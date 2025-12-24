Hlavatý očekávání v Liberci nenaplnil. Po roce a půl se vrací do Pardubic

Hlavatý přišel vloni v létě do Liberce jako jedna z největších posil za poslední dobu. V minulé sezoně patřil k oporám Slovanu a v 29 ligových zápasech si připsal pět branek a stejný počet asistencí. V průběhu uplynulého podzimu ale ztratil u trenéra Radoslava Kováče místo v základní sestavě a tak zvolil návrat zpět do Pardubic.
„Jsem strašně rád, že to dopadlo. Když jsem před sezonou 2024/2025 odcházel, loučilo se mi těžce. Kousek mě v Pardubicích zůstal. Těším se na klub, fanoušky a na celé město,“ uvedl Hlavatý, který má v lize na kontě 161 startů a 20 branek. Nejvyšší soutěž hrál i v Mladé Boleslavi a krátce v Plzni.
Vzkaz Michala Hlavatého fanouškům Liberce:
„Michal přichází do našeho klubu potřetí a já jsem za to moc rád. Zažil toho s námi hodně. Přichází do známého prostředí ve svých nejlepších letech. Věřím, že pro nás bude velkou posilou jak na hřišti, tak v kabině. Vidíme v něm velkou zkušenost, i proto jsme se dohodli na smlouvě na čtyři a půl roku,“ uvedl předseda představenstva pardubického klubu Vít Zavřel.