NEJ Z LIGY: Krčík jako Kane, planý poplach v Karviné i těžká role sudího před kamerou

Já to snad nedám... Aneb proč gól Liberce platil
Tři situace, tři možné přestupky během jedné gólové akce. Videoasistent Tomáš Kocourek se ve speciálním studiu v Praze, odkud VAR hlídá všechna utkání, během souboje Liberce s Ostravou pořádně zapotil. „Muselo se znovu zkalibrovat hřiště, proto přezkum trval tak dlouho,“ zmínil hlavní sudí Jan Beneš do kamer Oneplay Sport.
Tak dlouho vysvětloval záležitosti, které se zkoumaly, až televizní rozhovor nedokončil, protože se do toho tak trochu zamotal. „Já to nedám,“ prohodil něco v tom smyslu, když otočil hlavu od mikrofonu a odcházel.
Krátce po pauze liberecký Icha poslal z hloubi pole dlouhý pas na Dulaye, jehož centr hosté odvrátili jen za vápno ke Krollisovi, který míč poslal do levé strany pokutového zemí. Ostravský Bewene v souboji s Koželuhem upadl. Liberecký levý bek přihrál pod sebe a Mahmič levačkou střílel ke vzdálenější tyči. Na malém vápně prolétl míč kolem hostujícího Frydrycha a domácího Maška. Pomezní sudí Zoufalý zvedl praporek. Ofsajd!
|
Liberec - Ostrava 1:0, rozhodl Mahmič, jehož gól se dlouho zkoumal
„V zárodku akce kolega viděl ofsajd,“ podotkl hlavní Beneš. Ale to opravil VAR, Dulay v něm nebyl o pouhých šest centimetrů. Akce se navíc odehrála přímo před Zoufalým, takže měl dost ztíženou pozici a nelze mu odmávnutý ofsajd jako chybu vytknout.
Následně VAR zkoumal potenciální faul Koželuha na zadáka Beweneho. „Ale ponechal moje rozhodnutí na hřišti,“ podotkl Beneš. Nejednalo se o zjevnou chybu.
A naposled se řešilo, jestli v ofsajdu nebyl Mašek, který stál v dráze střely a byl až za posledním bránícím hráčem soupeře. Televizní záznam ukázal, že sice v ofsajdové pozici byl, ale ve výhledu brankáři nebránil a ani s ním nesváděl souboj. Takže gól platil.