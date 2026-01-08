Ondřej Penxa (Sparta Praha)
Může v tom být i kus symboliky: téměř na den přesně po roce od vážného zranění kolene nadaný útočník Ondřej Penxa nastoupil v osmnácti letech ke svému prvnímu utkání za sparťanské áčko.
V ligovém duelu v Mladé Boleslavi v listopadu střídal australského štírka Kuola a trenér Brian Priske upřímně chválil: „Ondra má před sebou velkou budoucnost. Hraje ve velké intenzitě, má kvalitu a je správně mentálně nastavený. Vážně jsem s ním spokojený a brzy uvidíte, že na ostatní ofenzivní hráče začne tlačit.“
Nedivte se, že Penxa zůstal s týmem do konce podzimu, naskočil do pohárového utkání proti brněnskému Artisu a zažil atmosféru Konferenční ligy na Legii Varšava i v Craiově.
Ročník 2007.
Dlouhodobě platí za jednoho z největších talentů sparťanské akademie. Od mladšího dorostu nastupoval proti starším protihráčům. A v sedmnácti ho poprvé posunuli do druholigové rezervy. Na podzim 2024 nastoupil do pěti zápasů, při vítězství ve Vlašimi po rychlém brejku a tvrdé střele dokonce skóroval a poprvé se tehdy v jednom týmu sešel i se svým o tři roky starším bratrem Lukášem, který se aktuálně pere o místo na hostování v Jablonci.
A Ondřej?
Po posledním podzimním utkání v roce 2024 si na tréninku v běžném souboji vážně poranil koleno a musel na operaci.
Devět měsíců pauzoval.
„Bylo to dlouhé a musel jsem se s tím srovnat, šel jsem měsíc po měsíci a jsem strašně rád, že jsem zpátky,“ líčil.
Na podzim 2025 už stihl osm utkání za béčko, v závěru října při výhře 2:0 nad Viktorií Žižkov skóroval pro něj nezvykle hlavou.
„Jakmile na hřišti mohl něco udělat, byla z něj cítit obrovská chuť a radost. Návrat je postupný a jde podle plánu. Ondra má a bude mít minutáž omezenou. Nechceme udělat jakoukoliv chybu, neuspěcháme jediný den,“ ujistil kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka.
Přesto na začátku listopadu, ihned po konci podzimní části druhé ligy, Penxa nezahálel. Po návratu z úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy do 19 let ve Spartě povýšil k áčku.
„Bylo obdivuhodné, jak se z těžkého zranění dostal,“ tvrdí mládežnický reprezentační trenér Václav Jílek.
Penxa je ofenzivním hráčem, nastupuje na obou krajích hřiště, kde se vyznačuje dravým způsobem hry. Na svůj věk je fyzicky vyspělý. „Ještě bych připojil, že jde o týmového a ohromně pracovitého kluka. Co ho od ostatních odlišuje, je chladnokrevná a přesná finální fáze. Do budoucna velmi zajímavý hráč,“ předpovídá Jílek.
Ve Spartě je od osmi let, byl i v ČAFC Praha, což je jeden z nejstarších českých klubů. Prošel všemi mládežnickými reprezentacemi, na jaře 2024 dal na Euru do 17 let čtyři branky ve čtyřech zápasech. Češi tehdy vypadli ve čtvrtfinále s Dánskem až po penaltách.