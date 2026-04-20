Chance Liga 2025/2026

Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

Petr Bílek
  11:52
Po nástupu nového majitele se ve fotbalových Teplicích blýská na lepší časy, letos ale ještě i hřmí. Skláři po porážce 2:3 v klíčovém zápase základní části ve Zlíně promarnili šanci na střední ligovou skupinu a už pošesté z posledních sedmi sezon uvízli v záchranářské.
Zlínský gólman Stanislav Dostál pomohl k výhře nad Teplicemi těžkým zákrokem v nastaveném čase. Na začátku druhé půlky inkasoval z penalty od Michala Bílka. (18. duben 2026) | foto: MAFRA

Teplický Emmanuel Fully opouští hřiště po vyloučení v utkání se Zlínem.
Zlínský záložník Tom Ulbrich s míčem před Petrem Kodešem z Teplic
„Propásli jsme poslední příležitost, jsme smutní. Bude to boj o holý život,“ řekl trenér Zdenko Frťala. „Jednoznačně jsme zklamaní.“

Výhra ve Zlíně mohla skláře průběžně posunout do elitní desítky, místo toho je kolo před koncem základní části ligy jasné, že skončí třináctí. Ve skupině záchranářů je čeká od 2. do 24. května pět zápasů, náskok před sestupovou příčkou mají aktuálně sedmibodový.

Dostál spasil Zlín: Alespoň jsem něco chytil, v našich zápasech je to jak na hokeji

V závěrečném, sobotním kole základní části hostí Hradec Králové, výhra by dodala klid. „V každém zápase chceme uhrát dobrý výsledek. Když se nám to povede, budeme mít lepší výchozí pozici,“ burcoval Frťala. „Do spodní skupiny jsme se dostali sami. Osm zápasů jsme nevyhráli, jsem tam právem, je to realita.“

Žluto-modří naposledy porazili 7. února Karvinou, jde o jejich jedinou jarní výhru. Dokázali potrápit Spartu, senzačně urvat bod v Plzni, ale ani to nakonec nestačilo.

Ve Zlíně si ještě mohli v sobotu šanci na klidný finiš sezony vybojovat. „Všechny týmy věděly, jak jsou poslední zápasy důležité, věděl to i Zlín,“ tvrdil asistent trenéra Ondřej Prášil.

Severočeský tým koučoval místo Frťaly, který kvůli trestu za čtyři žluté karty seděl jen na tribuně. „Zápas padl na nás s Honzou Rezkem, odřídili jsme ho. Frťa nám dal nějaké instrukce před utkáním, přípravu jsme měli normálně na hotelu, vedl ji Zdenko,“ popsal Prášil.

„Z tribuny to není nikdy příjemné, žádný trenér to neprožívá v dobrém rozpoložení,“ přiznal Frťala.

Už v 9. minutě to na zlínské Letné bylo 1:1, domácí vedli po rohu, rychle srovnal Daniel Mareček. Rozhodl závěr první půle a údery ve vápně nekrytých Nombila a Poznara.

„Zlín je silný ze standardních situací, gólem po rohu zápas otevřel. Druhou část prvního poločasu jsme nezvládli,“ litoval Prášil.

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Hned po přestávce z penalty po faulu na Kodeše snížil kapitán Bílek. Snahu Teplic zabrzdilo vyloučení Fullyho za ruku při brejku nováčka soutěže, ale paradoxně v deseti měli hosté největší šance na vyrovnání.

„O přestávce jsme změnili rozestavení, vystřídali jsme, penalta nás nakopla,“ hodnotil zastupující trenér. „V závěru jsme si vypracovali hlavičku Halinského, měli jsme závar. Škoda, že jsme nevstřelili branku, která by znamenala bod.“ A znamenala by i naději na play off.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Nejčtenější

