Děkujeme Newcastlu. Čupr o příchodu nových asistentů i změnách ve Spartě

Když už měli na Spartě podepsaného trenéra Briana Priskeho, vedení se na jeho přání snažilo přivést další schopné muže na klíčové pozice realizačního týmu.

„Nebylo to příliš složité,“ usmívá se výkonný místopředseda představenstva František Čupr.

„Brian přišel s jasnou vizí a předložil seznam. Naší prací bylo ty lidi oslovit a dohodnout se s nimi. A samozřejmě s Newcastlem jsme se museli domluvit na kompenzaci,“ podotkl Čupr. „Zvládli jsme to velmi rychle, nenastal žádný zádrhel.“

Realizační tým Sparty má oficiálně osmadvacet členů včetně Priskeho. Jeho asistenti jsou Ir (O’Carroll), dva Skotové (Wilson a Coll) a Dán (Babalola). Jen trenéři brankářů jsou Češi (Ticháček a Zítka).

Zásadní postavou je však Priske. „Já mám zodpovědnost za všechno,“ zdůraznil.

„Jsem rád, že tady vedle mě sedí právě Brian. On je ten správný člověk k tomu, abychom se vrátili zpátky na cestu k titulu. Jsem rád, že sezonu máme za sebou a že se blíží start té nové,“ prohlásil Čupr.

Sparta byla bez trenéra od 15. května, kdy po finále poháru odvolala Larse Friise. Priskeho oficiálně představila předminulou neděli 8. června.

Vybrala si ho ze čtyř kandidátů, jedním z nich byl i Bo Svensson, jak zmínil sportovní ředitel Tomáš Rosický pro server iSport.cz.

Proč Priske? Není to risk?

Výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr na tiskové konferenci s Brianem Priskem.

„Samozřejmě, že je to risk je. Pro obě strany,“ podotkl Čupr. „Brian vstupuje podruhé do stejné řeky. A musí dokázat, že je úspěšný.“

„My se zase snažíme navázat na to, co tady bylo. Pro nás to rozhodnutí bylo jednodušší. Věděli jsme, že bereme kvalitního kouče, který umí získat titul i double. Že má vítěznou mentalitu, že umí dotáhnout věci do konce. Že zná klub i realizační tým. Že nepotřebuje čas na seznámení. A už vůbec bych nepodceňovat fakt, že Brian ví, jak vypadají některá hřiště v listopadu, v prosinci. To mu před ostatními trenéry dává náskok,“ vypočítával Čupr.

Po loňském nepovedeném podzimu právě Čupr říkal, že byla chyba tým v létě 2024 víc neposílit, neudělat víc změn. Že měl víc tlačit na sportovního ředitele Tomáše Rosického. V současném přestupním termínu zatím přišli střední záložník Eneme z Liberce a podhrotový hráč Hollý z Jablonce.

„Ke změnám v kádru dojde. Ale jak intenzivní ty změny budou...,“ přemítal Čupr.

„Rozhodnutí je na Brianovi a Tomášovi Rosickém, který je ve stavu, kdy je schopen na tom spolupracovat. Zasahovat do sportovních změn mojí prací není. S Tomášem jsem vedl spoustu diskuzí, ale zodpovědnost je na něm. Já jsem hráče neřešil, spíš jsem vyvíjel tlak na ty změny.“