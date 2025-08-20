Chance Liga 2025/2026

Tady je Teplický fotbalový kraj! Jak skláři (ne)vrátili šťouchanec Viagemu

Petr Bílek
  12:00
Překreslete mapu republiky! Tedy tu fotbalovou. Prvoligové Teplice vymyslely pro své fanoušky modré tričko, na kterém je vyobrazený Teplický fotbalový kraj. Rozpíná se až za hranice Ústeckého kraje. Vypadá to jako vtipná pointa slovně-marketingové přestřelky s ústeckým rivalem, ale v klubu se dušují, že šťouchanec nevracejí.
Triko fotbalových Teplic s hranicemi většími, než má Ústecký kraj.

Triko fotbalových Teplic s hranicemi většími, než má Ústecký kraj. | foto: FK Teplice

Teplice, 2. 8. 2025, fotbalová Chance liga FK Teplice - Bohemians 1905. Domácí...
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Daniel Trubač (uprostřed).
Teplický Matěj Radosta s míčem před Filipem Vaškem a brankářem Milanem Hečou ze...
Choreo teplických fanoušků v zápase s Bohemians.
19 fotografií

„Kdepak, není to reakce na Viagem,“ ubezpečil marketingový ředitel sklářů Martin Kovařík, i když koutky mu u toho lehce cukaly.

Po nedávném ústeckém postupu do druhé ligy popíchl teplického souseda Přemysl Kubáň, svérázný majitel Viagemu: „Je náš dlouhodobý cíl být v regionu sportovní klub číslo 1, protože se to tady jmenuje Ústecký kraj, ne Teplický kraj.“

A žluto-modří odpověděli po svém. Před pár týdny na Facebooku hecovali větou: Pročetli jste si články v nejdůležitějším periodiku Teplického kraje? Teď vymysleli tričko.

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

Kovařík vysvětlil: „Chtěli bychom být fotbalovými lídry nejen v Ústeckém kraji, ale v celém Podkrušnohoří, v Karlovarském kraji a klidně i v některých blízkých okresech středních Čech. Tím pádem pracujeme i s touto imaginární mapou Teplického fotbalového kraje, která je oproti Ústeckému kraji rozšířená.“

Její hranice podle Kovaříka kopíruje místa, kde teplický klub vylepuje plakáty na svá prvoligová střetnutí. „Už dva roky děláme kampaň na velké zápasy od Chebu až po Varnsdorf. Tudíž vážně nejde o reakci, ale o naši dlouhodobou cílovou oblast, u které jsme teď použili náš pracovní název i veřejně.“

Mapku Teplice ukázaly už v uvítacím videu posily Jakuba Jakubka. Slovenský reprezentant do 21 let se díky ní zorientoval a našel cestu na Stínadla. „Správnou mapu musíš zvolit, jen ta k cíli tvému tě dovede,“ zněl průvodní hlas v klipu.

Jeden z fanoušků hned se smajlíky naťukal: „To praskne Přibáňovi (myšleno Kubáňovi) hlava za ten Teplický fotbalový kraj.“

Na jiném místě přidal komentář příznivec Míra Zástěra. „Konečně pořádné triko k návštěvě bývalého krajského města Ústí nad Labem,“ virtuálně se rozesmál. „Už vím, co si vezmu na sebe, když budou hrát doma s Budějkama a já se pojedu podívat.“

Skláři se svým nápadem přišli zrovna v době, kdy kadaňský starosta Jan Losenický navrhl přejmenování Ústeckého kraje na Litoměřický kraj. Politické kolegy tím převážně pobavil. A teď pobavily i fotbalové Teplice svým (ne)popíchnutím sousedního klubu.

