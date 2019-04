Za urážky Straky musí Slavia před disciplinárku. Hrozí zavření tribun

Fotbal

Zvětšit fotografii Choreografie slávistických fanoušků před začátkem odvety osmifinále Evropské ligy proti Seville. | foto: Michal Sváček, MAFRA

dnes 17:10

Fotbalová Slavia podle očekávání čelí disciplinárnímu řízení za chování fanoušků vůči karvinskému trenérovi Františku Strakovi. "Bylo to rozhodně za hranicí toho, co je akceptovatelné, a to zejména pokřiky o smrti a zabíjení," poznamenal předseda disciplinárky Richard Baček.

Slavia za chování diváků na domácích zápasech platí pokuty často. Tentokrát ji však už vážně hrozí uzavření části hlediště, případně všech tribun a odehrání utkání bez diváků. Hanlivé pokřiky spadají do paragrafu 65, který popisuje porušení povinností pořádajícího klubu.

„Bohužel musíme konstatovat, že v případě Tribuny Sever se nejedná o první prohřešek, koneckonců už na podzim byla tato tribuna podmíněně uzavřena,“ poznamenal Baček po čtvrtečním jednání komise. Recidiva, čili opakované páchání přestupků proti disciplinárnímu řádu klubu přitíží. Mimochodem, trpělivost se slávisty došla disciplinární komisi Evropské fotbalové unie (UEFA), která za výtržnosti v únorovém duelu proti Genku zavřela Slavii tři sektory na severní tribuně pro čtvrtfinálový zápas s Chelsea. Jedná se přibližně o 2000 míst, na které už klub prodal vstupenky. Návštěvníci úterního pohárového utkání Slavia - Karviná (5:0) uráželi hostujícího trenéra neustále. Kvůli tomu, že na podzim 2011 přijal ve Slavii angažmá, ač měl za sebou výraznou sparťanskou minulost. Trest za simulování Disciplinárka trestá Miločeviče z Dukly Z tribun mockrát sršely nadávky a urážky. Hrubé a osobní drsné útoky. Mířily jak ke Strakovi, tak k jeho manželce a potomkům. „Jeho děti stejně zabijem,“ ozývalo se mimo jiné z hloučku chuligánů. „Skandování zasáhlo do osobní integrity trenéra Straky a bylo jednoznačně za hranou. To nemůžeme tolerovat,“ podotkl Baček. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) zároveň zahájila předběžné šetření ve věci nevhodných pokřiků slávistického diváka na libereckého brankáře Filipa Nguyena během sobotního ligového utkání (1:1). „Požádali jsme SK Slavia Praha o informaci, zda dotyčného diváka identifikovala a jaká učinila opatření, aby se situace neopakovala. Současně jsme požádali o vyjádření k situaci hráče Nguyena,“ oznámil Baček. Jeden z křiklounů si neodpustil rádoby vtipnou poznámku na adresu Filipa Nguyena, brankáře s vietnamskými kořeny. Přes megafon mu v narážce na menu v asijských restauracích vzkázal, že by rád „M45 bez koriandru.“ „Stydím se. Sprosté urážky na adresu manželky a dětí nepatří do sportu ani do jakékoliv společnosti,“ napsal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík na svůj twitterový účet. „Tribunu Sever obdivuji za neuvěřitelnou podporu, ale urážení libereckého brankáře a rodiny trenéra Straky, to pro mne není historický ideál Slavie.“

