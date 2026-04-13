Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

„Emocí v předešlých vzájemných utkáních, a někdy i zbytečných, bylo hodně. Myslím, že všichni jsme se zamysleli nad tím, že to nedělá dobrou reklamu fotbalu,“ uvedl teplický kouč Frťala po porážce 0:1.
A jeho vzkaz byl možná důležitější než samotný výsledek, protože vztahy mezi lavičkami si kultivaci jednoznačně zaslouží.
Frťala už dříve mluvil o dánském kouči obdivně, zároveň ale přiznal, že s ním měl jeden z největších konfliktů kariéry. Jaký, neprozradil. „Ale my měli konflikt každý zápas,“ pousmál se loni v létě. Později pronesl, že Priske mu přijde po návratu z nizozemského Feyenoordu klidnější.
A teď se i vřele přivítali.
„Odlehčím to, i zápasník Procházka se objal se svým soupeřem a ten ho pak sestřelil,“ zmínil Frťala knokaut, který Čechovi o víkendu uštědřil v MMA Novozélanďan Ulberg.
Priske na pozápasové tiskové konferenci sám od sebe Frťalu vychválil: „Doufám, že trenérovi projevíte velký respekt, protože je v Teplicích už několik let, dokáže klub posouvat a vytvořit z něj nepříjemného soupeře pro každého, kdo sem přijede.“
Lichotky místo zlé krve, to je dobrý signál. „To vystupování bylo někdy až za hranou, tentokrát jsem nezaregistroval jediný konflikt,“ potěšilo rodáka z Nitry příměří. „Tedy co bych chtěl, aby bylo víc konfliktů na hřišti. Jenže v tom jsme byli slabí.“
Skláře měl povzbudit zázračný finiš velikonočního zápasu v Plzni, kde vyrovnali v 10. nastavené minutě, ačkoli v osmé přidané inkasovali. Jenže proti druhé Spartě začali naopak bázlivě a v prvním poločase nevystřelili na branku.
„Rozhodli jsme se pro jiné rozestavení než v Plzni, ale Spartu náš fotbal nebolel,“ mrzelo Frťalu. „Dávali jsme jí dost prostoru, výsledek po první půli byl milosrdný. Z daleko větších šancí jsme gól neobdrželi, pak jsme dostali laciný, protože Haraslín prošel celým vápnem a chytře míč uklidil. Ukázal svoji genialitu.“
Po přestávce Frťala hru přeskupil, třikrát vystřídal a výsledkem byla zvýšená aktivita. Ovšem nebezpečných situací moc ne.
„Možná jsme byli až moc optimističtí, nejen my trenéři, ale i hráči. Že to bude lehčí, když jsme přivezli bod z Liberce, z Plzně, že to půjde samo. Bez aktivity a dohrávaných soubojů jsme ovšem nemohli pomýšlet na lepší poločasový výsledek. Ale nesklopili jsme hlavy, pak jsme byli aktivnější a nebezpečnější,“ ohlížel se kouč Teplic, nadšený z kulisy více než 15 tisíc diváků na Stínadlech: „Fanoušci byli fantastičtí, i naši přispěli k atmosféře, nádherná návštěva.“
Domácí trenér se pokáral za to, jak vyjel na asistenta rozhodčího po odpískaném faulu: „Mám vztek sám na sebe, že jsem si nechal dát čtvrtou žlutou kartu. To mě štve nejvíc.“
Na lavičce tak bude svému týmu chybět v předposledním kole základní části ve Zlíně, na který žluto-modří ztrácejí dva body. A tedy i na střední ligovou skupinu.
„Ve Zlíně máme možnost získat plusové body. V každém zápase jdou moji hráči na krev, snaží se plnit svoje úkoly, pak už je to o osobní odvaze,“ nadnesl kouč sklářů. „Byli jsme si vědomi, že soupeři pod námi nám nabídli šanci se od nich odtrhnout. Jenže Sparta má kvalitu, sílu. A ukázala, že jsou to hráči, kteří nám ještě dělají problémy.“
Problémy mezi Frťalou a Priskem však vymizely.