Smutek v Teplicích, znovu jen o záchranu. Čeká nás boj o holý život, tuší Frťala

„Propásli jsme poslední příležitost, jsme smutní. Bude to boj o holý život,“ řekl trenér Zdenko Frťala. „Jednoznačně jsme zklamaní.“
Výhra ve Zlíně mohla skláře průběžně posunout do elitní desítky, místo toho je kolo před koncem základní části ligy jasné, že skončí třináctí. Ve skupině záchranářů je čeká od 2. do 24. května pět zápasů, náskok před sestupovou příčkou mají aktuálně sedmibodový.
V závěrečném, sobotním kole základní části hostí Hradec Králové, výhra by dodala klid. „V každém zápase chceme uhrát dobrý výsledek. Když se nám to povede, budeme mít lepší výchozí pozici,“ burcoval Frťala. „Do spodní skupiny jsme se dostali sami. Osm zápasů jsme nevyhráli, jsem tam právem, je to realita.“
Žluto-modří naposledy porazili 7. února Karvinou, jde o jejich jedinou jarní výhru. Dokázali potrápit Spartu, senzačně urvat bod v Plzni, ale ani to nakonec nestačilo.
Ve Zlíně si ještě mohli v sobotu šanci na klidný finiš sezony vybojovat. „Všechny týmy věděly, jak jsou poslední zápasy důležité, věděl to i Zlín,“ tvrdil asistent trenéra Ondřej Prášil.
Severočeský tým koučoval místo Frťaly, který kvůli trestu za čtyři žluté karty seděl jen na tribuně. „Zápas padl na nás s Honzou Rezkem, odřídili jsme ho. Frťa nám dal nějaké instrukce před utkáním, přípravu jsme měli normálně na hotelu, vedl ji Zdenko,“ popsal Prášil.
„Z tribuny to není nikdy příjemné, žádný trenér to neprožívá v dobrém rozpoložení,“ přiznal Frťala.
Už v 9. minutě to na zlínské Letné bylo 1:1, domácí vedli po rohu, rychle srovnal Daniel Mareček. Rozhodl závěr první půle a údery ve vápně nekrytých Nombila a Poznara.
„Zlín je silný ze standardních situací, gólem po rohu zápas otevřel. Druhou část prvního poločasu jsme nezvládli,“ litoval Prášil.
Hned po přestávce z penalty po faulu na Kodeše snížil kapitán Bílek. Snahu Teplic zabrzdilo vyloučení Fullyho za ruku při brejku nováčka soutěže, ale paradoxně v deseti měli hosté největší šance na vyrovnání.
„O přestávce jsme změnili rozestavení, vystřídali jsme, penalta nás nakopla,“ hodnotil zastupující trenér. „V závěru jsme si vypracovali hlavičku Halinského, měli jsme závar. Škoda, že jsme nevstřelili branku, která by znamenala bod.“ A znamenala by i naději na play off.