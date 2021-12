O ruském manželství i sympatiích k Peltovi. Komňacký sleduje fotbal z Drnovic

Když Komňacký zaníceně spustí o fotbalu a jeho prožívání, máte chuť popadnout míč a vletět na hřiště. Tak přesvědčivý tenhle elegantní sedmdesátník umí stále být. „Nejvíc uděláte v přípravě na zápas. Tam musí být vidět, že vám hráči visí na rtech, že vědí, co chcete, že do nich nahustíte, co se bude hrát. Každý musí cítit, že to, co říkáte, vám zápas vyhraje!“ káže úspěšný trenér a vystudovaný pedagog svoji fotbalovou pravdu.

Už čtvrtým rokem je fotbal pro Komňackého minulostí. Nedávné kulatiny slavil v Dubaji, coby penzista žije v poklidu. Stará se o dům a zahradu v Drnovicích a hlavně se vrhl na tenis. Více než čtyřicet let trenérské kariéry, z toho polovinu na nejvyšší úrovni, na něm skoro nepoznáte.