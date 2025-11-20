Coskeyho erupce za Piráty. Američan dal pět gólů a zářil: Šílené! Miluje Češku i guláš

V první třetině skóre otevřel, ve druhé završil hattrick, ve třetí své galapředstavení ještě vygradoval dalšími dvěma zásahy. Dva góly nasázel Michajlovovi, tři jeho náhradníkovi Voleveckému. Osm střel na branku, pět ran do litoměřického klobouku. A aplaus bezmála 2 300 fanoušků.
První liga se Američanovi klaní.
„Prostě jsem pořád střílel a puk si našel cestu do sítě. Někdy máš hokejku horkou, a tak pálíš dál. A já měl šťastný den. Tohle je poprvé, co jsem dal pět gólů v profesionálním hokeji. Ani nemám slov…,“ dojímalo se pirátské číslo 49. „Ale hlavně tým hrál dobře, víc se soustředím na výhru než na sebe,“ řekl Coskey až neamericky, spíš s českou skromností.
|
Nezastavitelný hráč s kulatým obličejem a parametry 183 cm a 86 kg předvedl show, jakou druhá nejvyšší soutěž zapíše zlatým písmem do své kroniky. Ztřeštěné, výjimečné, čarokrásné. S 15 góly se vyhoupl do čela žebříčku střelců, s 29 body dominuje produktivitě.
Víte, že...
...Coskey mohl už v létě do nejvyšší soutěže? „Měl několik nabídek z extraligy, ale nakonec rozhodla atmosféra, kterou zažil tady u nás v Chomutově v klubu i během zápasů. Takže jsme se domluvili na financích, které jsou o něco nižší, než byly nabídky z nejvyšší soutěže,“ uvedl na klubovém webu trenér a sportovní manažer Martin Pešout. „Myslím, že to ukazuje charakter hráče.“
„Znamená to pro mě všechno. Chci se v Chomutově stát skvělým hráčem a něco po sobě zanechat, nějakou stopu. A pořád se posouvat,“ svěřil se rodák z pětadvacetitisícového Zionu ve státě Illinois. „Jednou se chci dostat do vyšší ligy, to je cíl. Ale teď se soustředím na Chomutov a až přijde čas, uvidíme.“
Piráti spolupracují s extraligovým Litvínovem, jenže chemici Coskeyho zatím nepovolali. „Nic jsem neslyšel, takže až něco zjistíte, můžete mi to říct,“ pousmál se.
Po svém loňském příchodu z Popradu se stal zjevením. Dorazil vlakem a ve svém druhém startu skóroval po osmi sekundách, šlo o sezonní rekord. Do útoku s legendami Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem zapadl jako poslední díl puzzle a Piráty pomohl zachránit i dostat do play off. Jeho bilance svítila: 42 zápasů, 38 bodů.
A řádí dál, i bez hokejových dvojčat.
„Musím dát kredit spoluhráčům. Loni Viktorovi s Lukym, byli skvělí! I teď nastupuji s hodně dobrými kluky a dávají mi puk v pravý čas,“ poděkoval křídelník Petru Eretovi a Janu Káňovi. „Oni k tomu přispívají úplně stejně jako já. Ať už body, góly nebo tvrdou prací v obranném pásmu a tím, že mi vybojují kotouč. Jsem jim za to fakt vděčný!“
I díky jejich souhře se Chomutov odlepil z posledního místa, bodoval v posledních šesti kolech a pětkrát z toho vyhrál. A už je desátý. „Během sezony si vždycky projdeš výkyvy nahoru a dolů, my teď jdeme nahoru. Doufám, že to udržíme,“ modlí se hráč draftovaný New York Islanders. „Věděli jsme, co jsme dělali špatně, během té krize jsme od sebe čekali trochu víc. Každý teď dává do hry o něco víc a výsledky se dostavují. Máme z toho velkou radost.“
|
Radost s oblíbencem fanoušků řečeným „CC“ sdílí také jeho přítelkyně. „Je Češka, je těhotná, takže si tu zakládám rodinu,“ rozsvítily se Coskeymu oči. „Díky ní se snažím pochytit základy češtiny, což je užitečné v kabině i v rodině. Miluju to tady. Město je skvělé, fanoušci taky. Čím víc poznávám Chomutov, tím víc si to tu užívám. Je to zábava.“
Nejvíc ho v srdci Evropy překvapila gastronomie. „Pivo je tu skvělé, s kluky si občas dám plzeň. U nás v Americe máme pestrou nabídku jídla, ale to vaše je úžasné. Nejvíc jsem si oblíbil guláš. Miluju ho. Se čtyřmi knedlíky. Pět je na mě trochu moc.“
Pět bylo trochu moc i pro Litoměřice, ale gólů.
Gólů od Coskeyho.