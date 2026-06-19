Tijani definitivně opouští Slavii. Vrací se do Maďarska, bude hrát za Újpest

Tijani přišel do Slavie v létě 2023 z Baníku Ostrava, v Edenu se ale příliš neprosadil. V sezoně 2023/24 si sice připsal 25 ligových startů, dal v nich ale jen dva góly.
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Předminulý ročník strávil na hostování v anglickém Plymouthu, podzimní část uplynulé sezony pak v Olomouci, kde se rovněž neprosadil. O poznání lépe se mu vedlo na jaře v Maďarsku, kde osmi góly pomohl Nyíregyháze k udržení. V české lize, v níž hrál i za Karvinou, má na kontě 86 zápasů a 15 gólů.