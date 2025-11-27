Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

„Budeme věřit, že hostování prodlouží. Ale všechno má svůj vývoj. Jaká bude jeho budoucnost, to nemůžu ovlivnit,“ řekl Frťala.
Jeho budoucnost však ovlivňuje tím, jak ho cepuje v tréninku, jakou roli mu svěřuje, jak mu věří. „Nepochybuju, že se tu cítí dobře. Jestli upoutá svými výkony Slavii, může se stát, co by si na jednu stranu nikdo z nás nepřál. Na druhou stranu pokud přijde klub, který bude jeho představy naplňovat, rozloučíme se,“ bere to kouč pragmaticky.
Naznačil tedy, že Halinský se sice do Slavie vrátit nemusí, ale ta ho může poslat hostovat i jinam. Ovšem v Teplicích si vydobyl pevné místo, to by také mohlo hrát roli pro pokračování severočeského dobrodružství. A co víc, v kádru má příbuzného, bratrance Michala Bílka.
Minulou zimu Halinskému schválil změnu hostování z libereckého na teplické i Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. „Volal jsem si s ním a doporučil mi tuto variantu. Pan trenér Frťala to s mladými kluky umí, Fila a Chaloupek se z Teplic dostali do kádru Slavie, Knapík do Liberce. I to bylo další lákadlo,“ vysvětloval 189 cm vysoký stoper, který v první lize nasbíral už 66 startů a dal jeden gól.
V posledním ligovém zápase defenziva sklářů vynulovala Ostravu, Halinský sebejistě dirigoval tříčlennou obranu s Takácsem a Večerkou. V tréninku Frťala zkoušel rodáka z Králova Dvora i na kraji.
„Dal jsem ho na pravého stopera, ale nevěděl, kde mu hlava stojí, takže jsem to prohodil zpátky za Takácse a Denise jsem možná vysvobodil,“ vykreslil tréninkový test Frťala. „Na straně očekáváte víc konstruktivity a podporu útočné fáze. Nakonec defenziva fungovala, Denis je špičkou ledovce, podal skvělý výkon.“
Pro případný návrat Halinského do Slavie hraje i to, že kolem současného slávisty Chaloupka krouží zájemci z Evropy, skloňuje se v souvislosti s ním AS Řím či Fiorentina. Typově jsou si podle Frťaly podobní: „Hodně mi Chalyho připomíná, on byl taky ten, který křižoval, který byl pevný a silný v osobních soubojích. Ale pokračovat v tom musí i na konci podzimu.“
Zbývají tři kola. Pak už nebude tajemstvím zahaleno, jaká bude Halinského další cesta.