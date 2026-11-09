Gabriel po remíze se Spartou: Měli jsme vyhrát, soupeř byl hodně zranitelný

Západočeši podle něj měli dostatek příležitostí, aby ligový šlágr rozhodli ve svůj prospěch. „Sparta byla hodně zranitelná. Z pohledu šancí jsme měli vyhrát,“ věděl pětadvacetiletý bek.
Hodně vás mrzí ztráta dvou bodů?
Měli jsme dostatek šancí na to, abychom zápas vyhráli, ale bohužel je nedokázali využít. V posledních ligových duelech se nám dařilo podobné příležitosti proměňovat. Třeba proti Jablonci jsme si podle mě nevytvořili tolik šancí, a přesto vstřelili tři góly. Dnes produktivita chyběla. Kdyby se podařilo přidat druhou branku, myslím, že by bylo rozhodnuto. V defenzivě se nám teď daří zvládat i složitější situace, dokážeme odvracet nebezpečí a soupeře nepouštíme do tolika vyložených příležitostí. Ani Sparta jich podle mě mnoho neměla, přestože v některých pasážích držela více míč.
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Co říkáte na spornou situaci před inkasovaným gólem?
Přímo ze hřiště jsem nemohl posoudit, jestli to byl faul na Sampsona Dweha. Nemyslím si ale, že je to chyba rozhodčího na hřišti. Právě od toho je VAR, aby takovou situaci posoudil a správně vyhodnotil. Mrzí nás to, protože kdyby se faul odpískal, mohlo se utkání vyvíjet jinak. Přesto jsme měli dost dalších příležitostí, abychom zápas rozhodli.
V případě výhry jste mohli soupeře dotáhnout na rozdíl jednoho bodu.
Každá ztráta mrzí. Zvlášť doma, kde se nám nedaří získávat tolik bodů, kolik bychom chtěli. Ale neřekl bych, že se špička tabulky nějak výrazně vzdálila. Ostatní výsledky nám hrají do karet a prakticky každý víkend máme šanci se přiblížit tam, kde chceme být. Soutěž je vyrovnaná, pořád máme o co hrát. Doufám, že se do konce roku dostaneme na příčky, na kterých chceme být.
Poslední zápasy jste hodně vytěžovaný. Jak zvládáte náročný program fyzicky?
Na konci každého utkání samozřejmě únavu cítím. Musím říct, že se na mně pořád trochu projevuje období v Dánsku, kde jsem pravidelně nenastupoval. Teď hraju zápasy v plném tempu, často proti rychlostně vybaveným hráčům, což je samo o sobě náročné. Navíc nastupuji na pozici wingbeka v rozestavení se třemi obránci, takže mám spoustu povinností směrem dopředu i dozadu. Snažím se být neustále aktivní v útoku, ale především si musím plnit obranné úkoly.
Je těžké v závěru vydolovat síly i na útočné výpady?
Právě v tom bych se chtěl ještě zlepšovat. Rád bych svou fyzickou připravenost posunul na takovou úroveň, abych měl dostatek energie i v posledních minutách. Když se zápas ke konci otevře, často v tom vidím největší příležitost něco rozhodnout. V takové chvíli prostě zatnu zuby, skloním hlavu a běžím až do soupeřova vápna. Může se mi podařit dát gól nebo připravit rozhodující akci. Jsem typ hráče, který staví především na práci a běhání, ne na nějakých parádičkách s míčem.
Spolupráce s mladým Pališčákem na pravé straně obrany vám evidentně vyhovuje. V čem si nejvíce rozumíte?
Přestože je hodně mladý, má velkou kvalitu na míči a nebojí se hrát. Nejvíc se mi líbí, že se jako pravý stoper nebojí zapojovat do útoku. V tom jsme si podobní. Oba si chceme plnit obranné povinnosti, ale když je příležitost, vyrazíme dopředu. Proti Spartě se několikrát stalo, že byl dokonce výš než já a musel jsem ho zajišťovat. Důležité je, že přemýšlí nad oběma fázemi hry, neustále se nabízí a pomáhá rozvíjet kombinaci. Naše spolupráce mě baví, vím, že se na něj můžu spolehnout.
Jak vnímáte návrat Prince Adua a jeho přínos pro mužstvo?
K této otázce se nechci příliš vyjadřovat, to si musí vyřešit on. Sám jsem si prošel podobnými situacemi, takže vím, jak to je těžké. Jako spoluhráč jsem samozřejmě rád, že jsem s ním v týmu. Fotbal je týmový sport a potřebujeme, aby byl každý hráč pro mužstvo platný. Prince v posledních zápasech ukazuje svou kvalitu, dává důležité góly a pomáhá nám k výsledkům. To je pro mě nejpodstatnější a mám z toho velkou radost.
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Berete jako odměnu za vaše výkony premiérovou pozvánku do reprezentace?
Upřímně jsem s ní vůbec nepočítal. Když se ohlédnu za svým působením v zahraničí, kde jsem příliš nenastupoval, a vezmu v úvahu, že jsem teprve nedávno přišel do nového klubu, tak je to pro mě velké překvapení. Tvrdě jsem pracoval už v Dánsku, což se mi teď možná vrací. O to víc mě těší, že se mi do reprezentace podařilo dostat.
Potvrzuje nominace, že přestup do Plzně byl správným krokem?
Především ujištění, že moje rozhodnutí mělo smysl. Přišel jsem do Viktorky, rychle se zabydlel a cítím se tady opravdu dobře. Má to smysl s trenérským štábem, který tady máme, i se spoluhráči. Přestože teď nejsme v tabulce nahoře, tak věřím, že jsme na správné cestě. Myslím, že se moje rozpoložení promítá také do výkonů na hřišti. Pokud to takhle vidí i reprezentační trenéři, tak jsem za to rád.