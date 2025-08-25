Chance Liga 2025/2026

Frťala o strádání teplických útočníků. Nemají servis, chybí odvaha i dravost

Ondřej Bičiště
  10:53
Bez gólů to nepůjde. I když fotbalové Teplice přes léto posilovaly hlavně ofenzivu, na výsledcích to zatím vidět není. Z útočníků od začátku sezony jednou skóroval pouze Matěj Pulkrab, ostatní forvardi jsou po pěti zápasech na nule.
Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala

Trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Choreo Teplic.
Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Matěj Pulkrab...
Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Matěj Pulkrab...
Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Matěj Pulkrab...


„Pulky (Pulkrab) nedostává servis od spoluhráčů. Druhá věc je, že nejsme schopní se ze střední vzdálenosti pokusit o střelu. A i centry, které tam létají, většinou trefí prvního protihráče,“ jmenoval důvody teplické neproduktivity kouč Zdenko Frťala po sobotní domácí ligové porážce 0:1 s Jabloncem. „Je to o kvalitě, kluci na tom každý trénink pracují, mají ochotu to vnímat. Snad to jednou zlomíme,“ věří trenér.

V létě skláře opustili střelci Jásir a Gning, zůstal Pavel Svatek a kádr posílili útočníci Matěj Pulkrab, Matěj Náprstek, Matyáš Kozák i Hamza Ljukovac. Před duelem s Jabloncem dorazil na hostování z Liberce ještě Ghaňan Nyarko. Přesto Teplice z pěti ligových zápasů třikrát neskórovaly vůbec, utrhly se jen v duelu s Bohemians (3:0), ale nejvyšší výhru sezony zařídili záložníci Bílek (2 góly) a Auta. „Chybí odvaha, správné rozhodnutí, abychom nedohrávali situace až do brány. A byli agresivnější v tom chtíči dát gól,“ nabádá Frťala.

Čerstvý rekrut Nyarko měl během své zhruba půlhodinové teplické premiéry k zásahu blízko. „I za tu krátkou dobu se dostal do dvou šancí, na rozdíl od ostatních. Snad brzy začne ty příležitosti proměnovat.“

Teplický útočník Benjamin Nyarko padá v souboji s Jakubem Martincem z Jablonce, ale ještě stihnul vystřelit na brankáře Jana Hanuše.

Teplice by to nutně potřebovaly, po třech porážkách v řadě jsou v lize čtvrté od konce, k dobru mají nedohraný zápas v Ostravě. „Na analýzu je ještě dostatek času, ale mrzí nás to. Ať už z utkání na Slovácku nebo teď doma s Jabloncem jsme body měli mít,“ tvrdí kouč.

Zatím se však nemá moc o co opřít. O útočnících už byla řeč, obrana Danihel (20 let), Halinský (22), Audinis (19), Riznič (21) teprve sbírá zkušenosti. „Někde je nabrat musí. Je smutné, že jsme znovu neudrželi nulu, ale nebudeme brečet. Kluci ukázali nějakou kvalitu a jejich schopnosti musíme dál rozvíjet.“

Velkou jistotou Teplic měl být brankář Matouš Trmal, jehož hostování se v létě změnilo v přestup, ale v posledních dvou zápasech si i on vybral slabší chvilky. Po jeho nevídaném kiksu na Slovácku se čekalo, jestli Frťala nesáhne ke změně.

Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Duha nad Stínadly.

„Kdyby nebylo Matouše, možná teď ligu ani nehrajeme. Všichni dělají chyby, které stojí body. Trmy si prošel dvěma třemi dny, kdy to v sobě měl, ale kluci ho podpořili a po našem interním osobním pohovoru řekl, že do branky chce jít znovu. Čas nevrátíte, už vůbec nechci, abychom o té chybě mluvili. Musíme se dívat dopředu,“ velí kouč.

Nepočítá s tím, že by Teplice přišla spasit nějaká velká posila, hotový hráč. „Každý ligový hráč by měl být hotový. Za jeden týden jsme přivedli Nyarka a Jakubka, který má vše před sebou. Vím, že lidé chtějí velká jména, ale není jednouché je dostat do našeho klubu. O nějaké hráče jsme měli zájem, dali přednost týmům v evropských pohárech.“ A ke všemu by skláři ještě mohli ztratit vůdce, o záložníka Daniela Trubače se zajímá Ostrava. „Teď nedokážu říct, jestli u nás zůstane,“ přiznal Frťala.

Pulkrab: Musíme počítat s výkyvy

Stínadla obklopila duha, ale fotbalové Teplice zůstaly neduživé. Nový majitel, staré starosti; rozpačitý vstup do první ligy skláři podtrhli domácí porážkou 0:1 se šturmujícím Jabloncem.

„Je tady hodně nových, mladých hráčů, kteří naskakují do prvních ligových zápasů. Musíme počítat s výkyvy,“ nepanikařil zkušený útočník Matěj Pulkrab po sobotním domácím krachu, třetím v řadě a čtvrtým z pěti ligových zápasů.

Co s vámi dělá špatný start?
Hrozný zápas byl první se Zlínem, to jsme se cítili fakt špatně. Zaplaťpánbůh máme jednu výhru, krásnou, nad Bohemkou. Může nás mrzet Slovácko, obrovsky.

Teplice, 23.8. 2025, FK Teplice - Jablonec, první fotbalová liga. Matěj Pulkrab dostal nejprve červenou kartu, pak ji rozhodčí Marek Radina odvolal po přezkoumání VAR a udělil mu žlutou.

Ovlivnilo vás, že jste zápas ztratili v závěrečných minutách?
Asi na to nejde zapomenout, ale proti Jablonci jsme si věřili. Do inkasovaného gólu jsem si říkal, že je máme na lopatě. Měli jsme rohy, akce. Hrozně bych si přál odehrát to s nulou, což se nám nedaří. Je to chyba, nejde každý zápas otáčet.

Na Slovácku ztropil brankář Trmal silvestrovský kiks. Přimluvili jste se za něj? Důvěru dostal.
Něco jsme si řekli po zápase, každý byl vytočený, ale takových věcí je spousta. Kolik skvělých hráčů nedá gól do prázdné brány? Kolik skvělých brankářů pustí takový gól? Nejhorší to muselo být pro něj a je na něm, jak se z toho vyhrabe. My se za něj u trenéra nemuseli přimlouvat, víme, jak chytá a že nám může pomoct. Nenakládali jsme mu. Jsme jeden tým, tak to cítím, vůbec to nepřipadalo v úvahu.

Jakou roli hraje, že máte mladou obranu, hráče kolem 20 let?
Je to hodně výjimečné. Čím víc zápasů odehrají, tím budou chytřejší. Když hrajete na starší obránce, přesně vědí, kdy si útočníka chytnout, kdy spadnout a zařvat, aby byl faul. Učí se to. Potřebujeme jen trošku víc mluvit a řídit, ale to do sebe dostanou pouze ligovými starty. Bylo by zvláštní, kdyby hráli první sezonu a hned vystupovali jako největší persony ligy. Jak udržíme čisté konto, získají sebevědomí a budou skvělí.

Co vás ještě sráží?
Máme zraněné, až moc, hrůza, do toho červené karty. Trenéři si musí hrát s obsazením. Věřím, že jsme na správné cestě se sehrát, že nás nakopne pohár ve Velvarech. Nesmíme dostávat laciné góly a musíme hrát chytřeji jako větší mužstvo.

Pomůže vám góly Ghaňan Nyarko, posila z Liberce? Jako střídající měl proti Jablonci šance.
Je extrémně silný a rychlý, i proto jsem mu dal delší přihrávku, věděl jsem, že ji doběhne. Může nám přinést co Auta, jinou typologii, překvapení.

