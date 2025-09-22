Chance Liga 2025/2026

Teplice ožily, Frťala perlil: Ovzduší nic moc, ale Autovi se tu dýchá dobře

Ondřej Bičiště
  9:19
Ještě tomu chybějí góly, ale už to nevypadá tak beznadějně. Fotbalisté Teplic zastavili sérii ligových krachů, uhráli bod ve středeční dohrávce v Ostravě (1:1), v sobotu remizovali 0:0 i na půdě účastníka Konferenční ligy Olomouce a kouč Zdenko Frťala pak vtipkoval. „Trub (Daniel Trubač) se po dvou týdnech usmál, tak to je dobré znamení, že se snad brzy dostane do svého optima,“ dobíral si kapitána, jehož se snažila přetáhnout z Teplic právě Olomouc.
Teplický kouč Zdenko Frťala bedlivě pozoruje dění na trávníku v Olomouci. | foto: ČTK

Perlil i při otázce na nový teplický klenot, devatenáctiletého Nigerijce Johna Autu. „Je to pro nás v dobrém slova smyslu zjevení, má v sobě neskutečně pozitivní energii. Přispívá k tomu i to, že je u nás další hráč z Nigérie Benji Nyarko. Pro nás je to hodně zajímavá dvojice a myslím, že se oběma v Teplicích dýchá dobře, i když tam není moc dobré ovzduší,“ pokračoval v odlehčeném tónu kouč.

Ale zpátky k Trubačovi, kterého chtěly kromě Sigmy získat i Hradec či Ostrava, jenže na Stínadlech žádný ze zájemců nepochodil. Klíčového záložníka to rozhodilo, vypadl z formy. A projevilo se to samozřejmě i na výsledcích sklářů. „Řešili jsme to spolu dva tři měsíce, absolvoval jsem s ním spoustu pohovorů. Je to fotbalový byznys, který ne vždy dopadne pro hráče dobře.“

Olomoucký záložník Jan Navrátil (vlevo) si kryje míč před teplickým středopolařem Ladislavem Krejčím. Souboji přihlíží ještě domácí Filip Slavíček.

Teplice se zase ptaly v Olomouci na záložníka Breiteho, rovněž neúspěšně. „Jeho příchod byl hodně blízko,“ přiznal kouč. Kapitána Trubače v Olomouci dokonce nenasadil do základní sestavy, na hřiště šel až v 62. minutě společně s útočníkem Kozákem, pozdějším smutným hrdinou zápasu. Letní rekrut Teplic spálil dvě tutovky, z malého vápna napálil brankáře Koutného, později se ho při samostatném úniku neúspěšně pokoušel přelobovat.

„Neřekl jsem mu nic. Nemám rád, když hráči nepromění šanci nebo dostanou červenou kartu v zápalu boje, a pak se mančaftu omlouvají. To se stává. Do šancí jsme se dostali, zatím za to nejsme odměnění, ale důležité je, že jsme zápas zvládli s nulou. Bod bereme, je cenný,“ neohrnoval nos trenér.

Sigma Olomouc - Teplice 0:0, dvě tyče a další šance, Hanáci ale v útoku stále trpí

Přiznal i vlastní přehmat, záložníka Švandu poslal na hřiště v 70. minutě a za dalších třináct ho z něj zase stáhl. „Pepíkovi Švandovi jsem se za to střídání omluvil, cítil jsem, když se mu nepovedly dvě tři přihrávky, že jeho reakce po následných ztrátách byla taková odevzdaná. Měl tam nějaký blok, ale on se z toho dostane,“ nepochybuje Frťala.

Z nejhoršího venku jsou snad i Teplice, které po pěti porážkách v řadě dvakrát bodovaly. „Prvotní je, že Trmy (brankář Trmal) je zase základní stavební kámen, taky si prošel neúspěšnými výkony, ale ukázal zkušenost. A druhá věc je, že naše obrana je konsolidovanější. Nechci říct, že po remíze v Olomouci jsme na nějaké vlně, nemáme velké oči, ale chceme být pro každého nepříjemní.“ První příležitost ukázat to budou mít Teplice v neděli v klíčové domácí bitvě s posledními Pardubicemi

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 9 7 1 1 19:10 22
2. SK Slavia PrahaSlavia 9 6 3 0 19:7 21
3. FK JablonecJablonec 9 6 3 0 14:6 21
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 9 4 3 2 17:9 15
5. FC ZlínZlín 9 4 2 3 12:11 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 9 4 2 3 5:4 14
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 8 4 1 3 7:8 13
8. MFK KarvináKarviná 9 4 0 5 14:13 12
9. FC Slovan LiberecLiberec 9 3 3 3 12:11 12
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 9 3 3 3 12:13 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 8 2 2 4 15:22 8
12. FK Dukla PrahaDukla 9 1 4 4 7:12 7
13. FC Baník OstravaOstrava 8 1 3 4 6:9 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 9 1 3 5 5:11 6
15. FK TepliceTeplice 9 1 2 6 9:17 5
16. FK PardubicePardubice 8 0 3 5 9:19 3
