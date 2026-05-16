Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Fotogalerie 34

Fanoušek fotbalové Slavie Praha Karel Král. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  12:00
Má slávistické srdce, nespočet červeno-bílých dresů, dostal narozeninový dort s logem sešívaných, provozuje restauraci Slávie, za kamaráda má mistra z Edenu a už skoro půlstoletí jezdí do Prahy fandit svým oblíbencům. A přesto se on, slávista na život a na smrt, před letošní sezonou rozhodl k radikálnímu kroku: po téměř dvou dekádách zrušil permanentku. S ním dalších pět kamarádů z Chabařovic.

„Poměry na Tribuně Sever se totiž zhoršily. Ultras tam mají mladé papoušky, kteří po sektoru lítají a sekýrují tě. Už to není jako dřív,“ nabízí skalní fanoušek Karel Král vhled do současných poměrů na vyhlášené tribuně, které vyústily v divoký závěr derby se Spartou, předčasně ukončeného kvůli vběhnutí diváků na hřiště, útoku slávistických rowdies světlicemi na sparťanský kotel a napadaní několika hostujících hráčů.

Slavia měla v ten den slavit titul, místo toho sčítala ztráty za skandál: pokuta 10 milionů korun, na čtyři zápasy uzavřené hřiště, kontumace ve prospěch Sparty. Zlato si pojistila až bez diváků na tichém Edenu ve středu proti Jablonci.

Jak teď funguje vyhlášená Tribuna Sever?
Už to není jako před deseti lety, kdy nás chodilo pět šest tisíc. Mladí floutkové jsou řízení ultras. Začali nadávat, že se tam fotí, že si chodíš pro buřty. Měli jsme i incident kvůli naší slávistické vlajce s nápisem Fanklub Chabařovice. Vyvěsili jsme si ji, jeden z ultras šel kolem nás, normálně nám ji strhnul a hodil na zem. S kamarádem Tondou Zelenkou jsme na něj řvali: Co si to dovoluješ, to jsi slávista, že hanobíš vlajku klubu? Tím to začalo. Podmínky na Tribuně Sever se prostě zhoršovaly.

Příběh s vlajkou skončil jak?
Vyběhli jsme na něj, ale jich je plno a skoro každý dělá kickbox. Na to nemáš. Za Strašáka, bývalého šéfa kotle, bylo všechno jiné. Zažil jsem starý Eden, zažil jsem Strahov, teď nový Eden. Permici mám 15 až 20 let a jezdil jsem na Slavii odmalička. Od patnácti let, to byl rok 1979.

Co předvádějí asistenti trenéra Houštecký a Řehák... Tam by měl Tvrdík začít, je na vině on i trenér Trpišovský, který realizák vede.

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

