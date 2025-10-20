NEJ Z LIGY: Střelci, co s vámi bylo? Konec unikátní série Slavie či nerozehraný sudí

Konec úctyhodné série
Jakýsi nigerijský vytáhlý střelec tenkrát rozhodl o těsném vítězství 1:0. Od chvíle, kdy dnes už plzeňský útočník Rafiu Durosinmi v dresu Karviné šokoval fanoušky v Edenu, uběhlo víc než tři a půl roku.
Slávistické tribuny se od té doby radovaly z gólu v každém ligovém zápase. Celkem pětašedesátkrát za sebou.
Tato série skončila v sobotu. Nováček ze Zlína v Praze vydřel čisté konto a remízu 0:0. „Konkrétně tohle je pro mě nejhorší věc na fotbale. Proto jsem tak negativní,“ čertil se slávistický kouč Jindřich Trpišovský.
|
První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál
Mimochodem, čtyři dny po zmíněném utkání s Karvinou v únoru 2022 hostila Slavia v domácím poháru rivala Spartu. A podruhé doma nevstřelila žádný gól.
Série pětašedesáti domácích ligových zápasů se vstřeleným gólem je s přehledem slávistickou nejlepší v historii. Za další takovou byste museli až do první poloviny minulého století, kdy to bylo zápasů 56.
Další mohou slávisté načít 1. listopadu proti Baníku. Jak dlouho vydrží tentokrát?