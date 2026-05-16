Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

„Poměry na Tribuně Sever se totiž zhoršily. Ultras tam mají mladé papoušky, kteří po sektoru lítají a sekýrují tě. Už to není jako dřív,“ nabízí skalní fanoušek Karel Král vhled do současných poměrů na vyhlášené tribuně, které vyústily v divoký závěr derby se Spartou, předčasně ukončeného kvůli vběhnutí diváků na hřiště, útoku slávistických rowdies světlicemi na sparťanský kotel a napadaní několika hostujících hráčů.
Slavia měla v ten den slavit titul, místo toho sčítala ztráty za skandál: pokuta 10 milionů korun, na čtyři zápasy uzavřené hřiště, kontumace ve prospěch Sparty. Zlato si pojistila až bez diváků na tichém Edenu ve středu proti Jablonci.
Jak teď funguje vyhlášená Tribuna Sever?
Už to není jako před deseti lety, kdy nás chodilo pět šest tisíc. Mladí floutkové jsou řízení ultras. Začali nadávat, že se tam fotí, že si chodíš pro buřty. Měli jsme i incident kvůli naší slávistické vlajce s nápisem Fanklub Chabařovice. Vyvěsili jsme si ji, jeden z ultras šel kolem nás, normálně nám ji strhnul a hodil na zem. S kamarádem Tondou Zelenkou jsme na něj řvali: Co si to dovoluješ, to jsi slávista, že hanobíš vlajku klubu? Tím to začalo. Podmínky na Tribuně Sever se prostě zhoršovaly.
Příběh s vlajkou skončil jak?
Vyběhli jsme na něj, ale jich je plno a skoro každý dělá kickbox. Na to nemáš. Za Strašáka, bývalého šéfa kotle, bylo všechno jiné. Zažil jsem starý Eden, zažil jsem Strahov, teď nový Eden. Permici mám 15 až 20 let a jezdil jsem na Slavii odmalička. Od patnácti let, to byl rok 1979.
