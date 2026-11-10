Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Petr Bílek
  10:19
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Hostující Denis Halinský. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Plzeňský útočník Christophe Kabongo hlavičkuje v souboji s Denisem Halinským z...
Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....
Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Zklamaný...
Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy. Vladimír...
14 fotografií
Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra dostala další odbočku, už podruhé pardubickou.

„Když jsem Slavii opouštěl, byl jsem z toho na jednu stranu smutný,“ svěřil se v Teplicích po víkendové výhře 4:1. „Na druhou stranu jsem věděl, že potřebuju hrát.“

V defenzivní linii je v Edenu přetlak, a když v létě nevyšly zahraniční námluvy reprezentantovi Štěpánu Chaloupkovi, zůstal Halinský mimo tým. Jen párkrát se posadil na lavičku. V září se tak upeklo jeho půlroční hostování ve východočeském klubu. „Věděl jsem, že projevil velký zájem. Rozjel jsem v Pardubicích ligovou kariéru, byl jsem tomu otevřený. Je tady skvělý tým. Ničeho nelituju. Uvidíme, co bude dál.“

Premiéra jako hrom! Ouattara byl u tří gólů. Navíc vydržel v tempu, chválí Trousil

Teplice už budují kádr postavený většinově na kmenových hráčích, nejspíš i proto třiadvacetiletý Halinský na úspěšné působení nenavázal. Mezi skláři odkopal rok a půl a stal se pilířem jejich defenzivy.

„Návrat do Teplic byl pro mě speciální,“ přiznal po bláznivém zápase, v němž Pardubice potvrdily rostoucí formu. „Strávil jsem tady nějaký čas a byl jsem zde nesmírně šťastný. V Teplicích jsem herně vyrostl, těšil jsem se, že si tady zahraju. Pro mě nakonec dobré, pro kluky moc ne.“

Domácí si dali dva vlastní góly, první Jukl, druhý brankář Trmal. „Je pravda, že byly vlastní, ale kvůli tomu, že jsme šli do brány ve velkém tlaku. Možná se s tím nedalo nic jiného udělat,“ dumal rodák z Králova Dvora. „My jsme spokojení, ale mrzí mě, že jsme zase dostali gól ze standardky. To se nemůže stávat. Ale v Teplicích to znám a vím, jak je to tady pokaždé těžké.“

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Bývalé spoluhráče ze Stínadel nešetřil. „Nějaká hezká i ošklivá slova jsme prohodili, to k fotbalu patří,“ pousmál se. „Na konci zápasu jsme si podali ruce.“ I se svým bratrancem Michalem Bílkem, který tentokrát zůstal jen na teplické lavičce. „Hecujeme se, on takový je. Tedy spíš on hecuje. Pozdravili jsme se, po utkání si zašli na jídlo a pokecali.“

Třeba také o pardubickém objevu Arounou Ouattarovi, který řádil, při svém debutu v základní sestavě dal hráč z Burkiny Faso dva góly. „Když jsem do Pardubic přišel, měl drobné zranění. Jakmile skočil do tréninku, bylo vidět, že je strašně šikovný. Je obrovsky talentovaný, hodně nám pomůže. Je zajímavý hráč, bránit bych ho nechtěl.“

Ovšem pardubická obrana pod Halinským funguje dobře, ve stoperské dvojici nastupuje s Dávidem Krčíkem a ze středové řady spolupracuje hlavně s Michalem Hlavatým před sebou.

Bratranci v teplickém triku. Já tě sem nechtěl! hecuje Bílek nováčka ze Slavie

„Krča je skvělý stoper, sedli jsme si první den v kabině i na hřišti. Myslím, že nám spolupráce šlape,“ bilancuje Halinský. „A asi všichni ví, jaký je Míša Hlavatý fotbalista. Taky mu to prospělo. Jsem šťastný. Líbí se mi, jak se projevujeme. Že se snažíme hrát hlavně po zemi kombinační fotbal. A to mě fakt baví.“

I Teplice ofenzivně rozkvetly. „Mám k nim obrovský respekt. Sleduju je, všiml jsem si, že tu začali hrát víc fotbal, než když jsem tady byl já,“ zjistil. „Ze začátku posbírali strašně moc bodů, líp se jim dýchalo, měli uvolněné nohy. I v Teplicích je skvělý tým, pro ně dobře.“

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Sestřih zápasu
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.

Sparťanští fotbalisté nezvítězili počtvrté za sebou. Ve čtrnáctém ligovém kole remizovali v Plzni 1:1 a prohloubili své neúspěšné období. V zápase vedli zásluhou norského útočníka Brunese, ještě v...

Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

Teplice, 8.11. 2026, FK Teplice - Pardubice, utkání 1. fotbalové ligy....

Dorostl do Slavie, loučily se fotbalové Teplice v létě s oporou Denisem Halinským, jenže talentovaný stoper se na Stínadla po konci hostování nevrátil v roli soupeře už coby sešívaný. Jeho kariéra...

10. listopadu 2026  10:19

Fotbalová korupce znovu před soudem. Berbr chce očistit, státní zástupce přitvrdit

Někdejší místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr přichází do soudní síně...

Krajský soud v Plzni řeší 16 odvolání v případu fotbalové korupce v druhé a třetí lize a také zpronevěru peněz z plzeňského fotbalového svazu. Hlavní postavou kauzy je někdejší místopředseda...

10. listopadu 2026  7:40,  aktualizováno  9:30

Zranění mě motivovalo, říká reprezentační nováček Kozel. Co mu poradil táta?

David Kozel na svém premiérovém srazu české reprezentace.

Dost možná by se objevil v nominaci fotbalové reprezentace už při minulém srazu, na konci srpna ho však vyřadilo zranění. A tak se mladoboleslavský David Kozel dočkal až teď. „Ale o to větší motivace...

10. listopadu 2026  8:31

ODPÍSKÁNO: Neregulérní branka Sparty, hloupé vyloučení na Slavii, říká expert

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Udělal větší chybu hlavní rozhodčí Dominik Starý, nebo videoasistent Marek Radina? Nebo oba mají na uznání branky útočníka fotbalové Sparty Jonatana Brunese proti Plzni stejný podíl? A šlo vůbec o...

10. listopadu 2026  7:38

KOMENTÁŘ: Sparta v rozporu. Priskeho setrvání by obžalovalo Rosického práci

Premium
Sparťanský trenér Brian Priske během utkání proti Pardubicím

Když stoper Mbe Soh schytal ránu míčem do slabin, on emotivně křičel, ať se zvedá a zapomene na ošetření. V závěru energickými gesty hecoval tým. Vytrvale se hádal se čtvrtým rozhodčím Machálkem. A...

10. listopadu 2026

Zlatý míč má, ale do ideální jedenáctky se kanonýr Kane v anketě FIFPRO nevešel

Bayern Mnichov a jeho fanoušci vzdali hold Harrymu Kaneovi před sobotním...

Anglický útočník Harry Kane sice před dvěma týdny získal Zlatý míč pro nejlepšího světového fotbalistu, ale do nejlepší jedenáctky letošního roku se nevešel. Kanonýr Bayernu Mnichov chybí v týmu,...

9. listopadu 2026  18:51

SportBar: Priskeho bych neodvolával, říká Petržela. Brunes? Sudí byli asi na párku

Milan Petržela (vpravo) při natáčení pořadu SportBar.

K nedělnímu šlágru fotbalové ligy měl blízko, vždyť v minulosti nastupoval jak za Spartu, tak za Plzeň. Bývalý reprezentant Milan Petržela v podcastu SportBar hodnotil nejen nedávný vyhrocený zápas,...

9. listopadu 2026

Kubáň k fanouškům: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštěný kotel mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

9. listopadu 2026  17:21

Souček zpátky v reprezentaci. Mám obrovskou motivaci, chci být součástí, říká

Český záložník Tomáš Souček v utkání s Guatemalou.

Nedávno přiznal, že zvažoval konec v národním týmu. Pak ale přišel Santi Denia a teď už Tomáš Souček nechybí v nominaci české fotbalové reprezentace před nadcházejícími zápasy Ligy národů. „Jsem rád,...

9. listopadu 2026  16:40

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich...

9. listopadu 2026  15:14

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Gabriel po remíze se Spartou: Měli jsme vyhrát, soupeř byl hodně zranitelný

Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou.

Je sparťanským odchovancem, ale nyní patří k oporám zadních řad Viktorie Plzeň. Obránce Adam Gabriel se po letním přestupu z dánského Midtjyllandu rychle zabydlel v novém prostředí a svými výkony si...

9. listopadu 2026  14:23

Yamal zápas s Českem vynechá. Do Prahy nepoletí kvůli problémům s kolenem

Lamine Yamal se stal nejmladším kapitánem Barcelony v historii.

Až ve čtvrtek večer španělští fotbalisté vyběhnou v Lize národů na pražské Letné, nebude mezi nimi hvězdný Lamine Yamal. Ten se totiž k národnímu týmu kvůli problémům s kolenem připojí až před...

9. listopadu 2026  13:30,  aktualizováno  14:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.