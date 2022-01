Cesta hradeckého obránce Čecha: Z rezervy na ligové výsluní. A do Turecka

Nabízí se však i toto: protože se z hráče, jenž letošní sezonu zahájil na rozhraní mezi hradeckým prvním týmem a třetiligovou rezervou, stal pravidelný člen základní prvoligové jedenáctky, poprvé v kariéře se s ní mohl k zimní přípravě vydat na soustředění do tepla, konkrétně do Turecka.

„Zatím poslední zimní soustředění Hradce v zahraničí před pěti lety v Chorvatsku jsem nezažil, byl jsem ještě mladý,“ zavzpomínal čtyřiadvacetiletý fotbalista, který se při podzimním návratu hradeckého týmu mezi domácí elitu stal patrně jedním z nejpřekvapivějších hráčů, kteří se dostávali na hřiště pravidelně a často v základní sestavě. Hlavně díky své spolehlivosti, která Hradci pomáhala v podzimním úspěšném tažení.

Vy jste však do první ligy zasáhl už dříve. Před čtyřmi lety jste dokonce v tehdy posledním prvoligovém zápase Hradce vstřelil svůj první ligový gól.

Je to tak, tehdy jsme jím porazili pražské Bohemians, ale to už je hodně dávno, pět let.

Tehdy jste si v poslední prvoligové sezoně Hradce před loňským návratem připsal do statistiky tři starty. Avšak na začátku této sezony to příliš nevypadalo, že přidáte další.

Bylo to tak, na začátku sezony jsem se často nedostal ani do nominace na zápas a většinou jsem hrál jen za béčko v ČFL. Moc příjemné to nebylo, hrát chce každý.

Hradec v Turecku ● Fotbalisté prvoligového mužstva odcestovali ve středu a budou tam pobývat deset dnů.

● Během této doby sehrají tři přípravná utkání, všechna v Beleku.

● První už dnes s polským mužstvem Radomiak Radom začne v Beleku v 15 hodin středoevropského času.

● Další utkání má Hradec naplánováno na pondělí, jeho soupeřem bude ukrajinský Veres Rivne.

● Třetí, poslední zápas v Turecku Hradec sehraje za týden v pátek, v generálce na jarní ligu vyzve slavnou Austrii Vídeň.

Do prvoligového zápasu jste poprvé nastoupil v Českých Budějovicích, kde jste na začátku září v sedmém kole vystřídal zraněného Michala Leibla. Jaký byl návrat do nejvyšší soutěže?

Těžký v tom, že jsem si musel zvykat na jiné tempo, mnohem vyšší než v ČFL i ve druhé lize. Naštěstí mi to ale netrvalo moc dlouho.

Pak už jste se do konce podzimu neobjevil jen ve dvou prvoligových utkáních. Možná až trochu nečekané, co říkáte?

Vzhledem k úvodu sezony asi ano a pro mě to bylo velmi příjemné období. Myslím si, že mi pomohlo i to, že se mužstvu začalo dařit, začali jsme vyhrávat. V zápase před tím v Českých Budějovicích jsme porazili Plzeň a to podle mě byl základ toho, že jsme teď tam, kde jsme. V Českých Budějovicích jsme také vyhráli, pak i derby s Pardubicemi, kde jsem byl poprvé v základní sestavě.

Z té jste vypadl už jen na zápasy na Spartě a s Jabloncem, takže jste do konce podzimu ke třem startům před pěti lety přidal hned jedenáct. Největší zážitek z podzimu?

Určitě to, jak se nám celý vydařil. Nechci říct, že jaro bude lehké, ale přece jen máme dost bodů na to, abychom mohli hrát v klidu a nemuseli se strachovat, že nám hrozí skupina o záchranu.

A váš osobní?

Pro mě to byla možnost zahrát si v posledním podzimním kole proti Spartě. Hodně mě mrzí, že jsme ten zápas prohráli, i když jsme nemuseli, ale pro mě to bylo první utkání proti některému ze špičkových českých mužstev. Před pěti lety jsem na Spartě sice už hrál, ale letos se mi Slavia a Plzeň vyhnuly a Sparta v prvním vzájemném zápase letošní sezony také. Až v prosinci to vyšlo. Příjemný je pocit hrát proti mužstvu a hráčům, které do té doby člověk sledoval jen v televizi.

K přínosům toho, že jste součástí prvoligového kádru, patří i zimní příprava, zejména kvůli možnosti trénovat a hrát v teple v Turecku. Avšak letošní příprava je mnohem kratší než ta druholigová. Jak vám to vyhovuje?

Nemám s tím problém. Zimní dovolená sice byla o něco kratší, ale mně to na odpočinek stačilo. A kratší příprava, navíc s možností hrát v teple na přírodní trávě, je pro mě plusem. I proto Turecko vítám a těším se, že nám to na jaře pomůže.

Co považujete za cíl hradeckého mužstva?

Zkusit napodobit podzim. Jeho začátek sice byl při čekání na první výhru trochu nepříjemný, ale pak se to v dobré obrátilo a teď jsme na to velmi slušně.

A váš osobně?

Zůstat zdravý a navázat na to, co se mi dařilo na podzim.