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Chance Liga 2026/2027

Haraslín odešel do Saúdské Arábie. Spartu už opustili střelci poloviny loňských gólů

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  18:06aktualizováno  19:36
Lukáš Haraslín oslavuje gól.

Lukáš Haraslín oslavuje gól. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Lukáš Haraslín oslavuje gól.
Alfie Dorrington z Aberdeenu se snaží bránit sparťanskému kapitánovi Lukáši...
Lukáš Haraslín na sparťanské střídačce.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín při utkání s Čenstochovou.
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Fotbalová Sparta v minulé sezoně ve všech soutěžích vstřelila rovných sto gólů. Ve středu večer však definitivně přišla i o posledního z největších přispěvatelů klubové produktivity. Lukáš Haraslín stvrdil svůj odchod do Saúdské Arábie, kde podepsal smlouvu s prvoligovým al-Fátí.

Byl říjen 2021, třísté derby. Sparta rivala neporazila už víc než pět let a čtrnáct zápasů. Slovenský útočník Haraslín svými průniky deptal obranu, vykartoval se na něm stoper Ousou a sám z přímého kopu souboj proti Slavii rozhodl.

Když měl den, soupeře dokázal porazit sám.

Sparta ztrácí rozdílového hráče i jednoho z lídrů. Třicetiletý fotbalista odchází z klubu po pěti letech, poslední rok dělal kapitána.

„Věřte mi, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí v mém životě. Bohužel, i takové věci se ve fotbale stávají. Nebylo to lehké, nabídka, která přišla, byla těžko odmítnutelná. Věřím, že si mě budete pamatovat v tom dobrém světle,“ řekl Haraslín v slzách během rozlučkového videa pro sparťanský web.

Ze Sparty odešlo 46 gólů a 19 asistencí

produktivní sparťané v ročníku 2025/2026

Jan Kuchta
15 gólů, 9 asistencí
celková bilance ve Spartě: 156 utkání, 60 gólů, 30 asistencí

Albion Rrahmani
16 gólů, 3 asistence
Celkově 83, 26 + 5

Lukáš Haraslín
15 gólů, 7 asistencí
Celkově: 194 zápasů, 59 + 36

Jeho odchod se zrodil během pár dnů. Když minulý týden v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu nenastoupil v základní sestavě, byl to pro něj signál, aby o nabídkách z ciziny začal uvažovat. Že v plánech trenéra Briana Priskeho nemusí být v důležitých zápasech první volbou na pozici levého křídla.

Rozhodl se po dvou dnech, o víkendu už s týmem necestoval na ligové utkání v Mladé Boleslavi a místo toho vyrazil za arabským dobrodružstvím. Mezitím se kluby musely domluvit na odstupném, Haraslín totiž loni podepsal ve Spartě novou smlouvu.

„Samozřejmě byly tam i negativní věci, co se týká některých zápasů. Ale vždy jsem se snažil udělal maximum pro tento klub, který je mým druhým domovem. Nejen pro mě, ale pro celou mou rodinu. Děkuji za všechno, navždy budu sparťanem,“ dodal, načež se na chvíli odmlčel a sáhl pro kapesník.

Za pět let odehrál v rudém dresu 194 zápasů, dal 59 branek a připsal si 36 asistencí. V minulé sezoně měl bilanci patnáct branek a sedm asistencí.

Kuchta se loučí se Spartou, míří do Legie Varšava: Přišla vhodná chvíle na přestup

Podobně kvalitní příspěvek doručili mužstvu i jeho ofenzivní parťáci Albion Rrahmani s Janem Kuchtou. Ani oni už ve Spartě nejsou.

Letní odchody hráčů užšího kádru Sparty

Kaan Kairinen (přestup AEK Atény) - 4 miliony eur

Albion Rrahmani (přestup Benátky) - 7,5 milionu eur + 2 miliony v bonusech

Lukáš Haraslín (přestup do al-Fátí)

Jan Kuchta (hostování s opcí Legia)

Peter Vindahl (hostování bez opce Sampdoria)

Oliver Sonne (konec hostování z Burnley)

Kosovský útočník, se šestnácti brankami nejlepší sparťanský střelec minulé sezony, přestoupil do italských Benátek, nováčka první ligy.

Jan Kuchta, nejproduktivnější hráč minulého ligového ročníku po slávistovi Tomáši Chorém, odešel na hostování s opcí do Legie Varšava. Za Spartu dal loni patnáct branek a dalších devět připravil spoluhráčům.

V součtu Sparta přišla o 46 branek ze sta, do nichž je započítána i pětigólová výhra nad divizními Karlovými Vary v domácím poháru, kdy ani jeden z nich nenastoupil.

V součtu všichni nasbírali devatenáct asistencí. Sparta tak přišla o značnou ofenzivní sílu. O produktivitu se musí postarat jiní.

Nejvíc se spoléhá na norského hroťáka Jonatana Brunese, který je přímou náhradou za Kuchtu, a na ekvádorského útočníka Johna Mercada, který měl v uplynulé sezoně bilanci devíti branek a pěti asistencí.

Všichni sparťané budou také doufat, že se „probere“ Matyáš Vojta, jenž po lednovém přestupu z Mladé Boleslavi dal za jaro jediný gól.

Lukáš Haraslín a Jan Kuchta.

Ofenzivními čísly musí přispět dále posila Josimar Alcócer a také Adam Karabec, jasně nejlepší sparťan v úvodu sezony.

Trenér Brian Priske po úterním vyřazení z kvalifikace o Ligu mistrů v Lyonu naznačil, že klub za Haraslína s Kuchtou přivede náhradu.

„Přestupy neustále řešíme s Tomášem Rosickým. Když vidíte, co se stalo tenhle týden, kdy jsme se loučili s kapitánem, brankářem a útočníkem, tak je pravděpodobné, že se něco stane. Ale co a kdy, to vám říct nemůžeme. To zůstane mezi námi,“ prohlásil Priske.

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2. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
4. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
6. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 3 1 1 1 5:5 4
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
10. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
11. FC Baník OstravaOstrava 3 1 0 2 2:6 3
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
13. SK Artis BrnoArtis Brno 3 0 1 2 4:7 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 3 0 1 2 2:7 1
15. FK PardubicePardubice 3 0 0 3 2:6 0
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