Halinského krasosmutnění kvůli odchodu ze Slavie: Ale nelituji, potřebuju hrát

„Když jsem Slavii opouštěl, byl jsem z toho na jednu stranu smutný,“ svěřil se v Teplicích po víkendové výhře 4:1. „Na druhou stranu jsem věděl, že potřebuju hrát.“
V defenzivní linii je v Edenu přetlak, a když v létě nevyšly zahraniční námluvy reprezentantovi Štěpánu Chaloupkovi, zůstal Halinský mimo tým. Jen párkrát se posadil na lavičku. V září se tak upeklo jeho půlroční hostování ve východočeském klubu. „Věděl jsem, že projevil velký zájem. Rozjel jsem v Pardubicích ligovou kariéru, byl jsem tomu otevřený. Je tady skvělý tým. Ničeho nelituju. Uvidíme, co bude dál.“
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Teplice už budují kádr postavený většinově na kmenových hráčích, nejspíš i proto třiadvacetiletý Halinský na úspěšné působení nenavázal. Mezi skláři odkopal rok a půl a stal se pilířem jejich defenzivy.
„Návrat do Teplic byl pro mě speciální,“ přiznal po bláznivém zápase, v němž Pardubice potvrdily rostoucí formu. „Strávil jsem tady nějaký čas a byl jsem zde nesmírně šťastný. V Teplicích jsem herně vyrostl, těšil jsem se, že si tady zahraju. Pro mě nakonec dobré, pro kluky moc ne.“
Domácí si dali dva vlastní góly, první Jukl, druhý brankář Trmal. „Je pravda, že byly vlastní, ale kvůli tomu, že jsme šli do brány ve velkém tlaku. Možná se s tím nedalo nic jiného udělat,“ dumal rodák z Králova Dvora. „My jsme spokojení, ale mrzí mě, že jsme zase dostali gól ze standardky. To se nemůže stávat. Ale v Teplicích to znám a vím, jak je to tady pokaždé těžké.“
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Bývalé spoluhráče ze Stínadel nešetřil. „Nějaká hezká i ošklivá slova jsme prohodili, to k fotbalu patří,“ pousmál se. „Na konci zápasu jsme si podali ruce.“ I se svým bratrancem Michalem Bílkem, který tentokrát zůstal jen na teplické lavičce. „Hecujeme se, on takový je. Tedy spíš on hecuje. Pozdravili jsme se, po utkání si zašli na jídlo a pokecali.“
Třeba také o pardubickém objevu Arounou Ouattarovi, který řádil, při svém debutu v základní sestavě dal hráč z Burkiny Faso dva góly. „Když jsem do Pardubic přišel, měl drobné zranění. Jakmile skočil do tréninku, bylo vidět, že je strašně šikovný. Je obrovsky talentovaný, hodně nám pomůže. Je zajímavý hráč, bránit bych ho nechtěl.“
Ovšem pardubická obrana pod Halinským funguje dobře, ve stoperské dvojici nastupuje s Dávidem Krčíkem a ze středové řady spolupracuje hlavně s Michalem Hlavatým před sebou.
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„Krča je skvělý stoper, sedli jsme si první den v kabině i na hřišti. Myslím, že nám spolupráce šlape,“ bilancuje Halinský. „A asi všichni ví, jaký je Míša Hlavatý fotbalista. Taky mu to prospělo. Jsem šťastný. Líbí se mi, jak se projevujeme. Že se snažíme hrát hlavně po zemi kombinační fotbal. A to mě fakt baví.“
I Teplice ofenzivně rozkvetly. „Mám k nim obrovský respekt. Sleduju je, všiml jsem si, že tu začali hrát víc fotbal, než když jsem tady byl já,“ zjistil. „Ze začátku posbírali strašně moc bodů, líp se jim dýchalo, měli uvolněné nohy. I v Teplicích je skvělý tým, pro ně dobře.“