V šesté minutě chycená penalta, v pětadvacáté tyč, ve třiatřicáté břevno. Mezitím vedoucí gól Michala Berana a nespočet dalších přečíslení...
Fotbalisté Olomouce měli v neděli v Pardubicích během první půl hodiny našlápnuto k vedení klidně 4:0, přesto do kabin odcházeli za nerozhodného a neuvěřitelného stavu 1:1, když v závěrečném nastavení první půle jinou penaltu na druhé straně proměnil Vojtěch Patrák.
|
Pardubice - Olomouc 2:1, obrat domácích, premiérovou trefou rozhodl Jelínek
„To byla fakt ostuda, deset lidí bylo po prvním poločase na vystřídání. Měli jsme snad kopačky obráceně,“ hlesl na tiskovce pardubický kouč Jan Trousil. „Celých pětačtyřicet minut to bylo o tom, že proti Olomouci hrál Luka Charatišvili (gólman Pardubic). Jen díky němu jsme dostali šanci ještě bojovat o výhru a ukázat se fanouškům,“ dodal.
Povedlo se. Střídající hráči byli nakonec tři – Jan Trédl, Ryan Mahuta a Giannis-Fivos Botos, i to však stačilo na diametrálně odlišnou hru domácích. K tomu připočtěte po půl hodině hry střídajícího Tomáše Jelínka, který nahrazoval zraněného Sama Šimka. Ten zaznamenal svůj první ligový gól kariéry a v 71. minutě zařídil vítězství Pardubic 2:1.
„Takový je sport, přijde jedna vlna od soupeře a můžete prohrávat 0:4, nám se ale povedlo vyvést Olomouc z komfortní zóny a vyhrát. Jsem rád hlavně kvůli lidem, kteří začínají chodit,“ ulevilo se Trousilovi.
Kotel mu navíc nachystal i choreo k nedávným padesátým narozeninám. Mezi klubem a fanoušky viditelně vzniká pevnější a pevnější pouto.
„Kvůli nim to tady všechno děláme. Začali jezdit ven, doma jich chodí víc. Potřebujeme jim všechno vracet dobrými výkony, proto mě hodně mrzí ta první půle,“ zopakoval Trousil.
Pardubicím v ní zatápěl i stoper Louis Lurvink, který na východ Čech přijel jako soupeř vůbec poprvé od svého únorového přestupu do Sigmy. Tehdy ho provázelo celkem dost emocí.
„To je za námi. Já jsem se s Louisem zdravil a nic mu nevyčítám. Chápu ho, hrál jsem fotbal taky a vím, že dobří hráči zkrátka odcházejí za lepšími financemi,“ uznal Trousil.
Dobrou náladu měl pochopitelně i díky tomu, že Pardubice se dalšími třemi body výrazně přiblížily setrvání v prostřední skupině. Příští týden se navíc budou chtít vytáhnout na Plzeň, Trousilova bývalého zaměstnavatele. „Těším se moc. Navíc se hraje v náš oblíbený čas 18.3O,“ poukázal Trousil na nedávné výhry nad favority.