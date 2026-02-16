Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Krčík jako Kane, planý poplach v Karviné i těžká role sudího před kamerou

Autor: ,
  9:26
Vyhrála první Slavia, druhá Sparta, třetí Jablonec, čtvrtá Plzeň i pátý Liberec. V čele tabulky fotbalové ligy tak všechno při starém, což se v příštím kole nejspíš změní, protože čtyři týmy se utkají mezi sebou - Slavia s Libercem a Plzeň se Spartou. Jaké tedy byly hlavní události 22. dějství, které se o víkendu odehrálo?
Já to snad nedám... Aneb proč gól Liberce platil

Sudí Jan Beneš (druhý zleva) přihlíží ošetřování libereckého Jana Mikuly v...

Tři situace, tři možné přestupky během jedné gólové akce. Videoasistent Tomáš Kocourek se ve speciálním studiu v Praze, odkud VAR hlídá všechna utkání, během souboje Liberce s Ostravou pořádně zapotil. „Muselo se znovu zkalibrovat hřiště, proto přezkum trval tak dlouho,“ zmínil hlavní sudí Jan Beneš do kamer Oneplay Sport.

Tak dlouho vysvětloval záležitosti, které se zkoumaly, až televizní rozhovor nedokončil, protože se do toho tak trochu zamotal. „Já to nedám,“ prohodil něco v tom smyslu, když otočil hlavu od mikrofonu a odcházel.

Krátce po pauze liberecký Icha poslal z hloubi pole dlouhý pas na Dulaye, jehož centr hosté odvrátili jen za vápno ke Krollisovi, který míč poslal do levé strany pokutového zemí. Ostravský Bewene v souboji s Koželuhem upadl. Liberecký levý bek přihrál pod sebe a Mahmič levačkou střílel ke vzdálenější tyči. Na malém vápně prolétl míč kolem hostujícího Frydrycha a domácího Maška. Pomezní sudí Zoufalý zvedl praporek. Ofsajd!

Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal

„V zárodku akce kolega viděl ofsajd,“ podotkl hlavní Beneš. Ale to opravil VAR, Dulay v něm nebyl o pouhých šest centimetrů. Akce se navíc odehrála přímo před Zoufalým, takže měl dost ztíženou pozici a nelze mu odmávnutý ofsajd jako chybu vytknout.

Následně VAR zkoumal potenciální faul Koželuha na zadáka Beweneho. „Ale ponechal moje rozhodnutí na hřišti,“ podotkl Beneš. Nejednalo se o zjevnou chybu.

A naposled se řešilo, jestli v ofsajdu nebyl Mašek, který stál v dráze střely a byl až za posledním bránícím hráčem soupeře. Televizní záznam ukázal, že sice v ofsajdové pozici byl, ale ve výhledu brankáři nebránil a ani s ním nesváděl souboj. Takže gól platil.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 22 15 7 0 49:18 52
2. AC Sparta PrahaSparta 22 14 5 3 43:23 47
3. FK JablonecJablonec 22 12 6 4 30:20 42
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 22 12 5 5 42:28 41
5. FC Slovan LiberecLiberec 22 10 7 5 37:22 37
6. MFK KarvináKarviná 22 10 2 10 35:37 32
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 22 8 6 8 33:29 30
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 22 8 6 8 20:21 30
9. FC ZlínZlín 22 7 6 9 26:29 27
10. FK TepliceTeplice 22 6 7 9 22:26 25
11. FK PardubicePardubice 22 6 7 9 28:38 25
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 22 6 5 11 19:29 23
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 4 7 11 29:47 19
14. FC Baník OstravaOstrava 22 4 6 12 16:28 18
15. 1. FC SlováckoSlovácko 22 3 7 12 14:29 16
16. FK Dukla PrahaDukla 22 2 9 11 14:33 15
