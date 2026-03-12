Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR

Poločasový incident v útrobách stadionu cestou do kabin zanesl do zápisu o šlágru 25. ligového kola hlavní rozhodčí Stanislav Volek. Sparta následně zveřejnila krátké video, na kterém je vidět, jak domácí fyzioterapeut během strkanice nakopne Kuchtu do zadního stehenního svalu.
Disciplinární komise incident odsoudila. „Chování pana Daniela Bergera, fyzioterapeuta Slavie, považuje disciplinární komise LFA za nepochopitelné selhání, které je daleko za hranou akceptovatelných emocí a sportovní rivality. Nic na tomto hodnocení nemění ani fakt, že měl být v dané chvíli provokován soupeřem,“ uvedl předseda komise Jiří Matzner.
Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách
„Komise přesto nemůže pana Bergera potrestat, neboť fyzioterapeut Slavie není členem FAČR, a tak ho není možné postihnout dle disciplinárního řádu FAČR. Komise z tohoto důvodu proto nemá možnost uložit mu jakoukoliv sankci,“ vysvětlil Matzner.
Komise vyzvala Slavii, aby Bergera sama potrestala. „Věříme proto, že k celé situaci přistoupí odpovědně samotný klub a ze selhání svého zaměstnance vyvodí odpovídající důsledky. Disciplinární komise zároveň v souvislosti s incidentem zahajuje disciplinární řízení se samotným klubem, který nezabránil tomu, aby k této situaci v útrobách stadionu vůbec došlo,“ řekl Matzner.
Předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík označil Bergerovo chování za zkrat. Zároveň tvrdí, že Kuchta, který v minulosti působil v Edenu a nemá s červenobílými ideální vztahy, incident vyprovokoval tím, že sprostě nadával domácím hráčům a plival kolem sebe. Sparta to odmítla.
Komise po derby zahájila řízení se Slavií také kvůli výtržnostem diváků, kteří mimo jiné používali pyrotechniku a vhazovali předměty na trávník. Z nevhodného chování svých příznivců se bude zpovídat i Sparta, jejíž fanoušci poškodili zařízení stadionu. Slavia v derby zvítězila 3:1.
Fanoušci Baníku v duelu 24. kola na Letné způsobili použitím pyrotechniky přerušení utkání a komise za to slezský klub potrestala pokutou 150 tisíc korun. Stejnou částku musí zaplatit i Sparta za výtržnosti svých příznivců. Slavia dostala pokutu 100 tisíc korun za chování fanoušků v zápase na Dukle. Příznivci na Julisce používali pyrotechniku, poškodili stadion a dopouštěli se nevhodných pokřiků.
Vyloučení Mercada zrušeno správně, Chorý před gólem podle komise nefauloval
Jan Matoušek z Bohemians 1905 a liberecký Afolabi Soliu dostali za vyloučení po druhé žluté kartě nejnižší možný, jednozápasový trest. Ve druhé lize bude sparťanské rezervě na lavičce jedno utkání chybět hlavní trenér Luboš Loučka za červenou kartu po dvou napomenutích.
Komise také zastavila řízení s Ondřejem Bláhou z druholigového Táborska. Červenou kartu v zápase proti Zbrojovce Brno dostal neoprávněně, faulu se dopustil jeho spoluhráč Lukáš Havel. Komise jej potrestala zastavením činnosti na jedno utkání, teoreticky ale ještě může v nejbližším duelu nastoupit.
„Platí, že potrestaný obránce Táborska nemá do doby nabytí právní moci rozhodnutí zastavenou závodní činnost, jelikož jeho vyloučení nebylo zaznamenáno v zápise o utkání. Hráč Havel tedy může nastoupit do nejbližšího zápasu, pokud se nevzdá práva na odvolání,“ vysvětlil Matzner.
Pokutu 10 tisíc korun dostal videoanalytik Slovácka Tomáš Stýskal. Člen realizačního týmu celku z Uherského Hradiště se provinil neoprávněným vstupem do prostoru hřiště při prvoligovém utkání v Karviné.