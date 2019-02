Rébus Kanga. Byl tváří mezinárodní Sparty, teď má nejistou pozici

Když zrovna nebyl v trestu za smršť žlutých karet nebo vyloučení na Slovácku, hrál vždycky. Od února do února.

Jenže najednou má Kanga problém. V úvodních dvou jarních kolech střídal a ve třetím nehrál vůbec.

Už není šéf.

Po příchodu Bořka Dočkala se dost možná Kangova sparťanská mise zlomí.

„V žádném případě Kanga není a ani nebude odstaven. Jen jeden zápas nehrál, jeho čas znovu přijde. Že bude hrát spolu s Dočkalem, je pro mě osobně velmi reálná varianta,“ prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický v televizním pořadu Tiki-Taka.

Zvykne si na vedlejší roli?

Gabonský svéráz byl zvyklý, že se mu mužstvo přizpůsobuje. Víceméně to vyžadoval. Fotbalovou kvalitou českou ligu přesahuje, individuálně je možná nejlepší ze všech. Má úžasný fyzický fond, rychlou kličku, mazanou přihrávku, jedovatou střelu, vítěznou mentalitu a nekonečné sebevědomí.

Bořek Dočkal a Guélor Kanga během tréninku na soustředění ve Španělsku. Nastoupí oba záložníci vedle sebe v utkání 22. kola proti Baníku Ostrava?

Z houfu cizinců, které klubový majitel Křetínský během půldruhého roku nakoupil, byl Kanga nejplatnější a nejdůležitější. A to nestál extrémní ranec, Sparta poslala před rokem do Bělehradu 25 milionů korun.

Než začal kalendářní rok 2019, byl osmadvacetiletý režisér nepřehlédnutelnou personou, králem středu pole. Každou akci chce řídit, neustále si hledá místo a žádá si míč. V tom je možná až otravný, že chce balon za každou cenu. Do kolonky plusů je nutné zařadit i jedenáct gólů z devětadvaceti ligových zápasů nebo moře parádních předfinálních asistencí.

Pád pana Nedotknutelného

V zimě se leccos změnilo, protože Kanga dostal od trenérů krapet ofenzivnější úkoly. Měl by hrát přímo pod hrotem, jenže jeho to přirozeně táhne do míst, kde je balon nejčastěji. Tím se stahuje hlouběji do pole a neplní stanovenou taktiku. Za trest byl dvakrát poměrně brzy vystřídán.

Podstatnější však je Kangovo sparťanské poslání. Spokojí se s vedlejší rolí? A jaká vlastně bude?

Jisté je, že počínaje nedělí, kdy Sparta přehrála v povedeném utkání 3:2 Baník, mužstvu velí reprezentační kapitán Dočkal. V kabině i na hřišti. Dříve nedotknutelný Kanga se musí přizpůsobit. Ale bude toho schopný, když byl zvyklý všechno řídit sám? A kdo v sestavě by mu vlastně měl přenechat svou pozici? Defenzivní záložníci Frýdek se Sáčkem jsou daleko zodpovědnější pracanti, navíc kluboví patrioti, a Dočkal má místo jisté.

Neplníš taktiku? Střídáš!

Hned po prvním jarním kole s Bohemians to Kanga schytal. Střídal za stavu 0:0 a trenér Zdeněk Ščasný si postěžoval: „Odskakoval moc dozadu a nerozehrával balony šťastně.“ Sparta rozhodla zápas bez Kangy.

Následně s Duklou přišla ještě ostřejší kritika: „Nerad jednotlivce kritizuju, ale Kanga nedržel prostor, který měl. Odskakoval si hodně dozadu. Víme, že je to jeho způsob hry, ale pak chyběl vepředu.“ Kanga dohrál v 59. minutě, když Sparta prohrávala 1:2. Nakonec skóre otočila. O utkání s Ostravou už byla řeč. Kanga ho strávil v teplákové soupravě.

V sobotu se pokračuje v Liberci.

S Kangou, nebo bez něj?