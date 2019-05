Sparta potřebuje posílit, nejlépe ve všech řadách, řekl kouč Horňák

Jejich slova se v euforickém jásotu slávistů ztrácela, jejich zklamané výrazy byly výmluvné. Sparta se potřetí za sebou nedostala v tabulce na první dvě pozice, skončila třetí.

„Těžko se mi celý tenhle ročník hodnotí, v lize jsme do něj nevstoupili zle, ale po porážkách v Plzni a v Olomouci to bylo špatné. Mrzí mě to,“ pronesl tiše Frýdek.

Z třetího místa do pohárů? Pomoct může Arsenal Pokud ve středu večer v Baku vyhraje Arsenal nad Chelsea finále Evropské ligy, Sparta si v příští sezoně po dvou letech zahraje na podzim poháry. „Všichni budeme Arsenalu držet palce, aby to zvládl,“ poznamenal Frýdek. Kdyby zvítězila Chelsea, sparťané se budou do základní skupiny prokousávat z 3. předkola, čili přes dva soupeře.

Několikrát vedl Spartu v uplynulé sezoně jako kapitán. Derby, které Letenští v Edenu v posledním utkání nadstavby prohráli 1:2, nebylo výjimkou.

„Dostali jsme zase identický gól od Součka, vystřídali jsme na něj při standardkách už tři hráče, a nikdo ho nepokryl, nebyli jsme dostatečně důrazní,“ vzal si slovo kouč Michal Horňák.



Ve funkci je měsíc a den - od posledního prohraného derby v semifinále poháru (0:3), které stálo místo Zdeňka Ščasného. Tah Horňákem však byl od Sparty jen dočasný, už brzy by měl klub převzít nový kouč. Favoritem je Václav Jílek z Olomouce.

„Vím, že Sparta o pozici trenéra jedná, ale víc k tomu říct nemůžu, ani sám nevím, v jakém stádiu to celé momentálně je,“ řekl Horňák.

A mluvil o stavu současného kádru.

„Mužstvo má podle mě pevný základ, ale je znát, když je deset hráčů zraněných. Tahounem měl být Bořek Dočkal, ale po třech zápasech nám bohužel vypadl i on, škoda. Každopádně posílit potřebujeme.“

Kde nejvíc?

„Musíme dávat góly, takže potřebujeme útočníka, ofenzivní fotbalisty. Ideální by ovšem bylo, kdyby do každé řady přišel hráče, který by se dostal do základní sestavy,“ doplnil.