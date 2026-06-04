Frťala a teplické resumé: Byli jsme kritičtí. Kdo to nepřijme, je proti sobě

„Byli jsme konstruktivní, ale zároveň hodně kritičtí. Pokud to někdo nepřijímá, je sám proti sobě,“ tvrdí teplický kouč Zdenko Frťala. Sklářům nevyšla základní část ligy, hlavně na jaře se trápili, vyhráli jediný zápas z jedenácti. Naopak ve skupině o udržení pak posbírali 13 bodů za výhry a jednu remízu a obsadili konečnou 11. pozici. „Za to jsme kluky chválili. Do sestavy zapadli i hráči, kteří neměli během jara tolik startů, jako třeba Laco Takács,“ potěšilo trenéra.
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I to, jak Teplice nakonec černé období zlomily. „Musím ocenit kluky, že to nevzdávali a stále věřili, že si to v závěru uhrajeme a zachráníme se sami. Víra je neopustila, ani když jsme dlouho nevyhrávali a sbírali jen body za remízy, které byly nakonec velmi důležité,“ vypíchl Frťala, že Severočeši během desetizápasové série bez vítězství jen neprohrávali.
Díky pěti bodům za remízy měli aspoň solidní výchozí pozici před záchranářskou skupinou, bezprostředně jim nehrozil sestup ani baráž. A možná i díky tomu pak zvládli bitvy o všechno. „Musím poděkovat sportovnímu vedení a panu majiteli, že nepanikařili, že v nás věřili, i když jsme přišli o šanci projít do prostřední skupiny,“ vzkázal v rozhovoru na klubovém webu. „Uhráli jsme klíčové zápasy, byli jsme v nich psychicky odolní. I proto neustále děkuji našim fanouškům, kteří pokaždé byli naším dvanáctým hráčem. Určitě je to i jejich zásluha, že jsme nadstavbu zvládli výsledkově dobře.“
Nakonec Teplice porazily i Duklu, ač se šířil nepravdivý příběh, že nasadí dorostence a hráče z béčka. „Ta bublina nějak vznikla a já najednou slyšel tři hodiny před zápasem, že hrajeme s dorostem a sázkovky na to reagují. Sám jsem se tomu zasmál,“ nechápal Frťala. „My bychom ligu nechtěli nějak ovlivňovat. Zdůrazňuji, že je normální v posledních kolech sestavu obměnit, ale lidé v tom hledají senzaci. Nikdo mi v rámci klubu za dobu mého působení nesahal do sestavy ani jsem neměl nějaký náznak, že by to přišlo.“
Mezi faktory X na Stínadlech kromě fanoušků skloňují i partu. „V kabině je chemie. My jsme dbali, abychom byli připraveni na to, že můžeme hrát spodní skupinu. Naše liga je tak náročná, že kromě tří čtyř týmů, které mají nadstandardní hráče, může opravdu každý přehrát každého. Když Zlín porazí Plzeň, asi to veřejnost překvapí, ale je to další důkaz vyrovnanosti,“ nadnesl rodák z Nitry. „Proto rozhodují detaily, ať už jsou to chyby, zranění, karty. Pro lidi to je dramatické, ale pro nás trenéry jsou to prostě někdy nervydrásající situace. Samozřejmě je to součástí naší profese a musíme se naučit tomu nepodlehnout.“
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Pocuchané nervy si Frťala češe díky pohybu a akci. „Já slovo odpočinek vnímám spíš aktivně. Jedna věc je jít na procházku se psem nebo se věnovat vnoučatům, ale neumím si představit, že bych den dva nemyslel na fotbal,“ přiznává. „Rodina tě také potřebuje, bez ní by nešlo toto povolání vůbec dělat, ale já vnímám rodinu i tu fotbalovou. Jsem asi blázen, ale dělám pro ni všechno a chci, aby to naši hráči i zaměstnanci a všichni kolem klubu vnímali takovým rodinným způsobem.“