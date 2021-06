Gebre Selassie do Liberce? Stále se vede debata, netlačíme na pilu, říká Hoftych

„Neustále se vede debata. Netlačíme na pilu, uvidíme, co přinesou další dny,“ řekl liberecký trenér Pavel Hoftych při pondělním startu letní přípravy. „Pokud se to podaří a Theo přijde do Liberce, může být pro klub velkým přínosem i do budoucna. Co se týče postů, tak víme, že umí hrát pravého beka, halfbeka a je použitelný i na stoperu.“

Liberec po skončení minulé sezony, v níž obsadil šesté místo a nevybojoval si vstupenku do pohárové Evropy, postihla tradiční vlna odchodů. Tým přišel i o opory Jakuba Peška, Jhona Mosqueru či Michala Sadílka. Náhrady ještě nepřivedl. „Cítíme, že dva tři hráči, kteří mají kvalitu, ještě musí přijít,“ uvedl Hoftych. „Posily potřebujeme do středu hřiště, do útoku a potažmo i na kraj zálohy. Nejsme ale v panice, zůstala nám celá obrana a máme dost kvalitních záložníků,“ dodal kouč.

Při vstupu do přípravy se mu hlásilo celkem 24 hráčů včetně pěti brankářů. Do tréninku se zapojili i tři nováčci: nizozemský stoper Justen Kranthove, útočník Ondřej Novotný zapůjčený ze Sparty a také záložník Filip Havelka, jehož hostování z letenského klubu se dolaďuje. „Havelka už je ostřílený ligový hráč, který nepotřebuje dlouhou adaptaci,“ podotkl Hoftych na adresu fotbalisty, který se v Liberci mihl už před časem a naposledy hostoval v Budějovicích.

Do letní přípravy nastoupili i Ondřej Lehoczki a Matyáš Kazda, kteří se vrátili z hostování z Varnsdorfu, a brankář Olivier Vliegen, jenž byl zapůjčený ve slovenské Senici. V Liberci se hlásil i Jan Matoušek hostující ze Slavie, o jehož další působení ve Slovanu má klub zájem.

Liberec je v jednání se Slavií i o příchodu dalších hráčů. Nebude mezi nimi záložník Ondřej Karafiát, který ve Slovanu hostoval vloni, nyní však zamířil do Mladé Boleslavi.

Kromě posil mohou v Liberci následovat i další odchody. Největší zájem je o obránce Martina Koscelníka, který nyní reprezentuje Slovensko na Euru. Otazník je i u guinejského záložníka Kamsa Mary.

Postavit ve skromných podmínkách v Liberci znovu konkurenceschopné mužstvo bude pro realizační tým pořádná šichta, ale parta kolem kouče Hoftycha je na to zvyklá. „Když si vezmu, jak špatně jsme vypadali vloni před startem ligy, a pak jsme byli schopní porazit doma Plzeň 4:1 a úspěšně projít Evropskou ligou, tak nemám obavy. Mužstvo bude znovu připravené a schopné se zlepšovat,“ prohlásil Hoftych, kterého čeká U Nisy už třetí sezona.

Letní příprava potrvá celkem pět týdnů a fotbalisté Liberce si do ní naplánovali i sedm přípravných zápasů s českými i zahraničními soupeři. První je čeká už tuto sobotu v Mnichově Hradišti proti druholigovému Žižkovu. Generálku před vstupem do nové sezony by měli sehrát 16. července v německém Pasově proti týmu Regensburgu, hrajícímu druhou bundesligu.