Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Střelci, co s vámi bylo? Konec unikátní série Slavie či nerozehraný sudí

Autor: ,
  10:01
0:0, 0:0, 0:0. Tři první mužstva fotbalové ligy neskórovala. Sparta proti Slovácku, které je předposlední. Slavia proti nováčkovi ze Zlína a Jablonec proti Dukle, která i tak klesla na dno tabulky. V osmi zápasech 12. kola padlo celkem pouhých devět branek, což je druhý nejmenší počet v historii samostatné české ligy. Míň gólů padlo jen v březnu 2017, v devatenáctém kole to bylo jen sedm. Co ještě v domácí nejvyšší soutěži po reprezentační přestávce zaujalo?
Část 1/5

Konec úctyhodné série

Slávistický kapitán Jan Bořil se drží za hlavu během utkání proti Zlínu.

Jakýsi nigerijský vytáhlý střelec tenkrát rozhodl o těsném vítězství 1:0. Od chvíle, kdy dnes už plzeňský útočník Rafiu Durosinmi v dresu Karviné šokoval fanoušky v Edenu, uběhlo víc než tři a půl roku.

Slávistické tribuny se od té doby radovaly z gólu v každém ligovém zápase. Celkem pětašedesátkrát za sebou.

Tato série skončila v sobotu. Nováček ze Zlína v Praze vydřel čisté konto a remízu 0:0. „Konkrétně tohle je pro mě nejhorší věc na fotbale. Proto jsem tak negativní,“ čertil se slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

První půle bez zákroku? Říkal jsem si, co se to děje, smál se zlínský brankář Dostál

Mimochodem, čtyři dny po zmíněném utkání s Karvinou v únoru 2022 hostila Slavia v domácím poháru rivala Spartu. A podruhé doma nevstřelila žádný gól.

Série pětašedesáti domácích ligových zápasů se vstřeleným gólem je s přehledem slávistickou nejlepší v historii. Za další takovou byste museli až do první poloviny minulého století, kdy to bylo zápasů 56.

Další mohou slávisté načít 1. listopadu proti Baníku. Jak dlouho vydrží tentokrát?



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

6. kolo

13. kolo

Kompletní los

12. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 11 4 3 4 9:11 15
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 3 6 16:26 9
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Největší výhra v United, jásal Amorim. Pomáhá mu, když ho novináři „vyhazují“

Nedivte se, že byl štěstím bez sebe. Za celých devět let je teprve prvním trenérem Manchesteru United, který zvítězil v derby nad Liverpoolem venku, na bájném Anfieldu. „Jednoznačně největší výhra,...

20. října 2025  10:27

NEJ Z LIGY: Střelci, co s vámi bylo? Konec unikátní série Slavie či nerozehraný sudí

0:0, 0:0, 0:0. Tři první mužstva fotbalové ligy neskórovala. Sparta proti Slovácku, které je předposlední. Slavia proti nováčkovi ze Zlína a Jablonec proti Dukle, která i tak klesla na dno tabulky. ...

20. října 2025  10:01

Desítka do druhé ligy? Zboží, co neseženete. Citelně schází i Zbrojovce

Na osm zápasů prodloužili fotbalisté Zbrojovky Brno svou sérii výher, když v sobotním odpoledni výsledkově zašlapali rezervu Baníku Ostrava 4:1. Herně? Možná trochu jiná písnička. Středem hřiště...

20. října 2025  9:41

Rodinné kořeny i sympatie musely stranou. Slončík: Baník je pro mě speciální klub

Rozhodl zápas, v němž Hradec neměl jednoduchou pozici. Hlavně proto, že domácí ostravský Baník do něj vyběhl s novým trenérem, což je pro tým vždycky velká motivace.

20. října 2025  9:06

Teplický kouč Frťala: Nebuďme vyplašení. Návrat Vachouška? Je to téma

Pět zápasů v řadě neprohráli, což vypadá hezky, jenže výhru si během této série fotbalisté Teplic připsali jedinou. V lize už nejsou na úplném dně, ale chtěli by stoupat rychleji. „Hlavně mě mrzí...

20. října 2025  8:56

Jubilejní zápas neoslavil. Na tyhle balony čekám, ale musím dát gól, zlobil se Kuchta

Po přestávce přišel na hřiště, aby dal gól. „Když jsem tu šanci dostal, měl jsem ty centry proměnit a ten zápas zvrátit. Jsem naštvaný,“ láteřil Jan Kuchta v televizním rozhovoru. I proto fotbalová...

20. října 2025  7:30

Jablonec - Dukla 0:0, domácí jsou nadále třetí, Čanturišvilimu sudí zrušil červenou

Nevyužili jedinečnou příležitost dotáhnout se na čelo tabulky. Jablonečtí fotbalisté ve 12. kole Chance Ligy doma překvapivě remizovali 0:0 s poslední Duklou, podruhé v řadě ztratili a zůstávají...

19. října 2025,  aktualizováno  20:44

Coufal asistoval a s Hranáčem pomohli k čistému kontu. Hoffenheim zdolal St. Pauli

Vladimír Coufal a Robin Hranáč v 7. kole německé ligy přispěli k výhře fotbalistů Hoffenheimu 3:0 na hřišti St. Pauli. Coufal přihrál na druhý gól. Freiburg doma remizoval s Frankfurtem 2:2 a...

19. října 2025  20:08

Liverpool doma prohrál s United, šlágr rozhodl Maguire. Aston Villa otáčela

Fotbalisté Liverpoolu nezvládli šlágr 8. kola anglické Premier League a doma prohráli s trápícím se Manchesterem United 1:2. Byla to pro ně třetí ligová porážka v řadě a na čelo tabulky už ztrácí...

19. října 2025  14:50,  aktualizováno  19:59

Chyběla nám kvalita i šance, řekl Priske. Jak dlouho bude mimo Haraslín?

Před zápasem se Slováckem rozpumpoval tisícový kotel fanoušků, po jeho konci kousal trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske nečekanou ztrátu. Dosavadní lídr tabulky u předposledního týmu ligy...

19. října 2025  19:17

Kluci, mě se nemusíte bát. Trenér Galásek po prohře v premiéře žehral i na nervozitu

Nový trenér, nový trávník... Jen výkon Baníku se nezměnil. A jeho fanoušci trpí. Leč od trenéra Tomáše Galáska, který v týdnu nahradil Pavla Hapala, se za pět dnů nedaly čekat zázraky. Ostravští...

19. října 2025  18:45

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

19. října 2025  14:37,  aktualizováno  17:35

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.