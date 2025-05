Čupr o sezoně Sparty: Finále poháru jsem se obával, z hráčů teď necítím touhu vítězit

Fotbalová Sparta dopadla na dno. „Jedním slovem zmar,“ vydechl Čupr.

Rok po zisku double a devět měsíců po vytouženém postupu do Ligy mistrů je v domácí soutěži kolo před koncem až pátá a hrozí jí po více než čtyřiceti letech sezona bez pohárů.

„Podle toho, co jsem sledoval u našich hráčů i části realizačního týmu, přišlo velice rychlé uspokojení nad tím, co jsme zvládli a dokázali,“ prohlásil Čupr na úvod půlhodinového rozhovoru pro klubovou televizi.

„Nechci ovšem házet vinu jen na ně. Také já nesu odpovědnost, protože jsem k hráčům přistoupil bohorovně a bez tlaku, který tady byl v minulých sezonách. Tým dostal zajímavé odměny i dary za to, co dokázal. Za postup do Ligy mistrů. I proto přišlo velké uspokojení.“

Čupr oznámil, že klub bude pokračovat se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým a chystá výrazné změny v kádru. Přijde nový trenér a s ním i realizační tým.

O čem ještě před kamerami mluvil?

O nejdůležitějších krocích, které by měly následovat: „Musíme završit proces podpisu nového trenéra a složit nový realizační tým. Značná a výrazná musí být i obměna kádru. Slýchám úvahy, jestli není špatně, že už se snažíme přivádět hráče, přestože ještě nemáme trenéra. Jde ale o kontinuální proces, případné posily i trenér musí zapadnout do konceptu. Hráče musíme mít nasledované, musíte se s nimi bavit a poznat jejich charakter, na kterou budu klást daleko větší důraz než dřív. Je to něco, co nás bohužel opustilo s odchodem Ládi Krejčího, kterého tímto pozdravuju. Moc nám chybí.“

O variantě, že Sparta příští sezonu nebude v evropských pohárech: „Bylo by to obrovské zklamání, po více než čtyřiceti letech. Z praktického hlediska by to byla komplikace kvůli přivedení atraktivních posil i trenéra. Mělo by to i negativní finanční dopad na klub. Na druhou stranu je pravda, že za sebou máme spoustu sezon, kdy jsme hráli pouze předkola, vypadli jsme a pomohlo nám to se nastartovat. Pokud v pohárech příští sezonu nebudeme, musíme pracovat na tom, abychom se vrátili rovnou do ligové fáze Ligy mistrů.“

Nešťastný Martin Vitík po prohraném pohárovém finále.

O hráčích, kteří by měli do Sparty přijít: „Chtěl bych vidět na hřišti fotbalisty, kteří skutečně bojují za Spartu, aby Sparta byla jejich klub a oni byli ochotní se rvát a jít do toho celým svým srdcem a čistou myslí. V posledních dvou sezonách jsem viděl, že jsme silný tým a máme zdravou kabinu, teď v některých zápasech cítím, že jsme jen soubor fotbalistů. Musíme v hráčích zažehnout plamen a touhu po vítězství, protože to právě teď z týmu upřímně necítím.“

O vysokých nárocích: „Podívejte se na to, jaké zázemí jsme za poslední roky vytvořili pro náš A-tým. Máme nejlepší tréninkové prostředí ze všech týmů v Česku, je tady unikátní prostředí pro přípravu, regeneraci, péči o hráče. Pracujeme s datovou analytikou a celkově jsme o míle dál než před pár lety. O to víc mě mrzí výsledek této sezony. Hráči musí ukázat, že jsou ve špičkovém klubu.“

O momentu, kdy mu bylo jasné, že sezona nemůže být úspěšná: „Po podzimu jsem i přes výpadek v lize pořád věřil. Taky za Briana Priskeho jsme měli sérii asi pěti remíz v řadě, ale dokázali jsme se z toho probrat. Věřil jsem, že něco podobného zvládneme i tentokrát, měli jsme důvěru v Larse Friise, upravili realizační tým a jaro jsme odstartovali výborně. Věřit jsem přestával po porážce v Plzni v nadstavbě. Věděl jsem, že je zle a hrozně jsem se bál finále poháru v Olomouci. Bohužel jsme ho nezvládli.“

O tom, proč Lars Friis neskončil dřív: „Že Lars odejde po sezoně, jsme měli v hlavách během posledních týdnů, kdy na nás dolehla hluboká krize. Ale pořád jsme věřili, že finále poháru zvládneme, což pro nás bylo důležité i s ohledem na Evropu. Vzpomněli jsme si i na to, jak jsme před finále poháru před třemi lety odvolali Pavla Vrbu a pak jsme stejně prohráli na Slovácku. I proto jsme se tentokrát rozhodli jinak.“

O tom, co Friis ve Spartě zanechal: „Jeho sparťanství není hrané. Opravdu klub upřímně miluje a záleží mu na něm, což jsem u žádného jiného trenéra nezažil. Věřím, že i když už není součástí klubu, navždy mu bude fandit. Sám se nabídl, že kdybychom v budoucnu cokoli potřebovali, pomůže nám. I z toho důvodu bylo odvolání Larse asi nejtěžší ze všech.“

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

O tom, že Letná v posledních zápasech nebyla vyprodaná: „Je to jen o nás. Musíme fanouškům nabídnout atraktivní fotbal a důvod, aby za námi na stadion přišli. Chci je poprosit o trpělivost, abychom společně dokázali na tuto sezonu zapomenout. Věřím, že příští ročník nastartujeme daleko lépe, že budeme hrát kvalitní fotbal po celou sezonu a že opět budeme mít vyprodáno. Atmosféra na Letné, kterou jsem si během posledních dvou let na Letné užíval, pro mě byla nezapomenutelná. Věřím, že se vrátí.“

O kandidatuře do výkonného výboru FAČR: „Vnímám potřeby nejen v profesionálním, ale i ve výkonnostním fotbale. Nemám ambici být národní fotbalový bafuňář, ale je pro mě důležité, aby Sparta měla ve výkonném výboru své zastoupení. Budu na valné hromadě pozorně sledovat, jak se volby na jednotlivé pozice vyvíjí a pokud uvidím, že Sparta bude mít ve výkonném výboru zastoupení, jsem připraven se kandidatury ještě v průběhu valné hromady vzdát.“