Mužstvu věřím, chybí detaily, říká Grygera. Posily pro Zlín vyhlídnuté nemá

Sobotní domácí zápas proti Teplicím už pro ně bude mít existenční nádech. Jet za týden k derby do Uherského Hradiště s jedním bodem, to zavání průšvihem nejen do zbytku podzimu.

„Bereme utkání tak, že musíme Teplice porazit,“ říká generální manažer klubu Zdeněk Grygera. I přes historicky nejhorší vstup do prvoligové sezony týmu dál věří.

Nemáte obavy, že vám ujíždí vlak?

Na začátku jsme měli těžký los. Hned v prvním kole jsme jeli k nováčkovi, což málokdo chce. Pak jsme měli Spartu a Slavii. Doma proti Liberci jsme měli převahu i šance, chybělo jen vítězství. I teď naposledy v Hradci Králové jsme měli druhý poločas převahu, mohli jsme odvézt aspoň bod. Když se to lámalo na remízu, inkasovali jsme podruhé.

Mužstvo začíná hrát, až když prohrává. Čím si to vysvětlujete?

To platilo v Karviné a v Hradci, kde jsme hráli první poločas až moc ustrašeně a nedostávali se do hry. Po přestávce najednou dominujeme. S Libercem jsme dostali gól hned po naší první chybě. Se Spartou jsme odehráli vyrovnanou partii, k bodovému úspěchu jsme měli kousek, prohráli jsme z přísné penalty. I remízy bychom si cenili. Rozhodují malé detaily, které nezvládáme. Na celých 90 minut si to zatím nesedlo.

Zmínil jste pasivní začátky v Karviné a Hradci, což jsou soupeři, s nimiž byste měli bodovat. To byste ale museli být odvážnější už při skládání sestavy, ne?

Ne že bychom postavili defenzivní sestavu, možná opatrnější. Ofenzivní hráči pak jdou do hry za nepříznivého stavu. Když už není co ztratit, více riskuješ.

Zlínský Rudolf Reiter padá v souboji s Michaelem Leiblem z Hradce Králové.

Nejkreativnější a nejodvážnější hráč týmu, devatenáctiletý Tom Slončík, začal v Karviné i naposled v Hradci na lavičce. Není to škoda?

Je to mladý kluk, ještě nemá tolik zkušenosti. Je to i o taktice. Když jde do unavenější obrany, oživí hru.

Po porážce v Hradci si trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci posteskl, že nemáte útočnou jedničku. V tom jste zajedno?

Kvalitní útočníci jsou cenné zboží. Kluby jsou za ně schopné obětovat velké částky, musí se draze zaplatit. A když je nemáte, musí se góly rozprostřít mezi více hráčů, zapojit se celý tým.

Což se vám ale nedaří.

Musíme být důraznější, hladovější a efektivnější v zakončení.

V Hradci poprvé nastoupil v základu na hrotu Senegalec Latyr Ndiaye. Byl neviditelný, neprosadil se ani v MSFL. I trenér Vrba pronesl, že si není jistý, jestli může týmu pomoct. Co s ním?

Potřebuje čas na adaptaci. V Hradci to neměl snadné, na hrotu byl osamocený. Kdybychom ve hře dominovali, dostal by se častěji do nebezpečných situací. Jednou zakončoval akrobaticky ve vápně. Typologicky je to jiný hráč než naši: elastický, vysoký. Proti Hradci to bylo syrové, tým si na něj musí zvyknout.

El Hadji Latyr Ndiaye jako zlínská posila

Na to ale nemáte moc času. Navíc první gól v Hradci Králové jde částečně za ním, nezachytil pohyb Kodeše a nechal ho odcentrovat.

Je to především útočník, málokterý hraje tak dole, ale když už byl vzadu, měl ho navázat. Stejně tak je důležité, aby se do ofenzivy zapojilo více hráčů.

Nepodcenili jste vzhledem k odchodům řady hráčů posílení?

Řekli jsme, že chceme jít cestou omlazení. Mladí odchovanci se zapojují, jsou živější, odolnější než starší hráči, kteří se potýkali se šrámy. Až na Černína, který se tento týden zapojí do tréninku, nemáme žádná zranění.

Bude potřeba mužstvo posílit? Pokud ano, na jakých postech?

Beru to tak, že máme dostatek hráčů. Když se ale vyskytne zajímavý hráč po sportovní i ekonomické stránce, může někdo přijít. Ale také někdo může odejít. Trh se uzavírá 8. září, dnes nikoho vytipovaného nemáme. Pořád jsem přesvědčený, že máme kvalitní hráče.