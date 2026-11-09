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Chance Liga 2026/2027

Gabriel po remíze se Spartou: Měli jsme vyhrát, soupeř byl hodně zranitelný

Petr Pánek
  14:23
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Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou.

Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou. | foto: ČTK

Faul sparťana Jonatana Brunese před jeho gólem proti Viktorii Plzeň.
Sparťanský kouč Brian Priske během utkání v Plzni.
Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha.
Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.
15 fotografií
Je sparťanským odchovancem, ale nyní patří k oporám zadních řad Viktorie Plzeň. Obránce Adam Gabriel se po letním přestupu z dánského Midtjyllandu rychle zabydlel v novém prostředí a svými výkony si vysloužil také premiérovou pozvánku do reprezentace. Po domácí remíze 1:1 s mateřským klubem však příliš důvodů ke spokojenosti neměl.

Západočeši podle něj měli dostatek příležitostí, aby ligový šlágr rozhodli ve svůj prospěch. „Sparta byla hodně zranitelná. Z pohledu šancí jsme měli vyhrát,“ věděl pětadvacetiletý bek.

Hodně vás mrzí ztráta dvou bodů?
Měli jsme dostatek šancí na to, abychom zápas vyhráli, ale bohužel je nedokázali využít. V posledních ligových duelech se nám dařilo podobné příležitosti proměňovat. Třeba proti Jablonci jsme si podle mě nevytvořili tolik šancí, a přesto vstřelili tři góly. Dnes produktivita chyběla. Kdyby se podařilo přidat druhou branku, myslím, že by bylo rozhodnuto. V defenzivě se nám teď daří zvládat i složitější situace, dokážeme odvracet nebezpečí a soupeře nepouštíme do tolika vyložených příležitostí. Ani Sparta jich podle mě mnoho neměla, přestože v některých pasážích držela více míč.

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Co říkáte na spornou situaci před inkasovaným gólem?
Přímo ze hřiště jsem nemohl posoudit, jestli to byl faul na Sampsona Dweha. Nemyslím si ale, že je to chyba rozhodčího na hřišti. Právě od toho je VAR, aby takovou situaci posoudil a správně vyhodnotil. Mrzí nás to, protože kdyby se faul odpískal, mohlo se utkání vyvíjet jinak. Přesto jsme měli dost dalších příležitostí, abychom zápas rozhodli.

V případě výhry jste mohli soupeře dotáhnout na rozdíl jednoho bodu.
Každá ztráta mrzí. Zvlášť doma, kde se nám nedaří získávat tolik bodů, kolik bychom chtěli. Ale neřekl bych, že se špička tabulky nějak výrazně vzdálila. Ostatní výsledky nám hrají do karet a prakticky každý víkend máme šanci se přiblížit tam, kde chceme být. Soutěž je vyrovnaná, pořád máme o co hrát. Doufám, že se do konce roku dostaneme na příčky, na kterých chceme být.

Poslední zápasy jste hodně vytěžovaný. Jak zvládáte náročný program fyzicky?
Na konci každého utkání samozřejmě únavu cítím. Musím říct, že se na mně pořád trochu projevuje období v Dánsku, kde jsem pravidelně nenastupoval. Teď hraju zápasy v plném tempu, často proti rychlostně vybaveným hráčům, což je samo o sobě náročné. Navíc nastupuji na pozici wingbeka v rozestavení se třemi obránci, takže mám spoustu povinností směrem dopředu i dozadu. Snažím se být neustále aktivní v útoku, ale především si musím plnit obranné úkoly.

Plzeňský obránce Dweh hlavičkuje na bránu Sparty.
Plzeňský obránce Dweh v bolestivé grimase po souboji s Brunesem.

Je těžké v závěru vydolovat síly i na útočné výpady?
Právě v tom bych se chtěl ještě zlepšovat. Rád bych svou fyzickou připravenost posunul na takovou úroveň, abych měl dostatek energie i v posledních minutách. Když se zápas ke konci otevře, často v tom vidím největší příležitost něco rozhodnout. V takové chvíli prostě zatnu zuby, skloním hlavu a běžím až do soupeřova vápna. Může se mi podařit dát gól nebo připravit rozhodující akci. Jsem typ hráče, který staví především na práci a běhání, ne na nějakých parádičkách s míčem.

Spolupráce s mladým Pališčákem na pravé straně obrany vám evidentně vyhovuje. V čem si nejvíce rozumíte?
Přestože je hodně mladý, má velkou kvalitu na míči a nebojí se hrát. Nejvíc se mi líbí, že se jako pravý stoper nebojí zapojovat do útoku. V tom jsme si podobní. Oba si chceme plnit obranné povinnosti, ale když je příležitost, vyrazíme dopředu. Proti Spartě se několikrát stalo, že byl dokonce výš než já a musel jsem ho zajišťovat. Důležité je, že přemýšlí nad oběma fázemi hry, neustále se nabízí a pomáhá rozvíjet kombinaci. Naše spolupráce mě baví, vím, že se na něj můžu spolehnout.

Jak vnímáte návrat Prince Adua a jeho přínos pro mužstvo?
K této otázce se nechci příliš vyjadřovat, to si musí vyřešit on. Sám jsem si prošel podobnými situacemi, takže vím, jak to je těžké. Jako spoluhráč jsem samozřejmě rád, že jsem s ním v týmu. Fotbal je týmový sport a potřebujeme, aby byl každý hráč pro mužstvo platný. Prince v posledních zápasech ukazuje svou kvalitu, dává důležité góly a pomáhá nám k výsledkům. To je pro mě nejpodstatnější a mám z toho velkou radost.

Kapitán Sparty: Všichni jsme nasr... Priske ven? K pokřiku se nevyjadřuju

Berete jako odměnu za vaše výkony premiérovou pozvánku do reprezentace?
Upřímně jsem s ní vůbec nepočítal. Když se ohlédnu za svým působením v zahraničí, kde jsem příliš nenastupoval, a vezmu v úvahu, že jsem teprve nedávno přišel do nového klubu, tak je to pro mě velké překvapení. Tvrdě jsem pracoval už v Dánsku, což se mi teď možná vrací. O to víc mě těší, že se mi do reprezentace podařilo dostat.

Potvrzuje nominace, že přestup do Plzně byl správným krokem?
Především ujištění, že moje rozhodnutí mělo smysl. Přišel jsem do Viktorky, rychle se zabydlel a cítím se tady opravdu dobře. Má to smysl s trenérským štábem, který tady máme, i se spoluhráči. Přestože teď nejsme v tabulce nahoře, tak věřím, že jsme na správné cestě. Myslím, že se moje rozpoložení promítá také do výkonů na hřišti. Pokud to takhle vidí i reprezentační trenéři, tak jsem za to rád.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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