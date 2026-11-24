„Nikdo nás nekontaktoval, asi to pojede jiným směrem. A co mám zprávy, ani s trenérem osobně nikdo nemluvil,“ uvedl Rudolf Řepka, ředitel FK Teplice. „Stejné to bylo v případě Plzně.“
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Sparta shání trenéra od pondělí, kdy odvolala Dána Briana Priskeho. Nejpravděpodobnější je, že spustí akci Guľový blesk, tedy že získá slovenského kouče Adriána Guľu.
Spekulace okolo dalšího slovenského rodáka Frťaly ovšem můžou žlutomodrým lichotit, jejich hlavní trenér je v kurzu. Prvoligové áčko převzal v březnu 2023 po Jiřím Jarošíkovi. V letošní sezoně fotbaloví skláři rozkvetli a atakují nejvyšší příčky tabulky. Po polovině soutěže jsou na pátém místě, které zaručuje pro nadstavbu skupinu o titul. A stejně jako čtvrtá Sparta mají 24 bodů.
„My dlouhodobě víme, ze máme skvělého trenéra, který sází na charakter kabiny. A když se o něm takhle mluví, je to známka jeho kvalit. Oceňujeme je nejen my, ale celé fotbalové prostředí, to je fajn,“ těší Řepku, který už dříve avizoval, že z Frťaly chce udělat teplického sira Fergusona. Tedy obdobu legendy Manchesteru United, který anglickému velkoklubu šéfoval přes čtvrt století. „Rádi bychom, kdyby u nás zůstal dlouho. Dává nám to smysl, hrál tady, trénoval už v minulosti, má zde zázemí. Mohlo by to fungovat déle.“
Teplice v posledních letech figurovaly převážně ve spodní části tabulky, s příchodem nového majitele klubu Milana Kratiny však zesílily. A šestapadesátiletý Frťala proměnil herní obraz sklářů, jejich fotbal baví.
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„Jsme rádi, že máme nejen výsledky, ale že hrajeme i atraktivní fotbal pro diváky. Ofenzivně, dáváme góly. Což je základ, aby začali chodit na Stínadla,“ prohlásil Řepka. „Bohužel se to ještě plně neprojevilo na návštěvnosti, kterou jsme očekávali trošku vyšší.“
Průměr však zvednou dva šlágry, které se ještě do konce podzimu na Stínadlech odehrají. Sobotní s druhým Libercem a v pondělí 14. prosince s pražskou Spartou.