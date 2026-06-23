Na Stínadla zamířili Ukrajinci Artem Harza a Denys Taraduda, s nimi Lotyš Oskars Vientiess. Majitel klubu Milan Kratina vyčlenil peníze i na další posily.
Proč jste se zaměřili převážně na východní trh, zatímco jiní koukají na západ nebo do Afriky?
Afriku máme v Johnym Autovi a myslím, že stejným stylem jako jeho dotáhneme ještě jednoho hráče. Tedy že začne v béčku a bude jen na něm, jak se tady rozvine a rozjede. Podle mě se kluci z východních zemí rychleji aklimatizují v české lize a v českém mužstvu. Vidíme v tom výhodu.
Nemají ale Afričané nebo hráči s africkými kořeny přece jen vyšší prodejní potenciál?
Každý klub má nějakou filozofii, každý se nějakým způsobem učí, snaží se zdokonalovat. V žádném případě neříkám, že nikdy nepůjdeme africkou cestou. Když se nám naskytne dobrý hráč, budeme se ho snažit na Stínadla přivést.
Od zimy vám funguje skautingové oddělení. Jak jste spokojení?
S kluky jsme na dennodenní bázi v kontaktu minimálně telefonicky, jednou týdně máme porady. Makají, snaží se a chrlí spoustu jmen. Pak je to o tom, jestli jsou schopní ti hráči sem přijít. Ještě chceme dvě posily do základní sestavy a věřím, že nakonec je získáme.
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Kolik peněz máte na posily?
Řešíme to přestup od přestupu. Jak s (ředitelem) Rudou Řepkou, tak s panem Kratinou. Nováčci by měli přijít za peníze, ne zadarmo. Pan majitel řekl jasně, že do toho chceme jít. Uvidíme, co dotáhneme.
Cítíte, že je potřeba reagovat, protože konkurence nespí?
Každý chce posilovat, každý chce hráče, ale podle mě jich je čím dál méně. A když si pro nějakého jdete, nejste tam sami, zajímají se o něj další kluby, tak tři až pět. Není to jednoduché, ale takový trh prostě je a každý posily potřebuje. Snažíme se přivést hráče do základní sestavy a kádr ještě zkvalitnit.
Museli jste pana Kratinu přemlouvat, nebo cítil sám nutnost vyhradit prostředky na dražší hráče?
Jedna věc je dražší hráč, druhá věc je kvalitnější hráč. Když vidíte, co se všude děje... Kluby jsou ochotné za hráče dávat miliony a ono jich opravdu ubývá, je to prostě přetahovaná. Je těžké někoho přemluvit a dostat do Teplic, navíc se ještě domluvit s jeho klubem.
Jací jsou letní nováčci?
Lotyš Oskars Vientiess, toho jsme sledovali celý půlrok v Chrudimi. Zaujal nás klidem na míči i organizací hry. Na to, že je cizinec, vplul do druhé ligy velmi dobře. U nás od něj očekáváme to samé. Ukrajinec Denys Taraduda, další obránce, prošel Michalovce, Trnavu, teď hrál půl roku v Prešově – a velmi dobře. Věřím, že to u nás potvrdí.
Jeho přednosti jsou jaké?
Je to důrazný hráč, který se nebojí soubojů. Věřím, že naši českou ligu, v níž se hraje náročně, bude zvládat. A pak je tady druhý Ukrajinec Artem Harzha, ofenzivní hráč, mladý kluk, který má na svůj věk odehráno docela dost zápasů v mužském fotbale a v první lotyšské lize, navíc dával dost gólů a měl asistence. Takové hráče do ofenzivy potřebujeme. Věřím, že se u nás bude dál rozvíjet. Nechci odhadovat, jak dlouho se bude aklimatizovat, ale věřím, že rychle.
Budou další příchody?
Dvě ze zmiňovaných posil jsou pro defenzivní část, jeden hráč pro budoucnost, všechno vyskautovaní hráči. Jsme rádi, že se nám je podařilo angažovat. Nechceme tím končit a věřím, že ještě nějaké hráče před odjezdem na herní soustředění do Rakouska dotáhneme.
Přišli dva stopeři, ještě máte zálusk na nějakého?
Obsazený tento post nemáme, protože jsme o tři stopery přišli. O Halinského a Fullyho, kteří se vrátili do Slavie, ale taky o zraněného Audinise. Má přetržený přední zkřížený vaz, to je minimálně osm až deset měsíců mimo. Ještě jeden stoper mi chybí. V tento moment můžu odkrýt, že se zajímáme ještě o jednoho hráče do defenzivy a pak samozřejmě hledáme ofenzivní hráče, ať křídlo, nebo desítku.
Byl variantou na stopera Filip Panák ze Sparty, která ho poslala jako mentora do svého béčka?
Nějaké informace jsme měli, myslím si ale, že pro nás by to bylo neúnosné. Panák je kvalitní hráč, který si prošel těžkým obdobím. Ve Spartě hrál v základu a měl samozřejmě nějaký plat, který nejsme schopní mu tady dát. Sparta to udělala asi nejlíp, jak cítila a mohla. V béčku bude mít kvalitního hráče.
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Je plus, že není tolik odchodů jako v minulosti?
Bylo jich za poslední dobu nejméně, odešli tři hráči po hostování, vrátili se do svých klubů, tedy do Slavie a Liberce. Za posledních pět sedm let nás opustilo každou půlsezonu osm až deset hráčů. Pevně věřím, že když kádr zůstává pohromadě, souhra a součinnost týmu bude díky tomu lepší.
Jak je to s vaším synem Tadeášem, který pomohl Zbrojovce do ligy?
Ve Zbrojovce pokračuje další rok na hostování. Už od zimy byla jasná klauzule ve smlouvě, že když tým postoupí do ligy, Tadeáš tam zůstane. Nemuseli jsme se ani rozhodovat, bylo to tak dané.
A teď bude váš soupeř.
Můj ne, proti nám nebude moct nastoupit. Ale na další rok je z Tadeáše Brňák, takže pro Teplice to je soupeř, kterého chceme porazit.
Harušťák: Teď už mě jen tak něco nerozhodí
S nadsázkou se i Jaroslav Harušťák mohl cítit trochu jako posila prvoligových fotbalistů Teplic. Levonohý obránce chyběl sklářům po vážném zranění kolena víc než rok. „Jsem teď silnější mentálně, věci už si tolik neberu. Člověk si uvědomí, že stačí jedna vteřina, lupne vám v koleni a všechno je jinak,“ oklepe se čtyřiadvacetiletý bek při vzpomínce na osudový okamžik během loňské letní přípravy.
V zápase s rezervou Sparty si obnovil zranění kolena, které kurýroval už od března a přišel kvůli němu i o Euro jedenadvacítek. Tehdy zvolil konzervativní léčbu a za tři měsíce byl zpátky, ale napodruhé už musel na operaci poškozených vazů. A bez fotbalu zůstal celou sezonu. „Jsem strašně rád, že se všechno dalo do kupy a konečně můžu začít na sto procent,“ těší se hráč se 24 starty v nejvyšší soutěži.
Na letní přípravu dorazil osvalený, roční dřina v posilovně se na jeho figuře projevila. „Silově a kondičně mě to určitě hodně posunulo, ale ještě víc v té hlavě. Už mě jen tak něco nerozhodí, fotbal si budu víc užívat.“
Věří, že i přes dlouhou pauzu formu neztratil. „Nemám o sobě pochybnosti, že bych se vrátil nějak slabší. A těším se, až to všem ukážu,“ říká odhodlaně.
Fit se cítil už na konci jarní sezony, ale do zápasu raději ještě nenaskočil, byť to byla varianta. „Jsem rád, že mi všichni dali podporu a netlačili na mě, nikam mě nehnali. Mohl jsem se soustředit na nabrání kondice a další věci, co byly potřeba. A ne hrát zápas na 50 nebo 80 procent,“ je vděčný Harušťák. „Potřeboval jsem získat jistotu, a hlavně přepnout v hlavě, nemyslet moc na koleno. A teď už můžu začít bez úlev,“ ujišťuje bek, jenž před příchodem do Teplic okusil angažmá v lotyšském Daugavpilsu.
Z tamní nejvyšší soutěže nyní přichází i čerstvá posila sklářů – obránce Oskars Vientiess, z východní Evropy, konkrétně z Ukrajiny, jsou i další dva nováčci – stoper Denys Taraduda a záložník Artem Garzha.
„Myslím, že já a těch pár dalších kluků, co jsme tam byli, jsme otevřeli těm hráčům cestu do Česka. Když jsem se vracel z Lotyšska, taky mi všichni předhazovali, že jejich soutěž není nic moc, ale snad jsem ten přechod ustál. I oni teď mohou ukázat, co v nich je.“
To si přeje po dlouhé zdravotní pauze i Harušťák. Sledovat zápasy z tribuny pro něj bylo utrpení. „Je to stokrát horší než na hřišti. Hrozně jsem přál klukům, ať se jim daří. Věřil jsem, že to nakonec dopadne dobře a nebudeme mít problém se záchranou,“ potěšil hladký průjezd sklářů skupinou o záchranu odchovance ostravského Baníku.
Kvůli jeho bitvě o udržení se musel nervovat mnohem víc, účastník evropských pohárů se propadl až do baráže. „Já už jsem od toho přece jen dál, moje rodina to prožívala ještě intenzivněji. Jsem rád, že nespadli, takové město a taková kulisa, jaká na Baníku je, do ligy patří a pomůže jí to.“