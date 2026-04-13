Chance Liga 2025/2026

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Petr Bílek
  9:38
Láska nebeská z toho asi nebude, ale už ani Klub rváčů. Spory mezi fotbalovými trenéry Zdenkem Frťalou a Brianem Priskem ustaly. Dřív po sobě štěkali, před nedělním ligovým magnetem Teplic se Spartou se objali.
Brian Priske a Zdenko Frťala (vpravo), trenéři Sparty a Teplic v nedělním zápase ligy. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Emocí v předešlých vzájemných utkáních, a někdy i zbytečných, bylo hodně. Myslím, že všichni jsme se zamysleli nad tím, že to nedělá dobrou reklamu fotbalu,“ uvedl teplický kouč Frťala po porážce 0:1.

A jeho vzkaz byl možná důležitější než samotný výsledek, protože vztahy mezi lavičkami si kultivaci jednoznačně zaslouží.

Frťala už dříve mluvil o dánském kouči obdivně, zároveň ale přiznal, že s ním měl jeden z největších konfliktů kariéry. Jaký, neprozradil. „Ale my měli konflikt každý zápas,“ pousmál se loni v létě. Později pronesl, že Priske mu přijde po návratu z nizozemského Feyenoordu klidnější.

A teď se i vřele přivítali.

Frťala: V Koubkových letech už budu na salaši. Trpišák? Sympaťák s dobrmany

„Odlehčím to, i zápasník Procházka se objal se svým soupeřem a ten ho pak sestřelil,“ zmínil Frťala knokaut, který Čechovi o víkendu uštědřil v MMA Novozélanďan Ulberg.

Priske na pozápasové tiskové konferenci sám od sebe Frťalu vychválil: „Doufám, že trenérovi projevíte velký respekt, protože je v Teplicích už několik let, dokáže klub posouvat a vytvořit z něj nepříjemného soupeře pro každého, kdo sem přijede.“

Lichotky místo zlé krve, to je dobrý signál. „To vystupování bylo někdy až za hranou, tentokrát jsem nezaregistroval jediný konflikt,“ potěšilo rodáka z Nitry příměří. „Tedy co bych chtěl, aby bylo víc konfliktů na hřišti. Jenže v tom jsme byli slabí.“

Choreo teplických fanoušků v zápase se Spartou.

Skláře měl povzbudit zázračný finiš velikonočního zápasu v Plzni, kde vyrovnali v 10. nastavené minutě, ačkoli v osmé přidané inkasovali. Jenže proti druhé Spartě začali naopak bázlivě a v prvním poločase nevystřelili na branku.

„Rozhodli jsme se pro jiné rozestavení než v Plzni, ale Spartu náš fotbal nebolel,“ mrzelo Frťalu. „Dávali jsme jí dost prostoru, výsledek po první půli byl milosrdný. Z daleko větších šancí jsme gól neobdrželi, pak jsme dostali laciný, protože Haraslín prošel celým vápnem a chytře míč uklidil. Ukázal svoji genialitu.“

Po přestávce Frťala hru přeskupil, třikrát vystřídal a výsledkem byla zvýšená aktivita. Ovšem nebezpečných situací moc ne.

„Možná jsme byli až moc optimističtí, nejen my trenéři, ale i hráči. Že to bude lehčí, když jsme přivezli bod z Liberce, z Plzně, že to půjde samo. Bez aktivity a dohrávaných soubojů jsme ovšem nemohli pomýšlet na lepší poločasový výsledek. Ale nesklopili jsme hlavy, pak jsme byli aktivnější a nebezpečnější,“ ohlížel se kouč Teplic, nadšený z kulisy více než 15 tisíc diváků na Stínadlech: „Fanoušci byli fantastičtí, i naši přispěli k atmosféře, nádherná návštěva.“

Priske o sparťanském objevu Sochůrkovi: On je voják! A Vojta? Gól už brzy dá

Domácí trenér se pokáral za to, jak vyjel na asistenta rozhodčího po odpískaném faulu: „Mám vztek sám na sebe, že jsem si nechal dát čtvrtou žlutou kartu. To mě štve nejvíc.“

Na lavičce tak bude svému týmu chybět v předposledním kole základní části ve Zlíně, na který žluto-modří ztrácejí dva body. A tedy i na střední ligovou skupinu.

„Ve Zlíně máme možnost získat plusové body. V každém zápase jdou moji hráči na krev, snaží se plnit svoje úkoly, pak už je to o osobní odvaze,“ nadnesl kouč sklářů. „Byli jsme si vědomi, že soupeři pod námi nám nabídli šanci se od nich odtrhnout. Jenže Sparta má kvalitu, sílu. A ukázala, že jsou to hráči, kteří nám ještě dělají problémy.“

Problémy mezi Frťalou a Priskem však vymizely.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
