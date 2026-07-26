Pokud jste sledovali mistrovství světa, severští bojovníci museli zaujmout i vás. Norové svou první účast na mundialu v tomto století proměnili ve čtvrtfinále, kde až do prodloužení trápili Angličany. Nabitá sestava kolem hvězdného Haalanda zkrátka bavila, stejně jako skvělí fanoušci, jejichž veslovací pokřik obletěl svět.
„Haaland – můj idol! Přiznám se, že jsem Norům hodně fandil,“ říká Mikaelsson. „Můj dobrý kamarád Henrik Falchener byl na jejich soupisce, žádnému týmu jsem nepřál víc. Proti Anglii si zasloužili lepší výsledek, ale byl to dobrý zápas,“ podotýká 22letý útočník v rozhovoru pro iDNES Premium.
Jak se podle vás Norové vypracovali do takové pozice? Kvalifikací na MS prošli bez ztráty bodu, dvakrát porazili Itálii. Co do počtu obyvatel jsou přitom například proti Česku poloviční.
To je dobrá otázka. Za tu dobu, co jsem tam byl, jsem poznal, jak Norové lpí na práci s mládeží. Neexistuje, že by si každý rok nevytáhli pár kluků z akademie do prvního týmu. Na tohle se klade fakt velký důraz. A pak se to sejde. Haaland, Ödegaard, Nusa, Sörloth… to všechno jsou skvělí hráči, kteří hrají v top evropských klubech. Navíc to bylo jejich první mistrovství světa po fakt dlouhé době, byli černý kůň, mohli jen překvapit. Teď už to budou mít těžší. Pořád mají kvalitu na to, aby se třeba i za dva roky na mistrovství Evropy dostali daleko, ale teď už i oni sami od sebe budou čekat hodně.
Začátky v Itálii byly těžké. Trápil jsem se, byl jsem v cizí zemi, dost mladý. Navíc italští fotbalisté či trenéři se s vámi vyloženě nese*ou! Když něco pokazíte, hned po vás řvou.