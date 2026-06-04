Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2025/2026

Frťala a teplické resumé: Byli jsme kritičtí. Kdo to nepřijme, je proti sobě

Autor: ,
  9:33
Konec dobrý, všechno dobré? Ne tak docela. Přestože fotbalové Teplice vyhrály poslední čtyři ligové zápasy a ovládly skupinu o záchranu, celkově neúspěšnou uplynulou sezonu si vedení klubu s hráči vyříkávalo během individuálních pohovorů.
Teplice, 12.4. 2026, FK Teplice - Sparta Praha, 29. kola první fotbalové ligy....

Teplice, 12.4. 2026, FK Teplice - Sparta Praha, 29. kola první fotbalové ligy. Fanoušci Teplic. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Brankář Kryštof Lichtenberg z Teplic chytá penaltu v zápase na půdě Mladé...
Mladoboleslavský Josef Kolářík se snaží přejít přes Emmanuela Fullyho z Teplic.
Mladoboleslavský Dominik Kostka v utkání proti Teplicím
Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...
19 fotografií

„Byli jsme konstruktivní, ale zároveň hodně kritičtí. Pokud to někdo nepřijímá, je sám proti sobě,“ tvrdí teplický kouč Zdenko Frťala. Sklářům nevyšla základní část ligy, hlavně na jaře se trápili, vyhráli jediný zápas z jedenácti. Naopak ve skupině o udržení pak posbírali 13 bodů za výhry a jednu remízu a obsadili konečnou 11. pozici. „Za to jsme kluky chválili. Do sestavy zapadli i hráči, kteří neměli během jara tolik startů, jako třeba Laco Takács,“ potěšilo trenéra.

Trmalovi o soužití herečky a fotbalisty: Matymu po chybě psali, ať ochrne

I to, jak Teplice nakonec černé období zlomily. „Musím ocenit kluky, že to nevzdávali a stále věřili, že si to v závěru uhrajeme a zachráníme se sami. Víra je neopustila, ani když jsme dlouho nevyhrávali a sbírali jen body za remízy, které byly nakonec velmi důležité,“ vypíchl Frťala, že Severočeši během desetizápasové série bez vítězství jen neprohrávali.

Díky pěti bodům za remízy měli aspoň solidní výchozí pozici před záchranářskou skupinou, bezprostředně jim nehrozil sestup ani baráž. A možná i díky tomu pak zvládli bitvy o všechno. „Musím poděkovat sportovnímu vedení a panu majiteli, že nepanikařili, že v nás věřili, i když jsme přišli o šanci projít do prostřední skupiny,“ vzkázal v rozhovoru na klubovém webu. „Uhráli jsme klíčové zápasy, byli jsme v nich psychicky odolní. I proto neustále děkuji našim fanouškům, kteří pokaždé byli naším dvanáctým hráčem. Určitě je to i jejich zásluha, že jsme nadstavbu zvládli výsledkově dobře.“

Teplický trenér Frťala není spokojen s výrokem rozhodčího.

Nakonec Teplice porazily i Duklu, ač se šířil nepravdivý příběh, že nasadí dorostence a hráče z béčka. „Ta bublina nějak vznikla a já najednou slyšel tři hodiny před zápasem, že hrajeme s dorostem a sázkovky na to reagují. Sám jsem se tomu zasmál,“ nechápal Frťala. „My bychom ligu nechtěli nějak ovlivňovat. Zdůrazňuji, že je normální v posledních kolech sestavu obměnit, ale lidé v tom hledají senzaci. Nikdo mi v rámci klubu za dobu mého působení nesahal do sestavy ani jsem neměl nějaký náznak, že by to přišlo.“

Mezi faktory X na Stínadlech kromě fanoušků skloňují i partu. „V kabině je chemie. My jsme dbali, abychom byli připraveni na to, že můžeme hrát spodní skupinu. Naše liga je tak náročná, že kromě tří čtyř týmů, které mají nadstandardní hráče, může opravdu každý přehrát každého. Když Zlín porazí Plzeň, asi to veřejnost překvapí, ale je to další důkaz vyrovnanosti,“ nadnesl rodák z Nitry. „Proto rozhodují detaily, ať už jsou to chyby, zranění, karty. Pro lidi to je dramatické, ale pro nás trenéry jsou to prostě někdy nervydrásající situace. Samozřejmě je to součástí naší profese a musíme se naučit tomu nepodlehnout.“

Děti války dobyly šampionát. Bosňan Ljevakovič: Moji Češi, sejdeme se v play off

Pocuchané nervy si Frťala češe díky pohybu a akci. „Já slovo odpočinek vnímám spíš aktivně. Jedna věc je jít na procházku se psem nebo se věnovat vnoučatům, ale neumím si představit, že bych den dva nemyslel na fotbal,“ přiznává. „Rodina tě také potřebuje, bez ní by nešlo toto povolání vůbec dělat, ale já vnímám rodinu i tu fotbalovou. Jsem asi blázen, ale dělám pro ni všechno a chci, aby to naši hráči i zaměstnanci a všichni kolem klubu vnímali takovým rodinným způsobem.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu

Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

Koubek před generálkou: Překvapilo mě, jak jsou kluci živí. Guatemala? Zajímavá

Tomáš Souček (vlevo) a trenér české reprezentace Miroslav Koubek na tiskové...

Od našeho zpravodaje v USA Na utkání baseballových Yankees s hráči v úterý večer nevyrazil. „Šel bych rád, ale řekli mi, že pro nás už nejsou lístky,“ smál se trenér Miroslav Koubek před páteční generálkou proti Guatemale....

4. června 2026  9:41

Vy Mourinha? Tak já Haalanda! Kandidáti na prezidenta Realu se trumfují ve slibech

DOBRÁ NÁLADA. Trenér José Mourinho z Realu Madrid měl dobrou náladu.

Před prezidentskými volbami v Realu Madrid se oba kandidáti navzájem předhánějí v příslibech posil pro úspěšnou budoucnost. Současný šéf Florentino Pérez slíbil, že v případě znovuzvolení přivede...

4. června 2026  9:38

Frťala a teplické resumé: Byli jsme kritičtí. Kdo to nepřijme, je proti sobě

Teplice, 12.4. 2026, FK Teplice - Sparta Praha, 29. kola první fotbalové ligy....

Konec dobrý, všechno dobré? Ne tak docela. Přestože fotbalové Teplice vyhrály poslední čtyři ligové zápasy a ovládly skupinu o záchranu, celkově neúspěšnou uplynulou sezonu si vedení klubu s hráči...

4. června 2026  9:33

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi trénovali před Guatemalou, generálka už v noci

Sledujeme online
Ladislav Krejčí na tréninku české fotbalové reprezentace.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

4. června 2026  9:12

Padesát let od prvního titulu Baníku. Mistři vzpomínají: Tehdy se ještě tolik neslavilo

Mužstvo fotbalistů Baníku Ostrava po vítězném utkání v Plzni, kde 4. června...

Byla by to pořádná ostuda, pokud by letos fotbalisté Baníku Ostrava neuspěli v baráži a z první ligy sestoupili... Jejich předchůdci totiž před 50 lety vybojovali historicky první mistrovský titul...

4. června 2026  7:52

Úspěšná generálka českého soupeře. Korejci si před MS poradili se Salvadorem

Korejský záložník Jens Castrop (vlevo) se snaží zastavit Jeffersona Valladarese...

Korejští fotbalisté v generálce na mistrovství světa porazili Salvador 1:0. První soupeř českých reprezentantů na závěrečném turnaji po hladkém vítězství nad týmem Trinidadu a Tobaga 5:0 zvládl v...

4. června 2026  7:29

Šest let zpátky dělal zedníka, teď je na MS. Doski: Lidé v Iráku slaví postup dodnes

Iráčtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa v baráži přes Bolívii....

Je to příběh z červené sportovní knihovny. Ještě před šesti lety kopal německou Oberligu za jakýsi Eintracht Celle, jezdil po stavbách a vydělával si jako zedník. Teď je fotbalový obránce Merchas...

4. června 2026  7:14

Souček: Na baseballu jsme utužili partu. Slavia? Jen drby, chci mít čistou hlavu

Tomáš Souček na tréninku české fotbalové reprezentace před přípravným zápase...

Od našeho zpravodaje v USA Sezona pro něj neskončila vůbec tak, jak si představoval. S West Hamem sestoupil z anglické ligy a nemá jasno o tom, co vlastně bude dál. Během mistrovství světa ale Tomáš Souček, záložník fotbalové...

3. června 2026  20:56

Mládežnický McDonald´s Cup nabídl 55 908 gólů. Přihlásilo se přes dva tisíce škol

Vítězové kategorie B z Hradce Králové si přebírají svou trofej ve finále...

Rekordní účast, spousta gólů. Tradiční fotbalový projekt McDonald´s Cup už zná své vítěze. Nejlepší týmy ze škol v České republice se utkaly na Městském stadionu v Ostravě v rámci dvoudenního finále....

3. června 2026  17:31

Přes noc celebritou MS. Z neznámého fotbalisty je virál s miliony sledujících

Tim Payne, novozélandský obránce a nový hit světového šampionátu.

Pokaždé, když zvedl telefon, se na obrazovce objevilo několik oznámení a zařízení stále pípalo. Nový lajk, nový komentář, nový sledující. Co se to děje? Pro nenápadného novozélandského fotbalistu...

3. června 2026  17:08

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

3. června 2026  15:49

Ázerbájdžánský klub přijde kvůli korupční aféře o poháry. Karviná na verdikt čeká

Trofej pro vítěze Konferenční ligy.

Evropská unie UEFA vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy ázerbájdžánský fotbalový klub Turan Tovuz kvůli jeho zapletení do korupční aféry před několika lety. Klub uvedl, že se proti verdiktu...

3. června 2026  13:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.