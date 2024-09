U Sparty je úplně jedno, kdo bude hrát, tuší budějovický kouč Straka

Letenští přijedou podpoření euforickou výhrou 3:0 nad rakouským Salcburkem, kterou se vrátili po 19 letech do Ligy mistrů. „Sparta hrála výborně. Je vidět, že je to velice silný mančaft, který už má něco za sebou. Kvalita byla vidět v dominanci na balonu, v rychlosti,“ pochválil František Straka.

Forma a úroveň hry nejbližšího soupeře však budějovického kouče neděsí. „Myslím, že kdybychom měli strach, tak jsme tu špatně. Máme obrovský respekt, to je pravda, ale zase od nás nikdo moc nebude očekávat a to by mohla být naše zbraň. Kluci jsou natěšení, moc se chtějí zvednout. Uděláme maximum pro to, abychom bodovali,“ zdůraznil.

České Budějovice – Sparta Praha Neděle 15.30 online

Dynamo se nemůže spoléhat ani na to, že soupeř protočí sestavu a dá prostor náhradníkům. „Jsem poslední trenér, který se Spartou před 19 lety hrál Ligu mistrů. Vím, jaké to je, přepínat mezi dvěma soutěžemi. Ale teď mají opravdu skvělé mužstvo. Když se podíváte na lavičku náhradníků, tak si říkáte, že je úplně jedno, kdo bude hrát. Kvalita se nesníží,“ uvědomil si.

Straka se těší na duel proti klubu, kterému přeje jen to nejlepší. V neděli odpoledne však udělá výjimku. „S asistentem Jirkou Novotným jdeme proti svým, bude to specifické. Když někam přijede Sparta, tak je to výjimečné. Ale teď jsem se vrátil domů a bojuji za Dynamo,“ uvedl.

Kvůli reprezentační přestávce a následnému odkladu utkání v Jablonci vinou povodní čeká Dynamo soutěžní duel po třech týdnech. „Dobře jsme potrénovali. Soustředění na Lipně bylo výborné. Poznali jsme se navzájem. Cítím úplně jinou kamarádskou atmosféru, na to budeme sázet. Musíme táhnout za jeden provaz,“ měl jasno.

Cizinci tvořili nezdravé klima

Jihočechy nedávno opustila čtveřice zahraničních hráčů Nicolas Keckeisen, Marcel Köstenbauer, Thomas Jungbauer a Michael Martin. „Cizinci by měli být lepší než místní hráči, což se nestalo. Nelíbila se mi jejich mentální stránka, nastavení, někdy až arogance. Dlouhá léta jsem žil v Německu, takže německy umím, jako kdyby to byl můj mateřský jazyk, takže jsem jim i lépe rozuměl. Vytvářeli nezdravé klima. Po jejich odchodu šli nahoru německy mluvící Trummer a Tranziska,“ objasnil kouč.

Kádr se černobílí snažili doplnit. Někteří hráči na zkoušce neuspěli, a tak jsou posledními posilami stoper Václav Míka nebo navrátilec na křídlo Ubong Ekpai.

„Už podepsal smlouvu, může v neděli hrát. Je to hráč, který už má něco za sebou. Je to vidět i v tréninku, jak přebírá balon, jak řeší situace. Jsem rád, že je tady,“ přidal.

Straka po svém nástupu opakoval, že by posil chtěl víc. Nyní už se ale musí spokojit s tím, co má. Přestupní termín vypršel. „Beru to tak, jak to je. Nechci na vedení vytvářet další nároky. Jsem rád za kluky, kteří dorazili. Někteří hráči u nás byli na zkoušku, ale sportovně neuspěli. Tak jsme se rozhodli. Máme celkem dobrý a široký kádr. Naši situaci známe, budeme makat a zvedneme se,“ burcoval.

Novinkou pro fanoušky při nedělním šlágru bude zrušení oplocení sektoru A na jižní tribuně, kde sídlil kotel domácích fanoušků. Celá tribuna jih tak bude sloučená a kotelníci budou mít na fandění vyhrazený prostor uprostřed tribuny.

„Věříme, že další z plánovaných změn na stadionu vylepší komfort pro naše českobudějovické fanoušky,“ okomentoval změnu tiskový mluvčí klubu Adam Černý. Na nedělní duel se Spartou už je dlouhodobě vyprodáno. Sparta je aktuálně v lize druhá, Dynamo poslední.