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Chance Liga 2026/2027

Hopi v reprezentaci? Inspirace pro další z ligy, cítí teplický trenér Frťala

Ondřej Bičiště
  11:46
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Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír...

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír Neuman zasahuje před Idrisem Hopim. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír...
Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....
Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....
Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Kouč...
12 fotografií
Na minulém srazu překvapil nový kouč národního týmu nominací Matěje Radosty, teď šokoval ještě víc, když ukázal na teprve osmnáctiletého útočníka Idrise Hopiho. Fotbalové Teplice díky odvážnějšímu hernímu stylu rozkvetly v lize a jejich hráči jsou rázem zajímaví i pro reprezentaci.

„Je to inspirace a motivace pro další ligové hráče, kteří vnímají, jak teď trenéři národního týmu přistupují k nominacím,“ oceňuje Deniův nový směr teplický kouč Zdenko Frťala.

Hopiho fantazie, teplický Yamal proti španělskému. Koupím ti plínky, hecují ho

Povolání Hopiho na zápasy Ligy národů se Španělskem a Chorvatskem mnohé překvapilo. „Pro Idrise je to ocenění jeho pozitivních stránek. Nikoho se nezalekne, je přímočarý. Je na začátku kariéry v dospělém fotbalu, určitě to pro něj bude povzbuzení,“ je přesvědčený kouč.

Opomenutí záložníka Radosty, který na předchozím srazu zaujal třeba dravým výkonem proti Anglii, komentovat nechtěl. „To je otázka pro trenéra nároďáku, už to vysvětloval, proč Hopi ano a Rady ne. Pro nás je především čest a pocta, když si trenéři národního týmu všimnou i hráče v Teplicích.“

Chance Liga 2026/27

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Nepochybně k tomu přispívá i letošní vzestup sklářů, kteří se po změně herního stylu vyšvihli do širší ligové špičky. V elitní šestce se udrželi i přes nedělní domácí porážku 1:4 s Pardubicemi.

„Mrzí mě to, mohli jsme být bodově na polštáři. Jen to dokazuje, jak je naše liga je nesmírně vyrovnaná. Nemůžeme vůbec pomýšlet na to, že máme dostatek bodů a lehčí spaní. Ani náhodou!“ varuje Frťala.

I když se Teplice drží vysoko, doma se jim nedaří dlouhodobě. Na Stínadlech nevyhrály čtyřikrát v řadě. „To jsou statistiky. Mrzí nás to kvůli fanouškům, ale to je prostě fotbal. Naštěstí se povedlo přivést body z venkovních utkání.“

Hořký vtip, dva vlastní góly. Frťala: Snad nás neuchlácholila Deniova chvála

Poslední domácí ztráta s Pardubicemi Frťalu štvala hlavně kvůli tomu, že z týmu cítil uspokojení.

„Byl bych nerad, aby nás nějak zmátl pohled na tabulku, že už je hotovo. Možná nás trochu uspokojilo předchozí vítězství na Slovácku, začali jsme si myslet, že už to půjde samo. Nepůjde! Musíme spadnout zpátky na zem a začít od toho, za co jsme byli odměňovaní – za zodpovědnost, poctivost a pracovitost,“ velí trenér.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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