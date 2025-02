NEJ Z LIGY: Bizarní premiéra i čekání na stovku. Nejvíc se však zase řeší sudí, proč?

Část 1/3

Trapní sudí i simulanti

Když hlavní rozhodčí Dalibor Černý nekompromisně, bez mrknutí oka a okamžitě nařídil v Pardubicích penaltu za nafilmovaný pád slávisty Chytila, jeho omyl ještě zvládl napravit videoasistent Kocourek. Ale co předvedla dvojice Jan Beneš (hlavní), Jan Petřík (VAR) v Plzni, to je na trest do konce sezony.

Plzeňský Durosinmi nafilmoval pád po střetu s gólmanem Koubkem, který vyběhl daleko z brány. Beneš to jako faul nevyhodnotil, ale vstoupil do toho videoasistent Petřík, který mu do sluchátka pověděl: „Zmaření zjevné brankové příležitosti, Durosinmi by postupoval zcela sám na prázdnou bránu, měl rychlost.“ Beneš tasil červenou kartu.

A když ji měl vzápětí vytáhnout pro plzeňského Markoviče, který oběma rukama na půlce jako poslední domácí obránce stáhl unikajícího Krollise, udělil jen žlutou kartu. „Vyhodnotil jsem to jako zmaření slibně se rozvíjející akce. A to proto, že hráč Liberce byl daleko od brány. Druhým aspektem byla rychlost jeho a hráče Červa,“ vysvětlil Beneš v rozhovoru pro televizi O 2. VAR Petřík mu verdikt na hřišti posvětil. Zase špatně. Ještě v sobotu večer Petříka komise rozhodčích stáhla z nedělního utkání Bohemians – České Budějovice, které měl řídit.

Mimochodem, šéf Slovanu Ondřej Kania pár minut po utkání přes osobní sociální sítě vzkázal: „Klub podá protest.“