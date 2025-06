Hollý, druhá posila Sparty. Slovenský záložník dostal na Letné víceletý kontrakt Fotbalová Sparta představila druhou letní posilu. Dominik Hollý, mládežnický reprezentant Slovenska, který se chystá na domácí Euro do 21 let, přichází z Jablonce. 6. června 2025 13:05, aktualizováno 13:23

Fotbalové přestupy ONLINE: Spartu posílil mládežnický reprezentant Hollý Sledujeme online Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším... 6. června 2025 13:06

Jásira trápila samota, fanoušci ho milovali. V Česku si poradil i s ramadánem Být to hattrick, byla by to dokonalá rozlučka. Ale i po dvou gólech Pardubicím v posledním ligovém zápase za fotbalové Teplice útočník Mohamed Jásir odcházel jako král. „Bude mi chybět všechno,... 6. června 2025 11:15

Fotbalová show z jiné doby. A ve Španělsku opět velebí Yamala: Zaslouží si Zlatý míč! Pokud umíte a chcete, je úplně jedno, v jakém termínu a soutěži zrovna hrajete. Otcové zakladatelé často kritizované Ligy národů si museli ve čtvrtek večer ve Stuttgartu mnout ruce. Španělsko v... 6. června 2025 11:10

Střihavka o děsivé sezoně Pardubic: Vedení mě mohlo úplně v klidu ukončit Fotbalisté Pardubic mají za sebou nejhorší sezonu v nejvyšší soutěži od postupu v roce 2020. Do poslední vteřiny byl ve hře jejich pád do druhé ligy, nakonec se však v baráži s Chrudimí zachránili. V... 6. června 2025 10:10

Pochovali ho v dresu. Smutný příběh černohorské naděje, která čelila i Česku Jeho brankářský dres s číslem 20 visí v kabině londýnského Millwallu coby vzpomínka na usměvavého chlapa a parťáka dost možná i dnes, pětatřicet dnů po konci anglické druholigové sezony. Matija... 6. června 2025 9:30

Dovolená? Restart. Na cestě do Ameriky čekají Čechy velké balkánské boje Premium Patrik Schick si objednal dvoutýdenní dovolenou v Turecku, aby si aspoň trochu vyčistil hlavu. Kapitán Tomáš Souček s novorozeným kloučkem na chvíli zakotvil ve Španělsku. I nejvytíženější slávisté –... 6. června 2025

Francouzi přišli s náporem pozdě. Do finále Ligy národů jde po přestřelce Španělsko Španělští fotbalisté porazili v semifinále Ligy národů ve Stuttgartu Francii 5:4 a v nedělním finále se od 21:00 utkají v Mnichově s Portugalskem. Francouzi se ve stejný den v 15:00 vrátí do... 5. června 2025 23:13

PŘEHLED: Nominace českých fotbalistů na Euro do 21 let. Kdo se objeví na turnaji? Na slovenském mistrovství Evropy do 21 let se představí i výběr českých fotbalistů. Kouč Jan Suchopárek ve čtvrtek večer nominoval 23 jmen, které se v základní skupině poperou o postup do závěrečných... 5. června 2025 20:54

Korea, Jordánsko a Uzbekistán se podívají na fotbalové mistrovství světa Seznam účastníků fotbalového mistrovství světa 2026 se rozrostl o další tři jména. Přímý postup na finálový turnaj z kvalifikace si zajistily týmy Koreje, Jordánska a Uzbekistánu, které se přidaly k... 5. června 2025 20:35

Slavia patří nám všem. Zafeiris? Chce zůstat. Tykač o titulu, Chorém i Sadílkovi Je to rok a půl, co Pavel Tykač koupil fotbalovou Slavii. A už získal mistrovský titul. Navrch do Edenu vrátil Ligu mistrů. Jaký velkoklub by si přál v soutěži potkat? „Jsem velký fanda barcelonského... 5. června 2025 19:52