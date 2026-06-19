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Chance Liga 2025/2026

Tijani definitivně opouští Slavii. Vrací se do Maďarska, bude hrát za Újpest

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  15:45
Fotbalista Muhamed Tijani přestoupil z pražské Slavie do maďarského klubu Újpest. Pětadvacetiletý Nigerijec působil v tamní soutěži už na jaře, oblékal dres týmu Nyíregyháza Spartacus.
Muhamed Tijani se raduje po vstřeleném gólu proti Tiraspolu.

Muhamed Tijani se raduje po vstřeleném gólu proti Tiraspolu. | foto: AP

Muhamed Tijani z Plymouthu slaví výhru nad Liverpoolem.
Slávista Muhamed Tijani chce od míče odstrčit Michala Kadlece ze Slovácka.
Slávistický záložník Christos Zafeiris (vlevo) se raduje z gólu proti Liberci...
Slávistický útočník Muhamed Tijani se raduje ze svého gólu.
6 fotografií

Tijani přišel do Slavie v létě 2023 z Baníku Ostrava, v Edenu se ale příliš neprosadil. V sezoně 2023/24 si sice připsal 25 ligových startů, dal v nich ale jen dva góly.

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Předminulý ročník strávil na hostování v anglickém Plymouthu, podzimní část uplynulé sezony pak v Olomouci, kde se rovněž neprosadil. O poznání lépe se mu vedlo na jaře v Maďarsku, kde osmi góly pomohl Nyíregyháze k udržení. V české lize, v níž hrál i za Karvinou, má na kontě 86 zápasů a 15 gólů.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 5. kolo

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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