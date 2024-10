Co jsme předváděli, to mi hlava nebrala, zlobil se kouč Straka

„Domácí byli lepší, dynamičtější, rychlejší, my jsme se na to utkání čtrnáct dnů svědomitě připravovali, ale co jsme dnes předváděli, to mi hlava nebrala,“ prohlásil František Straka. „Znovu si to musíme nějakým způsobem vyhodnotit, protože chyby, které jsme dělali, i ten přístup... V osobních soubojích byla dominance Karviné.“

Už před prvním gólem Karviné na vaši branku po vašem rohu běželi sami dva domácí hráči, ale Ražnatović situaci špatně vyřešil. Vázne vám na hřišti komunikace, nebo čím to je?

To je neskutečné. My to všechno nacvičujeme, my se na to připravujeme a pak přijde tato fatální věc. To nechápu. A jsou u toho hráči, kteří už mají několik odehraných zápasů v lize. Jakákoliv standardní situace pro nás víceméně smrděla tím, že dostaneme gól. Když trénujeme, je všechno v pořádku, ale v zápase přijdou takové situace. Ale i to se ve fotbale stává, když nejste mentálně dobře nastavený, když začnete pochybovat, a ta pochybovačnost tam byla. Všude jsme byli pozdě v osobních soubojích.

Ke všemu jste ve druhém poločase už v 17. vteřině dostali gól na 3:0...

To je k zasmání. Když to vidím jako obránce, tak mi to hlava nebere. A i ty další situace. My jsme dostali góly po hrubých chybách našich hráčů, hráčů, kteří jsou těmi lídry, táhli ten tým v minulých zápasech. Po neskutečných chybách dostáváme góly. Sám si to neumím vysvětlit, jestli to je mentálním nastavením, nebo otázka strachu z toho neudělat chybu. Abyste dostali hned z rozehrávky gól... To vás srazí na kolena ještě víc.

V minulých utkáních jste říkal, že vám chybělo i trochu štěstí. Proti Karviné jste trefili dvě tyče, jednu za stavu 1:0. Je i to velká rána pro psychiku?

Asi by to vypadalo jinak, kdybychom z té brejkové situace dali na 1:1, ale nic se nemění na tom, že jsem nebyl s tím zápasem spokojený. Je pravda, že jsme nastřelili dvě tyče, byly tam i nějaké šance, pološance. Potřebujeme daleko větší důraz. To nás kosí neuvěřitelným způsobem. Musíme dál pracovat a věřit, že se to změní.

Opět nehrál zraněný útočník Zdeněk Ondrášek. Jak dlouho bude chybět?

Má individuální trénink. Co vím, má neustále problémy s operovaným kolenem, takže uvidíme, jak to bude pokračovat v dalších týdnech, jestli bude k dispozici nebo ne. Pokud to bude možné, rád bych ho nasadil třeba do poháru, protože se bude potřebovat rozehrát.

Když jste na hřiště posílal Davida Krcha, musel si jít do šatny vyměnit dres, protože v zápise měl číslo 2 místo své 27. Co se stalo, že hrál se jmenovkou spoluhráče Brabce?

Bylo to nedopatření, to se stane.

Ani dvanáctý zápas v lize jste nevyhráli. Pořád věříte v záchranu?

Vím, co dělám, věřím, že impulz přijde, že další zápas zmákneme, poněvadž jsme měli velice dobré zápasy, ale jen kvůli tomu, že jsme nebyli pohotoví, nebo jsme zahazovali šance, jsme góly nedávali. Samozřejmě to je velice nepříjemná situace. Vím, jaký tlak na mě je, ale dokud tady budu, budu bojovat.

Potěšili vás aspoň karvinští fandové, když před utkáním skandovali vaše jméno, že si vzpomněli, jak jste mužstvo v minulosti dovedl k záchraně?

Za to jim moc děkuji. Pracoval jsem tady rád, fandové byli v Karviné vždycky skvělí. Moc si přeji, abych to, co tehdy s Karvinou, dokázal nyní i s Českými Buděovicemi.