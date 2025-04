Hele, táta! Slávista Vlček ukázal cestu z těžkého zranění: Chci motivovat ostatní

Vlček je slávistickým odchovancem. Červenobílý dres s hvězdou nosí od deseti let a přes hostování v Ústí nad Labem, Jihlavě a Pardubicích se v minulé sezoně dostal až do áčka.

„Málokomu na Slavii záleží jako právě Vlčákovi,“ říká v dokumentu trenér Jindřich Trpišovský.

„Mám pochopitelně své cíle, ale když mě bude Slavia chtít a já v ní budu moct zůstat celou kariéru, budu nadšenej,“ líčil Vlček na slavnostní předpremiéře v Edenu.

Kromě rodiny, do které vzdáleně patří i fotbalista Marek Suchý (jejich manželky jsou sestřenice), dorazili slávističtí fanoušci a lidé z klubu. A hvězdičkou večera byla i dvouletá Lotty, dcera Vlčka a jeho manželky Leony.

„Táta, hele, táta!“ ozývalo se z první řady skoro pokaždé, když se hlavní hrdina na plátně objevoval.

🐺🔙 𝟮𝟰/𝟳



Osm dlouhých měsíců. Zbyla jen touha vrátit se tam, kde chtěl celý život být. A obětovat pro to vše. ❤️‍🩹



Byli jsme u každého kroku, vy se teď můžete přidat. Předpremiéra dokumentu za účasti Tomáše Vlčka proběhne 9. dubna ve @SlaviaMuseum.



— SK Slavia Praha (@slaviaofficial) April 6, 2025

„Až se na film za pár let podíváme, bude to pro celou naší rodinu hrozně hezká vzpomínka,“ usmíval se Vlček. „Jsem rád, že se můžu podělit o to, co jsem prožíval. Vidět emoce dalších lidí, kterým na mě záleží, bylo dojemné. Zvlášť, když to všechno mělo ten nejlepší možný happyend,“ pokračoval.

O víkendu totiž poprvé od 21. července 2024, kdy se zranil, nastoupil v první lize. Slavia porazila Hradec Králové (2:1) a Vlčkovi se v závěru vestoje aplaudovalo.

„Kdyby bylo na mně, asi jsem na hřišti už pátý měsíc po zranění,“ vzpomíná, jak se zpátky tlačil na trávníky. „Vždycky se cítím tak dobře a pak mi jeden z fyzioterapeutů řekne, že už jen šest měsíců,“ zazní ve filmu.

Průvodcem složitým obdobím mu byl i Lukáš Provod, parťák, jenž se před ním dostával ze stejného zranění.

„Hned na začátku za mnou přišel a řekl mi tvrdou realitu: Bude to dlouhá a vyčerpávající cesta. Jsem mu vděčnej, protože i díky němu jsem se na to mohl lépe připravit,“ přiznává. „Přitom když ho teď sleduju na hřišti, nepoznal bych, že mu kdy něco bylo, což mě hodně motivovalo.“

„Teď bych rád svým příběhem ostatní motivoval taky,“ říká nyní čtyřiadvacetiletý fotbalista. Od pátku bude film k dispozici na slávistickém YouTube kanále.