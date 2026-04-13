Chance Liga 2025/2026

V první půli jsme snad měli kopačky obráceně, štvalo Trousila. Výhra? Pro fandy

Marek Votke
  11:00
Stává se často, že pardubičtí fotbalisté soupeře na domácím stadionu soupeře většinu času přehrávají a nakonec zápas ztratí. V neděli doma s Olomoucí se stal přesný opak. Sigma měla po první půli vést 4:0, přesto z Pardubic odjela s prohrou 1:2.
Pardubický kouč Jan Trousil v debatě s Michalem Hlavatým. | foto: ČTK

V šesté minutě chycená penalta, v pětadvacáté tyč, ve třiatřicáté břevno. Mezitím vedoucí gól Michala Berana a nespočet dalších přečíslení...

Fotbalisté Olomouce měli v neděli v Pardubicích během první půl hodiny našlápnuto k vedení klidně 4:0, přesto do kabin odcházeli za nerozhodného a neuvěřitelného stavu 1:1, když v závěrečném nastavení první půle jinou penaltu na druhé straně proměnil Vojtěch Patrák.

Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek

„To byla fakt ostuda, deset lidí bylo po prvním poločase na vystřídání. Měli jsme snad kopačky obráceně,“ hlesl na tiskovce pardubický kouč Jan Trousil. „Celých pětačtyřicet minut to bylo o tom, že proti Olomouci hrál Luka Charatišvili (gólman Pardubic). Jen díky němu jsme dostali šanci ještě bojovat o výhru a ukázat se fanouškům,“ dodal.

Povedlo se. Střídající hráči byli nakonec tři – Jan Trédl, Ryan Mahuta a Giannis-Fivos Botos, i to však stačilo na diametrálně odlišnou hru domácích. K tomu připočtěte po půl hodině hry střídajícího Tomáše Jelínka, který nahrazoval zraněného Sama Šimka. Ten zaznamenal svůj první ligový gól kariéry a v 71. minutě zařídil vítězství Pardubic 2:1.

„Takový je sport, přijde jedna vlna od soupeře a můžete prohrávat 0:4, nám se ale povedlo vyvést Olomouc z komfortní zóny a vyhrát. Jsem rád hlavně kvůli lidem, kteří začínají chodit,“ ulevilo se Trousilovi.

Kotel mu navíc nachystal i choreo k nedávným padesátým narozeninám. Mezi klubem a fanoušky viditelně vzniká pevnější a pevnější pouto.

„Kvůli nim to tady všechno děláme. Začali jezdit ven, doma jich chodí víc. Potřebujeme jim všechno vracet dobrými výkony, proto mě hodně mrzí ta první půle,“ zopakoval Trousil.

Pardubicím v ní zatápěl i stoper Louis Lurvink, který na východ Čech přijel jako soupeř vůbec poprvé od svého únorového přestupu do Sigmy. Tehdy ho provázelo celkem dost emocí.

Vojtěch Patrák z Pardubic slaví gól proti Olomouci.

„To je za námi. Já jsem se s Louisem zdravil a nic mu nevyčítám. Chápu ho, hrál jsem fotbal taky a vím, že dobří hráči zkrátka odcházejí za lepšími financemi,“ uznal Trousil.

Dobrou náladu měl pochopitelně i díky tomu, že Pardubice se dalšími třemi body výrazně přiblížily setrvání v prostřední skupině. Příští týden se navíc budou chtít vytáhnout na Plzeň, Trousilova bývalého zaměstnavatele. „Těším se moc. Navíc se hraje v náš oblíbený čas 18.3O,“ poukázal Trousil na nedávné výhry nad favority.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný," líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s...

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

Jako kdyby si té smůly nevykousl už dost. Celou hodinu chytal Antonín Kinský vlastně pohodový zápas. Předvedl jeden výborný zákrok na konci poločasu, v modrém dresu s krátkým rukávem z něj od začátku...

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

Láska nebeská z toho asi nebude, ale už ani Klub rváčů. Spory mezi fotbalovými trenéry Zdenkem Frťalou a Brianem Priskem ustaly. Dřív po sobě štěkali, před nedělním ligovým magnetem Teplic se Spartou...

Sotva skončil v Jihlavě, hned se stěhoval do Brna. Fotbalový trenér Jiří Lerch v závěru března vyslyšel volání zdejšího druholigového Artisu, který po sérii jarních neúspěchů hledal pobočníka k...

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu." Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s...

Už jen jediný gól mu chybí, aby vyrovnal své sparťanské ligové maximum. V doublové sezoně 2023/24 nastřádal dvanáct zásahů a pět asistencí, teď kapitán Lukáš Haraslín pomalu útočí na ještě vyšší...

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný," líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

