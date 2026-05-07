Guľa do Sigmy? Spíš ne. Olomouc řeší, koho na lavičku, ve hře je i setrvání Hapala

Sigma je ve fázi hledání od 12. dubna, kdy byl z funkce odvolán trenér Tomáš Janotka. Na lavičku se posunul generální sportovní manažer Pavel Hapal. Předseda Sigmy Ondřej Navrátil předeslal, že by se klub nebránil ani zahraničnímu trenérovi, kterého Olomouce ještě nikdy neměla.
V této souvislosti se mluvilo i o Adriánu Guľovi. Padesátiletý slovenský trenér splňuje základní požadavek olomouckého vedení - zkušenost.
Guľa navíc prošel i mezinárodní kabinou, což je v novodobé Sigmě další vítané plus.
Adrián Guľa momentálně trénuje lotyšskou Rigu. Dříve vedl dva roky Plzeň, angažmá měl i v polské Wisla Kraków, Trenčíně, Žilině či Dunajské Stredě.
Podle slovenského fotbalového experta Miroslava Hašana má Guľa skutečně blízko k novému angažmá, nicméně o Sigmu se nejedná. „Kdybych si měl tipnout, Adrián Guľa se stane novým trenérem slovenské reprezentace. Můžeme se dočkat různých překvapení, ale pravděpodobně to dopadne takto,“ prohlásil Hašan v podcastu Livesport Daily.
„Guľa je jedním z kandidátů, pověření lidé z fotbalového svazu ho již oslovili, to vím. Guľa je nicméně smluvně vázaný v Rize, která asi nebude úplně ochotná svého trenéra pouštět,“ zdůraznil redaktor Denníku Šport.
Zároveň stále existuje varianta, že na lavičce setrvá i odchovanec Sigmy Hapal. Naposledy působil jako trenér ostravského Baníku. Loni na podzim byl v Ostravě z funkce odvolán, až se nakonec vrátil do rodné Olomouce.
Beran: Kabina se okysličila
Není tajemstvím, že Hapal má vřelé vztahy také s vlivným sponzorem klubu Pavlem Hubáčkem, který se spolupodílí na rozhodovacím procesu hanáckého celku.
„Neříkám, že neexistuje varianta, že na lavičce zůstanu. Ale uvidíme. Určitě dokončím sezonu a pak uvidíme, co bude. Byl jsem vždycky rád u mužstva, moje nová role je jiná, ale zase neuvěřitelná zkušenost. Poznávám věci z jiné stránky. Teď o tom ale opravdu nepřemýšlím. Trenérskou roli jsem přijal a budu se snažit, abychom se herně i výsledkově posunuli a kluci ukázali, co umí,“ uvedl Hapal.
Sigmě do konce sezony zbývají maximálně tři zápasy, už teď ale musí řešit, co bude dál. Ambicí bude útok na evropské poháry.
„Tým je pořád stejný, pokračuje dál. Změnilo se jen to, co chtěl trenér předtím a co se chce po nás teďka,“ řekl po posledním zápase na půdě Bohemians záložník Olomouce Michal Beran.
„Odvolání trenéra Janotky byl takový alarm, že se něco změnilo. Teď všichni zase hrají o své místo a musí dokazovat dalšímu trenérovi, že na to mají a zaslouží si být v základu. Kabinu změna okysličila a myslím, že to většina pojala dobře. Kromě Slavie se nám výsledkově zatím daří,“ doplnil Beran.
Kdo nakonec Sigmu povede?