet, že už to půjde samo. Nepůjde! Musíme spadnout zpátky na zem a začít od toho, za co jsme byli odměňovaní – za zodpovědnost, poctivost a pracovitost,“ velí trenér.