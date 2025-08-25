„Pulky (Pulkrab) nedostává servis od spoluhráčů. Druhá věc je, že nejsme schopní se ze střední vzdálenosti pokusit o střelu. A i centry, které tam létají, většinou trefí prvního protihráče,“ jmenoval důvody teplické neproduktivity kouč Zdenko Frťala po sobotní domácí ligové porážce 0:1 s Jabloncem. „Je to o kvalitě, kluci na tom každý trénink pracují, mají ochotu to vnímat. Snad to jednou zlomíme,“ věří trenér.
V létě skláře opustili střelci Jásir a Gning, zůstal Pavel Svatek a kádr posílili útočníci Matěj Pulkrab, Matěj Náprstek, Matyáš Kozák i Hamza Ljukovac. Před duelem s Jabloncem dorazil na hostování z Liberce ještě Ghaňan Nyarko. Přesto Teplice z pěti ligových zápasů třikrát neskórovaly vůbec, utrhly se jen v duelu s Bohemians (3:0), ale nejvyšší výhru sezony zařídili záložníci Bílek (2 góly) a Auta. „Chybí odvaha, správné rozhodnutí, abychom nedohrávali situace až do brány. A byli agresivnější v tom chtíči dát gól,“ nabádá Frťala.
Čerstvý rekrut Nyarko měl během své zhruba půlhodinové teplické premiéry k zásahu blízko. „I za tu krátkou dobu se dostal do dvou šancí, na rozdíl od ostatních. Snad brzy začne ty příležitosti proměnovat.“
Teplice by to nutně potřebovaly, po třech porážkách v řadě jsou v lize čtvrté od konce, k dobru mají nedohraný zápas v Ostravě. „Na analýzu je ještě dostatek času, ale mrzí nás to. Ať už z utkání na Slovácku nebo teď doma s Jabloncem jsme body měli mít,“ tvrdí kouč.
Zatím se však nemá moc o co opřít. O útočnících už byla řeč, obrana Danihel (20 let), Halinský (22), Audinis (19), Riznič (21) teprve sbírá zkušenosti. „Někde je nabrat musí. Je smutné, že jsme znovu neudrželi nulu, ale nebudeme brečet. Kluci ukázali nějakou kvalitu a jejich schopnosti musíme dál rozvíjet.“
Velkou jistotou Teplic měl být brankář Matouš Trmal, jehož hostování se v létě změnilo v přestup, ale v posledních dvou zápasech si i on vybral slabší chvilky. Po jeho nevídaném kiksu na Slovácku se čekalo, jestli Frťala nesáhne ke změně.
„Kdyby nebylo Matouše, možná teď ligu ani nehrajeme. Všichni dělají chyby, které stojí body. Trmy si prošel dvěma třemi dny, kdy to v sobě měl, ale kluci ho podpořili a po našem interním osobním pohovoru řekl, že do branky chce jít znovu. Čas nevrátíte, už vůbec nechci, abychom o té chybě mluvili. Musíme se dívat dopředu,“ velí kouč.
Nepočítá s tím, že by Teplice přišla spasit nějaká velká posila, hotový hráč. „Každý ligový hráč by měl být hotový. Za jeden týden jsme přivedli Nyarka a Jakubka, který má vše před sebou. Vím, že lidé chtějí velká jména, ale není jednouché je dostat do našeho klubu. O nějaké hráče jsme měli zájem, dali přednost týmům v evropských pohárech.“ A ke všemu by skláři ještě mohli ztratit vůdce, o záložníka Daniela Trubače se zajímá Ostrava. „Teď nedokážu říct, jestli u nás zůstane,“ přiznal Frťala.
Pulkrab: Musíme počítat s výkyvy
Stínadla obklopila duha, ale fotbalové Teplice zůstaly neduživé. Nový majitel, staré starosti; rozpačitý vstup do první ligy skláři podtrhli domácí porážkou 0:1 se šturmujícím Jabloncem.
„Je tady hodně nových, mladých hráčů, kteří naskakují do prvních ligových zápasů. Musíme počítat s výkyvy,“ nepanikařil zkušený útočník Matěj Pulkrab po sobotním domácím krachu, třetím v řadě a čtvrtým z pěti ligových zápasů.
