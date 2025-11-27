Chance Liga 2025/2026

Halinský novým Chaloupkem pro Slavii? Hodně mi ho připomíná, tvrdí kouč Teplic

Petr Bílek
  8:38
Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala možná dobrousil další defenzivní diamant. Po Štěpánu Chaloupkovi se vyšvihl na lídra obrany jiný junák, teprve dvaadvacetiletý Denis Halinský. Na Stínadla jej zapůjčila pražská Slavia, roční hostování vyprší v zimě a Severočeši trnou, jestli zůstane.
Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné.

Teplický obránce Denis Halinský stíhá Ebrimu Singateha z Karviné. | foto: ČTK

Teplický obránce Denis Halinský hlavičkuje před Sampsonem Dwehem z Plzně.
Teplický Denis Halinský smutní po porážce s Mladou Boleslaví.
Denis Halinský
Teplice, 13. 1. 2025, trénink fotbalistů FK Teplice. Denis Halinský, nová...
13 fotografií

„Budeme věřit, že hostování prodlouží. Ale všechno má svůj vývoj. Jaká bude jeho budoucnost, to nemůžu ovlivnit,“ řekl Frťala.

Jeho budoucnost však ovlivňuje tím, jak ho cepuje v tréninku, jakou roli mu svěřuje, jak mu věří. „Nepochybuju, že se tu cítí dobře. Jestli upoutá svými výkony Slavii, může se stát, co by si na jednu stranu nikdo z nás nepřál. Na druhou stranu pokud přijde klub, který bude jeho představy naplňovat, rozloučíme se,“ bere to kouč pragmaticky.

Naznačil tedy, že Halinský se sice do Slavie vrátit nemusí, ale ta ho může poslat hostovat i jinam. Ovšem v Teplicích si vydobyl pevné místo, to by také mohlo hrát roli pro pokračování severočeského dobrodružství. A co víc, v kádru má příbuzného, bratrance Michala Bílka.

Bratranci v teplickém triku. Já tě sem nechtěl! hecuje Bílek nováčka ze Slavie

Minulou zimu Halinskému schválil změnu hostování z libereckého na teplické i Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. „Volal jsem si s ním a doporučil mi tuto variantu. Pan trenér Frťala to s mladými kluky umí, Fila a Chaloupek se z Teplic dostali do kádru Slavie, Knapík do Liberce. I to bylo další lákadlo,“ vysvětloval 189 cm vysoký stoper, který v první lize nasbíral už 66 startů a dal jeden gól.

V posledním ligovém zápase defenziva sklářů vynulovala Ostravu, Halinský sebejistě dirigoval tříčlennou obranu s Takácsem a Večerkou. V tréninku Frťala zkoušel rodáka z Králova Dvora i na kraji.

„Dal jsem ho na pravého stopera, ale nevěděl, kde mu hlava stojí, takže jsem to prohodil zpátky za Takácse a Denise jsem možná vysvobodil,“ vykreslil tréninkový test Frťala. „Na straně očekáváte víc konstruktivity a podporu útočné fáze. Nakonec defenziva fungovala, Denis je špičkou ledovce, podal skvělý výkon.“

Musím víc přemýšlet, kál se Chaloupek po chybě. K rozhodčímu se vyjadřovat nechtěl

Pro případný návrat Halinského do Slavie hraje i to, že kolem současného slávisty Chaloupka krouží zájemci z Evropy, skloňuje se v souvislosti s ním AS Řím či Fiorentina. Typově jsou si podle Frťaly podobní: „Hodně mi Chalyho připomíná, on byl taky ten, který křižoval, který byl pevný a silný v osobních soubojích. Ale pokračovat v tom musí i na konci podzimu.“

Zbývají tři kola. Pak už nebude tajemstvím zahaleno, jaká bude Halinského další cesta.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 16 6 5 5 19:18 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. 1. FC SlováckoSlovácko 16 2 5 9 8:21 11
16. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
Nejčtenější

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

O atmosféře na Legii jsem tolik slyšel. Doufám, že bude plno, přeje si Kairinen

Sparťanský záložník Kaan Kairinen odpovídá na tiskovce na stadionu Legie...

Od našeho zpravodaje v Polsku Od chvíle, kdy působí ve fotbalové Spartě, má v průměru dva vstřelené góly za sezonu. „Tohle není moje silná stránka,“ říká s úsměvem sparťanský záložník Kaan Kairinen. Ale když už se trefí, stojí to...

27. listopadu 2025  7:03

Mbappé dal hattrick za sedm minut! PSV s Kovářem v bráně šokovalo Liverpool

Kylian Mbappé zakončuje na bránu Olympiakosu.

Ze středečních zápasů pátého kola Ligy mistrů by se dalo napsal snad tisíc příběhů. Co pro vás bylo víc? Hattrick Mbappého za sedm minut? Osmigólová přestřelka PSG s Tottenhamem? Arsenal přehrávající...

26. listopadu 2025  18:30,  aktualizováno  27. 11.

Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

Julian Schuster, trenér fotbalistů Freiburgu.

Přestože jsou fotbalisté Freiburgu před čtvrtečním zápasem 5. kola Evropské ligy v Plzni mírným favoritem, jejich trenér Julian Schuster je velmi obezřetný. Čtyřicetiletý kouč varoval, že Viktoria v...

26. listopadu 2025  21:59

Legia v krizi? Pořád je kvalitní, bude to těžké, ví Priske. Těší se na Krasniqiho

Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...

Od našeho zpravodaje v Polsku Když v úvodu tiskové konference chvíli nepadl žádný dotaz, v žertu přítomné novináře povzbudil: „Tak pojďte do mě, chci pak na večeři a vy určitě taky máte hlad.“ Brian Priske, trenér sparťanských...

26. listopadu 2025  20:46

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní Hyský

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie.

Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti...

26. listopadu 2025  18:56

Pomsta za Hapala? Sigma jde na Celje. Soupeř už umí jen vyhrávat, tvrdí Janotka

Fotbalisté Sigmy trénují před čtvrtečním zápasem s Celje.

Olomouckou Sigmu čeká čtvrté utkání skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy. Ve čtvrtek v 18.45 se na domácím hřišti představí proti slovinskému týmu NK Celje. Oba týmy se momentálně nachází ve...

26. listopadu 2025  18:34

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

Iňaki Astiz, kouč fotbalistů Legie Varšava.

Iňaki Astiz očekává ve čtvrtečním 4. kole Konferenční ligy se Spartou intenzivní zápas. Dočasný trenér fotbalistů Legie Varšava si uvědomuje, že jeho tým nezažívá nejlepší období, také Pražané mají...

26. listopadu 2025  16:36

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i...

26. listopadu 2025  16:30

Plzeň - Freiburg v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně si zatím vedou v Evropské lize skvěle. Na kontě mají dvě výhry a dvě remízy. V 5. kole doma vyzvou v soutěži rovněž neporažený Freiburg. Kde můžete zápas sledovat živě i další...

26. listopadu 2025  15:32

Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

Plzeňský okresní soud potrestal Víta Vavrocha za triko s nacistickými a...

Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií...

26. listopadu 2025  15:04

Ruku natáhl až k Bratislavě. Španělská média velebí Staňka, soupeř prý bez práce

Slávista Michal Sadílek bojuje s vyraženým dechem.

Za ubojovaný bod vděčí slávističtí fotbalisté podle španělského tisku hlavně brankáři Jindřichu Staňkovi. „Naopak hostující brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem,“ glosoval list...

26. listopadu 2025  12:52

