Brno vzpomíná na trenéra Cipra. Ve Zbrojovce zažil postup i první ligovou štaci

„Franta to s klukama uměl. Když mluvil, bylo ticho, to jsem nikde jinde nezažil. Někoho slyšíte plácat a ani pořádně nevíte, co má na srdci. Franta ne. Ten když něco říkal, tak to bylo vždycky k zamyšlení. Mluvil vážně, uměl si udělat i legraci, všechno mělo svoje mantinely. V tom bych ho srovnal s Karlem Brücknerem,“ pokračuje Suchánek.

V Brně si Cipro, který v úterý po dlouhé těžké nemoci zemřel, začal budovat svoji velkou trenérskou kariéru. Do Zbrojovky, která se chtěla po šesti letech vrátit do první ligy, dorazil se zkušenostmi z rakouského Gmündu, kde se poznal s brněnským patriotem Karlem Kroupou. Zakrátko už Kroupa nastupoval v Brně jako manažer a Cipro jako trenér.

49 zápasů v ligových soutěžích a v poháru vedl Cipro Zbrojovku

Zbrojovku do ligy dovedli, ačkoliv měla na jaře už sedmibodové manko. V sezoně 1989/90 se Cipro díky tomu stal prvoligovým koučem. Pak zamířil na Kypr.

„Na Brno pořád vzpomínám. Zažil jsem tam i sametovou revoluci, udrželi jsme ligu. Měli jsme super kabinu, dokázali jsme mobilizovat diváky,“ vyprávěl legendární trenér před lety.

A jak na něho vzpomínali v Brně? „Výborný trenér, úžasný psycholog,“ neváhá chválit Suchánek. „Říkal mi: Tondo, mě nebaví trénování, mě baví ten koučink! Měl asistenta Zdeňka Fajfra, ten mu pomáhal s přípravou. Franta se na to díval. Měl úžasný odhad na hráče, viděl hned, co kdo umí a neumí,“ přidává Suchánek.

Sám byl Cipro jako fotbalista brusič, hráče uznával technické, útočné. „Neměl rád nakopávání. Kombinační hra, jakou jsem se prezentoval já, mu vyhovovala. O Ciprovi budu mluvit jen v dobrém,“ hlásí bývalý záložník Ludevít Grmela.

Toho si zesnulý kouč oblíbil natolik, že si ho s sebou z Brna vytáhl na Kypr. V Limassolu spolu strávili dva roky. „Uměl být přísný, když potřeboval, a byl hodně demokratický. Chtěl slyšet názor, chtěl s námi mluvit, a pak rozhodl. Z fotbalu nedělal vědu. Nepamatuji si dlouhé porady. Chtěl ho mít propracovaný, ale vždy říkal: Je to jenom fotbal,“ vybavuje si Grmela.

Autoritu měl Cipro podle něho z velké části díky tomu, že krátce před svým příchodem do Zbrojovky ještě hrál za Gmünd. Nedělalo mu potíže zpracovat balon, přihrát, opravit cvičení. Bylo mu dvaačtyřicet, když v Brně slavil postup do nejvyšší soutěže, svůj první velký trenérský úspěch.

Českobudějovický trenér František Cipro

„Franta byl Jihočech. Tehdy nám z domova přivezl noviny, kde se psalo o Českých Budějovicích, že až postoupí, budou se koupat v kašně na náměstí. Tak jsme postoupili my,“ usmívá se Suchánek.

Vzpomíná na to, jak Cipro odbíhal na cigaretu a bývala na něm vidět nervozita. „Když byl nervózní, míval ten svůj tik, cukal koutkem. Ptal jsem se ho na to. Jednou prý dostal kopačkou na nerv nad rtem, proto to prý dělal,“ říká o trenérském bardovi brněnský sekretář.

Bezděčný pohyb rty i cigareta k Ciprovi patřily, stejně jako trefné vyhodnocení situací. „V obraně za nás hrál Tomáš Hamřík. Ten jednou začal bouřit, že budeme jezdit po zadku. Cipro mu říká: Hele, myslíš to dobře, ale když jsi na zadku, tak nehraješ! Hraj raději ve stoje,“ dává další příklad Suchánek.

K hráčům měl kouč blízko, ale netykal si s nimi. Výjimky udělal jen u těch, s nimiž dřív hrával, třeba s Jiřím Zamazalem ve Slavii. „Přišel a řekl: Jirka mi bude tykat, tak abyste to věděli,“ pamatuje si Grmela.

S ním si Cipro potykal až na Kypru, kde spolu trávili plno času. Manželky s dětmi vyrazily k moři, chlapi šli na trénink a po něm probrat fotbal. „Dostával se do trénování čím dál víc, zajímalo ho, jak to vidím jako hráč, rozebíral drobnosti. Takové ty herní věci, co hráče baví, ne co je svazuje. Jednoho dne se mě zeptal: Máš cigarety? Ty jsem měl. Tak si dáme tvoji, řekl, a tykej mi,“ vypráví bývalý svěřenec.

Jako trenér Slavie zažil Cipro za Lužánkami slavný zápas v roce 1996, na který přišlo rekordních 44 120 diváků. Vzpomínat se na něho bude zcela jistě i tuto sobotu, kdy shodou okolností Zbrojovka hraje právě na Slavii. Ačkoliv byl Cipro spjatý především s ní, o jeho vztahu k Brnu se vědělo.

„Postup měl v srdíčku, měl Brno rád. Někde jsme seděli a on si vedl to svoje: Vy Brňáci, vy si dáte dvojku vína a máte všechno vyřešené,“ líčí Suchánek. Kolikrát prý Cipro svoje kolegy z vedení klubu vyzval, ať mu napíší sestavu, jak by ji poslali na hřiště, a jejich pohled bral v potaz. „Názor chtěl slyšet, byl hloubavý a zodpovědný,“ nastiňuje Suchánek, jak bude mít slovutného kouče před očima.