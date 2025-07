Pulky, ty mi dáš gól všude! „Ale prohra to devalvuje“ Kdyby hrál jen proti Zlínu, možná by fotbalový útočník Matěj Pulkrab nečekal na ligový gól dlouhých devět měsíců. Za celou minulou sezonu v Mladé Boleslavi skóroval jen jednou, v sobotu se prosadil hned při premiéře za Teplice. Asi ne náhodou proti svému nejoblíbenějšímu soupeři, z jeho 44 zásahů v nejvyšší soutěži mířilo sedm do sítě Zlína. „I Standa Dostál (brankář Zlína) mi po zápase říkal: Pulky, ty mi dáš gól všude, kde jsi. Většinou to ale byly vítězné góly, ten výsledek to hodně devalvuje,“ zkazila Pulkrabovi radost z gólu porážka 1:3. Matěj Pulkrab a jeho gesto po gólu. Ač Dostála pravidelně překonává, jeho oblíbený gólman to není. „Je pravda, že snad všechny góly Zlínu byly proti němu, ale on je hodně dobrý brankář, mockrát mě vychytal,“ oplatil Pulkrab kompliment zlínskému odchovanci. Na nové spoluhráče si ještě trochu zvyká. „Jsem jiný typ útočníka, než tu byl, vazby s krajními hráči se teprve budují, ale náznaky spolupráce už tu jsou. Škoda porážky, je to kaňka. Pak to vypadá blbě, když to dopadlo takhle,“ mrzí osmadvacetiletého forvarda. Po obratu Zlína z 0:1 na 3:1 bylo v teplické kabině dusno. „Byl tam řev, zasloužený. Bát se hrát za stavu 1:0, pak se bát, když potřebujeme dát gól... I my si museli vyříkat, že tohle nejde.“ Jinak si Pulkrab nové angažmá užívá, v Teplicích oblékl dres s prestižní desítkou, jeho premiérovou trefu viděla i dcera Stella. Při oslavě gólu spojil prsty v písmeno S a poslal jí pozdrav do hlediště. „Cítím se tu skvěle, po všech stránkách.“ Chybějí tomu už jen výhry.