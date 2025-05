Sparťanský gólman Peter Vindahl to viděl na první pohled. Ač se slávisté radovali z branky na 2:1, Vindahl si vzal míč a chtěl rozehrávat z místa přestupku. Vůbec si nepřipouštěl, že by po přezkumu videoasistenta mohl přijít jiný verdikt než hra rukou útočícího hráče.

Když po několika minutách hlavní sudí Jan Beneš gestem do středu hřiště ukázal, že gól Oscara platí, Vindahl nechápal a kráčel k hostující lavičce, co to jako má znamenat. Jako by chtěl ze hřiště na protest odejít. Později na svůj účet na Instagramu napsal: „Absolutní ostuda.“

Bezprostředně po utkání sparťanský trenér Lars Friis v emotivním hodnocení prohlásil: „It’s a fuc... robbery!“ V překladu: „Tohle je zas... loupež!“

Jen co Friis tiskový sál opustil, expert Jakub Podaný v televizním studiu na Oneplay Sport na záběru ukázal, že Oscar Dorley dostal míč do sítě opravdu rukou. Podle pravidel neregulérní gól.

„Ze záběrů, které měl VAR k dispozici, bylo složité nalézt jednoznačný důkaz o hře rukou. Z dostupných záběrů dvanácti kamer je vidět hraní rukou útočícího hráče pouze na jedné z nich. Záběry z této kamery neměl VAR v optimální kvalitě, přesto měl dle našeho názoru intervenovat,“ řekla komise.

Podívejte se na situaci z 87. minuty:

Videoasistent Marek Radina však změnu verdiktu nedoporučil, přestože všechny okolnosti nasvědčovaly tomu, že Oscar nedosáhl branky ani hlavou, ani ramenem, na které si při oslavě ukazoval.

Radina při svém rozhodování u videa měl vzít v potaz i přesvědčivé chování sparťanského brankáře, který ruku viděl ze dvou metrů. I podivnou oslavu slávisty, z které šlo vyčíst, že si není jistý, jestli gól bude platit.

Sparta tak s největší pravděpodobností přišla o bod, který jí může chybět v bojích o pohárovou Evropu.

Pokud by ve středečním finále Mol Cupu v Olomouci neuspěla, bude ze dvou zbývajících zápasů nadstavby potřebovat bez ohledu na výsledky pátého Jablonce čtyři body. Pokud by na Slavii remizovala, stačilo by jí na závěr doma porazit Olomouc.

Derby řídil mladý sudí Jan Beneš, který si do rozhodujícího okamžiku a pak i po něm počínal docela solidně.

Tři situace, na které upozornili novináři, podle komise vyřešil správně.

Faul sparťana Victora Olatunjiho v závěru půle na slávistu Lukáše Provoda nebyl nutně na žlutou kartu. „Nejednalo se o přestupek na taxativní udělení žluté karty.“

Ruka slávistického stopera Davida Zimy, o kterou se v pokutovém území otřel míč při střele Patrika Vydry, nebyla přestupkem. „V 78. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro hostující družstvo. Hráč domácích se lehce dotkl míče rukou, která byla v přirozené pozici vzhledem k pohybu hráče,“ vysvětlila komise.

Tvrdý zákrok sparťana Indrita Tuciho na slávistu Davida Douděru v nastavení sudí správně ohodnotil žlutou kartou. „Šlo o bezohledné podražení.“