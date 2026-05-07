Chance Liga 2025/2026

Guľa do Sigmy? Spíš ne. Olomouc řeší, koho na lavičku, ve hře je i setrvání Hapala

Autor:
  13:38
Vyřešení trenérské otázky ve fotbalové Sigmě je stále v nedohlednu. Alespoň tak hovoří informace iDNES.cz, podle nichž vedení olomouckého celku s žádným trenérem ještě nezahájilo intenzivní námluvy.
Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s...

Sparťanský trenér Brian Priske (vpravo) se po pohárovém zápase s Rigou zdraví s kapitánem Lukášem Haraslín, mezi nimi soupeřův kouč Adrián Guľa. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Trenér Adrián Guľa na tiskové konferenci Rigy.
Adrián Guľa, tou dobou trenér DAC Dunajská Streda, gestikuluje v zápase se...
Sigma je ve fázi hledání od 12. dubna, kdy byl z funkce odvolán trenér Tomáš Janotka. Na lavičku se posunul generální sportovní manažer Pavel Hapal. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil předeslal, že by se klub nebránil ani zahraničnímu trenérovi, kterého Olomouce ještě nikdy neměla.

V této souvislosti se mluvilo i o Adriánu Guľovi. Padesátiletý slovenský trenér splňuje základní požadavek olomouckého vedení - zkušenost.

Guľa navíc prošel i mezinárodní kabinou, což je v novodobé Sigmě další vítané plus.

Adrián Guľa momentálně trénuje lotyšskou Rigu. Dříve vedl dva roky Plzeň, angažmá měl i v polské Wisla Kraków, Trenčíně, Žilině či Dunajské Stredě.

Podle slovenského fotbalového experta Miroslava Hašana má Guľa skutečně blízko k novému angažmá, nicméně o Sigmu se nejedná. „Kdybych si měl tipnout, Adrián Guľa se stane novým trenérem slovenské reprezentace. Můžeme se dočkat různých překvapení, ale pravděpodobně to dopadne takto,“ prohlásil Hašan v podcastu Livesport Daily.

„Guľa je jedním z kandidátů, pověření lidé z fotbalového svazu ho již oslovili, to vím. Guľa je nicméně smluvně vázaný v Rize, která asi nebude úplně ochotná svého trenéra pouštět,“ zdůraznil redaktor Denníku Šport.

Zároveň stále existuje varianta, že na lavičce setrvá i odchovanec Sigmy Hapal. Naposledy působil jako trenér ostravského Baníku. Loni na podzim byl v Ostravě z funkce odvolán, až se nakonec vrátil do rodné Olomouce.

Není tajemstvím, že Hapal má vřelé vztahy také s vlivným sponzorem klubu Pavlem Hubáčkem, který se spolupodílí na rozhodovacím procesu hanáckého celku.

„Neříkám, že neexistuje varianta, že na lavičce zůstanu. Ale uvidíme. Určitě dokončím sezonu a pak uvidíme, co bude. Byl jsem vždycky rád u mužstva, moje nová role je jiná, ale zase neuvěřitelná zkušenost. Poznávám věci z jiné stránky. Teď o tom ale opravdu nepřemýšlím. Trenérskou roli jsem přijal a budu se snažit, abychom se herně i výsledkově posunuli a kluci ukázali, co umí,“ uvedl Hapal.

Olomoucký trenér Pavel Hapal

Sigmě do konce sezony zbývají maximálně tři zápasy, už teď ale musí řešit, co bude dál. Ambicí bude útok na evropské poháry.

„Tým je pořád stejný, pokračuje dál. Změnilo se jen to, co chtěl trenér předtím a co se chce po nás teďka,“ řekl po posledním zápase na půdě Bohemians záložník Olomouce Michal Beran.

„Odvolání trenéra Janotky byl takový alarm, že se něco změnilo. Teď všichni zase hrají o své místo a musí dokazovat dalšímu trenérovi, že na to mají a zaslouží si být v základu. Kabinu změna okysličila a myslím, že to většina pojala dobře. Kromě Slavie se nám výsledkově zatím daří,“ doplnil Beran.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 31 22 8 1 65:24 74
2. AC Sparta PrahaSparta 31 20 6 5 62:33 66
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 31 16 8 7 53:35 56
4. FK JablonecJablonec 31 15 6 10 41:35 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 31 14 7 10 44:37 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 31 12 10 9 44:32 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 31 10 7 14 39:49 37
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 8 12 11 44:52 36
13. FK TepliceTeplice 31 6 12 13 30:39 30
14. 1. FC SlováckoSlovácko 31 5 9 17 27:46 24
15. FC Baník OstravaOstrava 31 5 8 18 25:45 23
16. FK Dukla PrahaDukla 31 4 11 16 21:44 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

6. května 2026  9:45

