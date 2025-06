Čeští mladíci nezvládli ani druhé vystoupení na mistrovství Evropy do 21 let. Po Anglii podlehli fotbalisté i Německu a na turnaji s jistotou končí předtím, než odehrají poslední zápas ve skupině....

Od našeho zpravodaje na Slovensku Překvapilo, když na tiskovou konferenci přišel společně s kapitánem Sejkem. „Tak kde sedíte, trenére?“ prohodil útočník, než poprvé kouč Jan Suchopárek spustil. „Sice končím, ale tahle tiskovka by...

ME ve fotbale do 21 let na Slovensku: Program, výsledky, dvojice pro semifinále

Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let v roce 2025 zamířilo na Slovensko, kam se turnaj vrátil po čtvrt století. Hraje se od 11. do 28. června. Mladí čeští reprezentanti ve skupině B nestačili...