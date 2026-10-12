46 střel za zápas. Frťala: Těší nás, že to je zábava. A odchod Radosty? Kéž by

Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Jen nízká návštěva 3 743 diváků na zápase týmů ze širší ligové špičky ho mrzela. „Kdy jindy by lidi měli přijít?“
Skláři už od třetí minuty prohrávali po trefě Ghaliho a Sigma měla navrch, obraz zápasu změnilo vyloučení Lurvinka těsně před poločasem. Proti deseti měly Teplice výraznou převahu, Sigmu celkově přestřílely 25:21, ale stihly jen vyrovnat zásluhou žolíka Hopiho. „Olomouc má velkou kvalitu, věděli jsme, že moc šancí mít nebudeme. Ve druhé půli tomu chyběla trošku chladnější hlava, bod je asi spravedlivý,“ uznal kouč. „Ale mrzí nás to, Olomouc byla k poražení.“
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Proti deseti se Teplice prosazovaly těžce. „Olomouc šla do hlubokého bloku, což praktikuje většina týmů, když hraje o jednoho méně. Možná budu hráčům trochu vytýkat, aby přihrávky příště byly rychlejší a kvalitnější. Byli jsme trošku nervózní, ale kluci byli správně nastavení. Nevzdávali ten boj, byla tam maximální snaha to překlopit,“ ocenil Frťala.
Vyšlo mu střídání, útočník Idris Hopi se hlavou prosadil už po 48 vteřinách na hřišti. „Dal gól a měl i další možnosti, nebál se situací jeden na jednoho. Znovu ukázal, že to je hráč s velkými předpoklady,“ chválil osmnáctiletého mladíka s chorvatskými kořeny.
I Teplice během třítýdenní reprezentační pauzy pracovaly s omezeným hráčským kádrem. Do českého áčka byl poprvé povolán Matěj Radosta, za lotyšský národní tým nastoupil Oskars Vientiess. Slovenské i české mládežnické výběry využily Jakuba Jabubka, Mateje Rizniče i Idrise Hopiho.
„Jsem za kluky rád, naštěstí se všichni vrátili v pořádku. Nechci spekulovat, jestli je třítýdenní pauza dlouhá, my jsme ji využili ke krátkému soustředění v Blšanech a k atraktivnímu přípravnému zápasu s Drážďany. Hráči, co tu zbyli, k tomu přistoupili skvěle, bojovali o sestavu. O to víc jsem měl v dobrém smyslu zamotanou hlavu,“ těšilo šestapadesátiletého rodáka z Nitry.
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Z reprezentantů na sebe nejvíc upozornil záložník Radosta, který zaujal výkonem proti španělským mistrům světa a zahrál si i proti Anglii ve Wembley. Udržet ho v Teplicích nebude snadné, klidně by mohl odejít už v zimě.
„Kéž by to tak dopadlo!“ přál by mu trenér přestup, i když by tím ztratil klíčovou oporu. „Když to hráče posune v kariéře, jedině dobře. Nejen Radymu, ale každému, kdo se dostane do většího klubu, to budeme jedině přát!’'